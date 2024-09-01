https://sarabic.ae/20240901/لحظة-وفاة-مغني-راب-أمريكي-وسقوطه-على-المسرح-فيديو-1092274843.html
لحظة وفاة مغني راب أمريكي وسقوطه على المسرح... فيديو
لحظة وفاة مغني راب أمريكي وسقوطه على المسرح... فيديو
سبوتنيك عربي
توفي مغني الراب الأمريكي، فاتمان سكوب، أمس السبت، حيث وافته المنية في أثناء تقديمه حفل موسيقي حسبما أفاد مدير أعماله. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T10:38+0000
2024-09-01T10:38+0000
2024-09-01T10:38+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكوب البالغ 53 عاما سقط على خشبة المسرح خلال إحياء حفل في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه وفارق الحياة.وأعلنت أسرته، مساء السبت، خبر وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت عنه إنه "روحًا مشّعة ومنارة من الضوء على المسرح وفي الحياة، لقد كان مصدر الضحك في حياتنا، ومصدرًا دائمًا للدعم والقوة والشجاعة التي لا تهتز".ويظهر سكوب متحدثا في المايكروفون خلال الحفل وكانت آخر كلماته على المسرح قبل أن يسقط: "إذا حضرت إلى الحفل، فلتحدث بعض الضوضاء"، ثم سقط بعدها بشكل مفاجئ.من جانبها، نعته نجمة الهيب هوب، ميسي إليوت، وقالت إن ما تمتع به من “صوت وطاقة” ساهم طوال أكثر من عقدين في “كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وجعلتهم يرقصون”، وأضافت "تأثيرك هائل ولن يُنسى أبدًا".
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نادي الفيديو, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
نادي الفيديو, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
لحظة وفاة مغني راب أمريكي وسقوطه على المسرح... فيديو
توفي مغني الراب الأمريكي، فاتمان سكوب، أمس السبت، حيث وافته المنية في أثناء تقديمه حفل موسيقي حسبما أفاد مدير أعماله.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكوب البالغ 53 عاما سقط على خشبة المسرح خلال إحياء حفل في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه وفارق الحياة.
وأعلنت أسرته، مساء السبت، خبر وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت عنه إنه "روحًا مشّعة ومنارة من الضوء على المسرح وفي الحياة، لقد كان مصدر الضحك في حياتنا، ومصدرًا دائمًا للدعم والقوة والشجاعة التي لا تهتز".
ويظهر سكوب متحدثا في المايكروفون خلال الحفل وكانت آخر كلماته على المسرح قبل أن يسقط: "إذا حضرت إلى الحفل، فلتحدث بعض الضوضاء"، ثم سقط بعدها بشكل مفاجئ.
من جانبها، نعته نجمة الهيب هوب، ميسي إليوت، وقالت إن ما تمتع به من “صوت وطاقة” ساهم طوال أكثر من عقدين في “كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وجعلتهم يرقصون”، وأضافت "تأثيرك هائل ولن يُنسى أبدًا".