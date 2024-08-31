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خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20240831/وسائل-إعلام-تركية-تطرح-فرضياتها-بشأن-تفجير-أنابيب-نورد-ستريم-1092252256.html
وسائل إعلام تركية تطرح فرضياتها بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"
وسائل إعلام تركية تطرح فرضياتها بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، توصلها إلى استنتاجات خاصة وحصرية بشأن تفجير خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T11:16+0000
2024-08-31T11:16+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية في تقريرها الخاص أن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم"تم تنظيمه وتنفيذه بمعرفة الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا وألمانيا.وأضافت الصحيفة في تقريرها: "توصلت جميع المعاهد البحثية ووسائل الإعلام التركية إلى استنتاج مفاده أن تفجير "نورد ستريم" لا يمكن أن يحدث دون تدخل الدول العظمى"، لافتة إلى أنه منذ البداية، كانت الولايات المتحدة ضد بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الروسي على حساب روسيا.وتابع التقرير: "فرضوا غاز الصخر الزيتي باهظ الثمن على أوروبا بعدما تخلصوا من الأنابيب، وتشير كل الحقائق إلى أن "نورد ستريم" تم تفجيره بعلم وتعاون الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا وألمانيا، وكانت النتيجة تجمد ألمانيا والغرب في الشتاء".وخلصت الصحيفة بالقول: "أجبروا على شراء الغاز الروسي من دول أخرى بأسعار مرتفعة للغاية، فالعقوبات تسرّع انهيار الغرب، بينما تنهض أوراسيا".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط، بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وسائل إعلام غربية: المخابرات الأمريكية حذرت أوكرانيا من تخريب "نورد ستريم"ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sarabic.ae/20230925/الصين-استمرار-صمت-الدول-التي-تدعي-الشفافية-بشأن-تحقيقات-حادثة-نورد-ستريم-أمر-محير-1081376990.html
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وسائل إعلام تركية تطرح فرضياتها بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"

11:16 GMT 31.08.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، توصلها إلى استنتاجات خاصة وحصرية بشأن تفجير خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" في 26 سبتمبر/ أيلول 2022.
وذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية في تقريرها الخاص أن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم"تم تنظيمه وتنفيذه بمعرفة الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا وألمانيا.
وأضافت الصحيفة في تقريرها: "توصلت جميع المعاهد البحثية ووسائل الإعلام التركية إلى استنتاج مفاده أن تفجير "نورد ستريم" لا يمكن أن يحدث دون تدخل الدول العظمى"، لافتة إلى أنه منذ البداية، كانت الولايات المتحدة ضد بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الروسي على حساب روسيا.
وتابع التقرير: "فرضوا غاز الصخر الزيتي باهظ الثمن على أوروبا بعدما تخلصوا من الأنابيب، وتشير كل الحقائق إلى أن "نورد ستريم" تم تفجيره بعلم وتعاون الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا وألمانيا، وكانت النتيجة تجمد ألمانيا والغرب في الشتاء".
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
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25 سبتمبر 2023, 09:59 GMT
وخلصت الصحيفة بالقول: "أجبروا على شراء الغاز الروسي من دول أخرى بأسعار مرتفعة للغاية، فالعقوبات تسرّع انهيار الغرب، بينما تنهض أوراسيا".
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط، بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وسائل إعلام غربية: المخابرات الأمريكية حذرت أوكرانيا من تخريب "نورد ستريم"
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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