لحظة وفاة مغني راب أمريكي وسقوطه على المسرح... فيديو

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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240901/لحظة-وفاة-مغني-راب-أمريكي-وسقوطه-على-المسرح-فيديو-1092274843.html
لحظة وفاة مغني راب أمريكي وسقوطه على المسرح... فيديو
لحظة وفاة مغني راب أمريكي وسقوطه على المسرح... فيديو
سبوتنيك عربي
توفي مغني الراب الأمريكي، فاتمان سكوب، أمس السبت، حيث وافته المنية في أثناء تقديمه حفل موسيقي حسبما أفاد مدير أعماله. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T10:38+0000
2024-09-01T10:38+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكوب البالغ 53 عاما سقط على خشبة المسرح خلال إحياء حفل في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه وفارق الحياة.وأعلنت أسرته، مساء السبت، خبر وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت عنه إنه "روحًا مشّعة ومنارة من الضوء على المسرح وفي الحياة، لقد كان مصدر الضحك في حياتنا، ومصدرًا دائمًا للدعم والقوة والشجاعة التي لا تهتز".ويظهر سكوب متحدثا في المايكروفون خلال الحفل وكانت آخر كلماته على المسرح قبل أن يسقط: "إذا حضرت إلى الحفل، فلتحدث بعض الضوضاء"، ثم سقط بعدها بشكل مفاجئ.من جانبها، نعته نجمة الهيب هوب، ميسي إليوت، وقالت إن ما تمتع به من “صوت وطاقة” ساهم طوال أكثر من عقدين في “كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وجعلتهم يرقصون”، وأضافت "تأثيرك هائل ولن يُنسى أبدًا".
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نادي الفيديو, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
نادي الفيديو, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

لحظة وفاة مغني راب أمريكي وسقوطه على المسرح... فيديو

10:38 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Evgenia Novozhenina / الانتقال إلى بنك الصورحفل موسيقي للمغني نيروموناخ فيوفان في موسكو
حفل موسيقي للمغني نيروموناخ فيوفان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Evgenia Novozhenina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توفي مغني الراب الأمريكي، فاتمان سكوب، أمس السبت، حيث وافته المنية في أثناء تقديمه حفل موسيقي حسبما أفاد مدير أعماله.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكوب البالغ 53 عاما سقط على خشبة المسرح خلال إحياء حفل في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه وفارق الحياة.
وأعلنت أسرته، مساء السبت، خبر وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت عنه إنه "روحًا مشّعة ومنارة من الضوء على المسرح وفي الحياة، لقد كان مصدر الضحك في حياتنا، ومصدرًا دائمًا للدعم والقوة والشجاعة التي لا تهتز".
ويظهر سكوب متحدثا في المايكروفون خلال الحفل وكانت آخر كلماته على المسرح قبل أن يسقط: "إذا حضرت إلى الحفل، فلتحدث بعض الضوضاء"، ثم سقط بعدها بشكل مفاجئ.
من جانبها، نعته نجمة الهيب هوب، ميسي إليوت، وقالت إن ما تمتع به من “صوت وطاقة” ساهم طوال أكثر من عقدين في “كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وجعلتهم يرقصون”، وأضافت "تأثيرك هائل ولن يُنسى أبدًا".
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