مهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا... أجمل الصور

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لقطة طريفة لعارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، أثناء استخدامها مروحة يدوية، نتيجة الحرارة المرتفعة، خلال حضورها العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.