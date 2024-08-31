https://sarabic.ae/20240831/خسائر-غير-مسبوقة-في-صفوف-الصحفيين-منذ-بدء-الحرب-في-غزة-1092255762.html
خسائر غير مسبوقة في صفوف الصحفيين منذ بدء الحرب في غزة
خسائر غير مسبوقة في صفوف الصحفيين منذ بدء الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أسفرت الحرب في غزة عن خسائر غير مسبوقة في صفوف الصحفيين منذ أن أعلنت إسرائيل بدء التوغل البري في القطاع، ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T13:05+0000
2024-08-31T13:05+0000
2024-08-31T13:05+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092255287_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_9b97f5e9785ce148856576f419f131fa.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092255287_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_2fc10fcfd74c9ed7170b776329c2da78.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
خسائر غير مسبوقة في صفوف الصحفيين منذ بدء الحرب في غزة
أسفرت الحرب في غزة عن خسائر غير مسبوقة في صفوف الصحفيين منذ أن أعلنت إسرائيل بدء التوغل البري في القطاع، ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي.