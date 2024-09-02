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https://sarabic.ae/20240902/1092303257.html
مهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا... أجمل الصور
مهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا، والذي شارك فيه مجموعة كبيرة من الممثليين والمغنيين من مختلف أنحاء العالم. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
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صور
إيطاليا
مهرجان البندقية
مهرجان البندقية السينمائي
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фото, صور, إيطاليا, مهرجان البندقية, مهرجان البندقية السينمائي
фото, صور, إيطاليا, مهرجان البندقية, مهرجان البندقية السينمائي

مهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا... أجمل الصور

10:11 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 02.09.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا، والذي شارك فيه مجموعة كبيرة من الممثليين والمغنيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني أمام المصورين لحظة وصولهما لحضور العرض الأول لفيلم "الذئاب" خلال الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني أمام المصورين لحظة وصولهما لحضور العرض الأول لفيلم &quot;الذئاب&quot; خلال الدورة الـ81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني أمام المصورين لحظة وصولهما لحضور العرض الأول لفيلم "الذئاب" خلال الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

لقطة طريفة لعارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، أثناء استخدامها مروحة يدوية، نتيجة الحرارة المرتفعة، خلال حضورها العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

لقطة طريفة لعارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، أثناء استخدامها مروحة يدوية، نتيجة الحرارة المرتفعة، خلال حضورها العرض الأول لفيلم &quot;باتل فيلد&quot; ضمن الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

لقطة طريفة لعارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، أثناء استخدامها مروحة يدوية، نتيجة الحرارة المرتفعة، خلال حضورها العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

الممثلة الأمريكية جورني سموليت لحظة التقاطها لبعض الصور أمام جمهورها، خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

الممثلة الأمريكية جورني سموليت لحظة التقاطها لبعض الصور أمام جمهورها، خلال الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

الممثلة الأمريكية جورني سموليت لحظة التقاطها لبعض الصور أمام جمهورها، خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل أمام عدسات الكاميرات عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل غراوند" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل أمام عدسات الكاميرات عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم &quot;باتل غراوند&quot; خلال الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل أمام عدسات الكاميرات عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل غراوند" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

صورة للممثلة الفرنسية إيفا غرين أمام جمهورها، لحظة وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

صورة للممثلة الفرنسية إيفا غرين أمام جمهورها، لحظة وصولها لحضور العرض الأول لفيلم &quot;باتل فيلد&quot; خلال الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

صورة للممثلة الفرنسية إيفا غرين أمام جمهورها، لحظة وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية سفيفا ألفيتي، تستعرض أناقتها خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية سفيفا ألفيتي، تستعرض أناقتها خلال الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية سفيفا ألفيتي، تستعرض أناقتها خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

لقطة طريفة للممثل الأمريكي براد بيت، أثناء التقاطه صورة "سيلفي" مع المصورين ضمن الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

لقطة طريفة للممثل الأمريكي براد بيت، أثناء التقاطه صورة &quot;سيلفي&quot; مع المصورين ضمن الدورة الـ81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

لقطة طريفة للممثل الأمريكي براد بيت، أثناء التقاطه صورة "سيلفي" مع المصورين ضمن الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

عازفة الغيتار الإيطالية فيكتوريا دي أنجيليس أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

عازفة الغيتار الإيطالية فيكتوريا دي أنجيليس أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم &quot;باتل فيلد&quot; خلال الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

عازفة الغيتار الإيطالية فيكتوريا دي أنجيليس أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

الممثل البريطاني جود لو أمام المصورين عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم "ذا أوردر" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.

الممثل البريطاني جود لو أمام المصورين عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم &quot;ذا أوردر&quot; خلال الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، في إيطاليا. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

الممثل البريطاني جود لو أمام المصورين عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم "ذا أوردر" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

الممثل الأمريكي ريتشارد غير، في لقطة طريفة مع المصورين خلال مشاهدته أحد العروض ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.

الممثل الأمريكي ريتشارد غير، في لقطة طريفة مع المصورين خلال مشاهدته أحد العروض ضمن الدورة 81 من مهرجان &quot;البندقية السينمائي&quot; في مدينة البندقية، في إيطاليا. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

الممثل الأمريكي ريتشارد غير، في لقطة طريفة مع المصورين خلال مشاهدته أحد العروض ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.

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