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https://sarabic.ae/20240902/سرقة-مهاجم-نابولي-تحت-تهديد-السلاح-خلال-مغادرته-الملعب-فيديو-1092298964.html
سرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح خلال مغادرته الملعب... فيديو
سرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح خلال مغادرته الملعب... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن لصان من سرقة ساعة يد اللاعب البرازيلي ديفيد نيريس مهاجم نادي نابولي الإيطالي، تحت تهديد السلاح، وذلك بعدما حطما نافذة الشاحنة التي غادر بها ملعب دييغو... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T08:40+0000
2024-09-02T08:40+0000
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وقالت كيرا وينونا زوجة نيريس عبر "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) إن زوجها تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح بعد فوز نابولي 2-1 على بارما يوم السبت الماضي.وكان اللصوص يقودون دراجة نارية وحطموا السيارة على مسافة ليست بعيدة عن ملعب مارادونا، فيما كان نيريس متوجهاً إلى فندق جراند هوتيل باركرز مع زوجته وابنته وسُرقت منه ساعة من نوع "رولكس"، حسبما نقل موقع "football-italia".وأصيب نيريس وعائلته بصدمة بشكل واضح، فيما كتبت كيرا وينونا في قصة على "إنستغرام": "يود ديفيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج".يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، تعرض نجم إيطاليا السابق روبرتو باجيو للسرقة تحت تهديد السلاح في منزله أثناء مشاهدته مباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا في بطولة أوروبا، حيث حبس اللصوص باجيو وأسرته داخل غرفة، بينما سرقوا المجوهرات والساعات والنقود.
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منوعات, أخبار كرة القدم, إيطاليا, الأخبار, رياضة
منوعات, أخبار كرة القدم, إيطاليا, الأخبار, رياضة

سرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح خلال مغادرته الملعب... فيديو

08:40 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Armando Francaاللاعب البرازيلي ديفيد نيريس
اللاعب البرازيلي ديفيد نيريس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Armando Franca
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تمكن لصان من سرقة ساعة يد اللاعب البرازيلي ديفيد نيريس مهاجم نادي نابولي الإيطالي، تحت تهديد السلاح، وذلك بعدما حطما نافذة الشاحنة التي غادر بها ملعب دييغو أرماندو مارادونا.
وقالت كيرا وينونا زوجة نيريس عبر "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) إن زوجها تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح بعد فوز نابولي 2-1 على بارما يوم السبت الماضي.
وكان اللصوص يقودون دراجة نارية وحطموا السيارة على مسافة ليست بعيدة عن ملعب مارادونا، فيما كان نيريس متوجهاً إلى فندق جراند هوتيل باركرز مع زوجته وابنته وسُرقت منه ساعة من نوع "رولكس"، حسبما نقل موقع "football-italia".
وأصيب نيريس وعائلته بصدمة بشكل واضح، فيما كتبت كيرا وينونا في قصة على "إنستغرام": "يود ديفيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج".
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، تعرض نجم إيطاليا السابق روبرتو باجيو للسرقة تحت تهديد السلاح في منزله أثناء مشاهدته مباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا في بطولة أوروبا، حيث حبس اللصوص باجيو وأسرته داخل غرفة، بينما سرقوا المجوهرات والساعات والنقود.
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