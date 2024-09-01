https://sarabic.ae/20240901/بن-غفير-حق-الإسرائيليين-في-الحياة-يتفوق-على-حرية-تنقل-الفلسطينيين-بالضفة-الغربية-1092270986.html

بن غفير: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين بالضفة الغربية

بن غفير: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين بالضفة الغربية

سبوتنيك عربي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية"، وذلك موقع الهجوم الذي وقع صباح،... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T08:46+0000

2024-09-01T08:46+0000

2024-09-01T08:46+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأضاف بن غفير في مؤتمر صحفي: "أعتزم أن أطالب المسؤولين عن نشر نقاط التفتيش في يهودا والسامرة، بعدم أخذ حرية التنقل بعين الاعتبار بعد الآن"، معربا عن معارضته الشديدة لفتح نقاط التفتيش في الأراضي.وأطلق مسلحون فلسطينيون النار على سيارة شرطة على الطريق رقم 35، بالقرب من تقاطع إذنا ترقوميا، شرقي نقطة تفتيش بين الضفة الغربية وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن "الهجوم يشكل إشارة لأولئك الذين يفكرون في إطلاق سراح الإرهابيين، إنهم حثالة، إنهم قتلة، إنهم حيوانات بشرية، ولا ينبغي إطلاق سراحهم، ويجب إطلاق النار عليهم في الرأس في بلد يحكمه القانون بشكل صحيح، وآمل أن يتم في نهاية الأمر تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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