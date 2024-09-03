الاعتداء بالضرب على جنديين أمريكيين غربي تركيا... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
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بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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On air
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
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On air
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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https://sarabic.ae/20240903/الاعتداء-بالضرب-على-جنديين-أمريكيين-غربي-تركيا-فيديو-1092330774.html
الاعتداء بالضرب على جنديين أمريكيين غربي تركيا... فيديو
الاعتداء بالضرب على جنديين أمريكيين غربي تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا ومكتب حاكم مدينة إزمير التركية، يوم الاثنين، أن مجموعة شبان قوميين أتراك اعتدوا بالضرب على جنديين أمريكيين في غرب تركيا. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T05:49+0000
2024-09-03T05:49+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" التركية أن الشبان الـ 15 الذين شاركوا في الاعتداء على الجنديين تم اعتقالهم بسبب تلك الواقعة.من جانبه، قال مكتب حاكم إزمير في بيان أن أعضاء في اتحاد الشباب التركي، وهو فرع شبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، "هاجموا جسديا" جنديين أمريكيين يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك.وأوضح مكتب حاكم إزمير أن خمسة جنود أمريكيين آخرين انضموا للواقعة بعد رؤية ما حدث لزملائهم، فيما تدخلت الشرطة التركية لاعتقال جميع المهاجمين.وقالت السفارة الأمريكية لدى تركيا: "يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن جنودا أمريكيين من أفراد الخدمة على متن السفينة "يو.إس.إس واسب" كانوا ضحايا اعتداء في إزمير اليوم وأصبحوا الآن بأمان".وكان اتحاد الشباب التركي قد نشر مقطعا يظهر مجموعة شباب تمسك برجل في الشارع وتضع غطاء قماشيا أبيض اللون فوق رأسه، بينما كانت تردد هتافات.وأوضحت المجموعة أن الرجل المعتدى عليه جندي على متن السفينة "يو.إس.إس واسب"، وقال اتحاد الشباب التركي: "الجنود الأمريكيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين لا يمكنهم تدنيس بلادنا، في كل مرة تطأ فيها أقدامكم هذه الأرض، سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها".
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

الاعتداء بالضرب على جنديين أمريكيين غربي تركيا... فيديو

05:49 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا ومكتب حاكم مدينة إزمير التركية، يوم الاثنين، أن مجموعة شبان قوميين أتراك اعتدوا بالضرب على جنديين أمريكيين في غرب تركيا.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" التركية أن الشبان الـ 15 الذين شاركوا في الاعتداء على الجنديين تم اعتقالهم بسبب تلك الواقعة.
من جانبه، قال مكتب حاكم إزمير في بيان أن أعضاء في اتحاد الشباب التركي، وهو فرع شبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، "هاجموا جسديا" جنديين أمريكيين يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك.
وأوضح مكتب حاكم إزمير أن خمسة جنود أمريكيين آخرين انضموا للواقعة بعد رؤية ما حدث لزملائهم، فيما تدخلت الشرطة التركية لاعتقال جميع المهاجمين.
وقالت السفارة الأمريكية لدى تركيا: "يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن جنودا أمريكيين من أفراد الخدمة على متن السفينة "يو.إس.إس واسب" كانوا ضحايا اعتداء في إزمير اليوم وأصبحوا الآن بأمان".
وكان اتحاد الشباب التركي قد نشر مقطعا يظهر مجموعة شباب تمسك برجل في الشارع وتضع غطاء قماشيا أبيض اللون فوق رأسه، بينما كانت تردد هتافات.
وأوضحت المجموعة أن الرجل المعتدى عليه جندي على متن السفينة "يو.إس.إس واسب"، وقال اتحاد الشباب التركي: "الجنود الأمريكيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين لا يمكنهم تدنيس بلادنا، في كل مرة تطأ فيها أقدامكم هذه الأرض، سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها".
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