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شرطة تل أبيب تستخدم قنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.. فيديو
شرطة تل أبيب تستخدم قنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.. فيديو
سبوتنيك عربي
قالت شرطة تل أبيب، إنها استخدمت قنابل الصوت لتفريق حشود المتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب في وسط العاصمة، وأغلقوا الطرق بعد انتهاء احتجاج قوي ضم آلاف الأشخاص... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T23:16+0000
2024-09-01T23:16+0000
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سبوتنيك. وأضافت الشرطة "تواصل الشرطة جهودها لتفريق المتظاهرين من طريق أيالون، باستخدام أسلحة مضادة للمظاهرات. في هذه المرحلة، يقاوم المتظاهرون بنشاط الإخلاء ويستخدمون القوة ضد ضباط الشرطة".ويظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الصحافة التابعة للشرطة الإسرائيلية استخدام قنابل الصوت، وأيضا خلال المقطع المصور يقاوم الناشطون الشرطة ويرفضون إخلاء الطريق السريع المركزي في المدينة، ويسحب ضباط الشرطة بالقوة المتظاهرين الذين يرقدون على الرصيف، حيث تشتعل النيران على الطريق، ويقوم رجال الإطفاء بإخمادها.وفي وقت سابق من يوم الأحد، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى للاحتجاج، مطالبين باتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.ونظم ناشطون المظاهرة الحاشدة بعد أنباء عن مقتل ستة رهائن قضوا 330 يوما في الأسر.ووفقا للمنظمين، تجمع نحو 300 ألف شخص في شوارع تل أبيب، واحتج نحو نصف مليون إسرائيلي في نفس الوقت في جميع أنحاء البلاد.وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن المنظمين، أن عدد المحتجين في البلاد بلغ 700 ألف شخص، بما في ذلك 550 ألف شخص في تل أبيب وحدها.
https://sarabic.ae/20240901/تسريبات-جديدة-تكشف-استمرار-الخلاف-بين-نتنياهو-وغالانت-حول-قضية-الرهائن-في-غزة-1092287734.html
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تل أبيب, أخبار إسرائيل اليوم, تحرير رهائن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
تل أبيب, أخبار إسرائيل اليوم, تحرير رهائن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى

شرطة تل أبيب تستخدم قنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.. فيديو

23:16 GMT 01.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة "حماس"، 31 أغسطس/ آب 2024
مظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، 31 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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قالت شرطة تل أبيب، إنها استخدمت قنابل الصوت لتفريق حشود المتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب في وسط العاصمة، وأغلقوا الطرق بعد انتهاء احتجاج قوي ضم آلاف الأشخاص لدعم الرهائن في قطاع غزة.
سبوتنيك. وأضافت الشرطة "تواصل الشرطة جهودها لتفريق المتظاهرين من طريق أيالون، باستخدام أسلحة مضادة للمظاهرات. في هذه المرحلة، يقاوم المتظاهرون بنشاط الإخلاء ويستخدمون القوة ضد ضباط الشرطة".
ويظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الصحافة التابعة للشرطة الإسرائيلية استخدام قنابل الصوت، وأيضا خلال المقطع المصور يقاوم الناشطون الشرطة ويرفضون إخلاء الطريق السريع المركزي في المدينة، ويسحب ضباط الشرطة بالقوة المتظاهرين الذين يرقدون على الرصيف، حيث تشتعل النيران على الطريق، ويقوم رجال الإطفاء بإخمادها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى للاحتجاج، مطالبين باتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.
ونظم ناشطون المظاهرة الحاشدة بعد أنباء عن مقتل ستة رهائن قضوا 330 يوما في الأسر.
ووفقا للمنظمين، تجمع نحو 300 ألف شخص في شوارع تل أبيب، واحتج نحو نصف مليون إسرائيلي في نفس الوقت في جميع أنحاء البلاد.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
تسريبات جديدة تكشف استمرار الخلاف بين نتنياهو وغالانت حول قضية الرهائن في غزة
18:33 GMT
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن المنظمين، أن عدد المحتجين في البلاد بلغ 700 ألف شخص، بما في ذلك 550 ألف شخص في تل أبيب وحدها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة أمس, 14:14 GMT
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