https://sarabic.ae/20240903/إطار-هارب-يتسبب-بطيران-سيارة-لأمتار-على-الطريق-السريع-فيديو--1092345004.html
إطار "هارب" يتسبب بطيران سيارة لأمتار على الطريق السريع... فيديو
إطار "هارب" يتسبب بطيران سيارة لأمتار على الطريق السريع... فيديو
سبوتنيك عربي
تسببت عجلة شاحنة بحادث مروع في العاصمة الروسية موسكو، ما أدى إلى "طيران" سيارة في الهواء لأمتار. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T11:08+0000
2024-09-03T11:08+0000
2024-09-03T11:08+0000
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أدى انفلات عجلة من سيارة على الطريق السريع وتدحرجها بين السيارات العابرة إلى حادث مروع، حين اصطدمت احدى السيارات بالعجلة المنفلتة.وبحسب الفيديو، يمكن ملاحظة عجلة الشاحنة وهي تتدحرج على الطريق السريع لمئات الأمتار، وبعد ذلك انعطف الإطار لليسار ليصطدم بالسيارة.وبسبب الاصطدام بالإطار طارت السيارة عدة أمتار في الهواء، وسقوطت على سطحها.ولحسن الحظ السائق لا يزال على قيد الحياة، لكنه أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى في حالة صدمة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
إطار "هارب" يتسبب بطيران سيارة لأمتار على الطريق السريع... فيديو
تسببت عجلة شاحنة بحادث مروع في العاصمة الروسية موسكو، ما أدى إلى "طيران" سيارة في الهواء لأمتار.
أدى انفلات عجلة من سيارة على الطريق السريع وتدحرجها بين السيارات العابرة إلى حادث مروع، حين اصطدمت احدى السيارات بالعجلة المنفلتة.
وبحسب الفيديو، يمكن ملاحظة عجلة الشاحنة وهي تتدحرج على الطريق السريع لمئات الأمتار، وبعد ذلك انعطف الإطار لليسار ليصطدم بالسيارة.
وبسبب الاصطدام بالإطار طارت السيارة عدة أمتار في الهواء، وسقوطت على سطحها.
ولحسن الحظ السائق لا يزال على قيد الحياة، لكنه أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى في حالة صدمة.