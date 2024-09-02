مهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا... أجمل الصور

الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني أمام المصورين لحظة وصولهما لحضور العرض الأول لفيلم "الذئاب" خلال الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني أمام المصورين لحظة وصولهما لحضور العرض الأول لفيلم "الذئاب" خلال الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
لقطة طريفة لعارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، أثناء استخدامها مروحة يدوية، نتيجة الحرارة المرتفعة، خلال حضورها العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
لقطة طريفة لعارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي، أثناء استخدامها مروحة يدوية، نتيجة الحرارة المرتفعة، خلال حضورها العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
الممثلة الأمريكية جورني سموليت لحظة التقاطها لبعض الصور أمام جمهورها، خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
الممثلة الأمريكية جورني سموليت لحظة التقاطها لبعض الصور أمام جمهورها، خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل أمام عدسات الكاميرات عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل غراوند" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل أمام عدسات الكاميرات عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل غراوند" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
صورة للممثلة الفرنسية إيفا غرين أمام جمهورها، لحظة وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
صورة للممثلة الفرنسية إيفا غرين أمام جمهورها، لحظة وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية سفيفا ألفيتي، تستعرض أناقتها خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية سفيفا ألفيتي، تستعرض أناقتها خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
لقطة طريفة للممثل الأمريكي براد بيت، أثناء التقاطه صورة "سيلفي" مع المصورين ضمن الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
لقطة طريفة للممثل الأمريكي براد بيت، أثناء التقاطه صورة "سيلفي" مع المصورين ضمن الدورة الـ81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
عازفة الغيتار الإيطالية فيكتوريا دي أنجيليس أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
عازفة الغيتار الإيطالية فيكتوريا دي أنجيليس أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "باتل فيلد" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، إيطاليا.
الممثل البريطاني جود لو أمام المصورين عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم "ذا أوردر" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.
الممثل البريطاني جود لو أمام المصورين عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم "ذا أوردر" خلال الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.
الممثل الأمريكي ريتشارد غير، في لقطة طريفة مع المصورين خلال مشاهدته أحد العروض ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.
الممثل الأمريكي ريتشارد غير، في لقطة طريفة مع المصورين خلال مشاهدته أحد العروض ضمن الدورة 81 من مهرجان "البندقية السينمائي" في مدينة البندقية، في إيطاليا.