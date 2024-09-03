افتتاح "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع

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الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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https://sarabic.ae/20240903/افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092334880.html
افتتاح "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
افتتاح "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
سبوتنيك عربي
افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024
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المنتدى الاقتصادي الشرقي
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يُذكر أن المنتدى تأسس في عام 2015 بموجب مرسوم رئاسي لتعزيز تنمية اقتصاد الشرق الأقصى وتوسيع التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشاهدون في معرض ألبوم صور بعدسة مراسلي "سبوتنيك" جانبا من "افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع.
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افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024
افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024

افتتاح "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع

09:05 GMT 03.09.2024
تابعنا عبر
افتتح اليوم الثلاثاء، "المنتدى الاقتصادي الشرقي" بنسخته التاسعة، والذي يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري. وسيشارك فيه هذا العام أكثر من 6000 شخص من 76 دولة.

يُذكر أن المنتدى تأسس في عام 2015 بموجب مرسوم رئاسي لتعزيز تنمية اقتصاد الشرق الأقصى وتوسيع التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشاهدون في معرض ألبوم صور بعدسة مراسلي "سبوتنيك" جانبا من "افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - معرض "شارع الشرق الأقصى الروسي"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى الروسي&quot; - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - معرض "شارع الشرق الأقصى الروسي"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح شركة الطيران الروسية &quot;آيروفلوت&quot; - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Kirill Zykov
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"

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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية &quot;بيت الصقر&quot; - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - جناح "بريكس"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - جناح &quot;بريكس&quot; - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - جناح "بريكس"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية &quot;بيت الصقر&quot; - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - المؤتمر العلمي والعملي الدولي الروسي الفيتنامي

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - المؤتمر العلمي والعملي الدولي الروسي الفيتنامي - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Alexei Danichev
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - المؤتمر العلمي والعملي الدولي الروسي الفيتنامي

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "، جلسة "طائر-الحبارى: إعادة هذا النوع إلى البيئة الطبيعية كمؤشر للتنوع البيولوجي"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية &quot;، جلسة &quot;طائر-الحبارى: إعادة هذا النوع إلى البيئة الطبيعية كمؤشر للتنوع البيولوجي&quot; - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "، جلسة "طائر-الحبارى: إعادة هذا النوع إلى البيئة الطبيعية كمؤشر للتنوع البيولوجي"

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

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