الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240903/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عملية-عسكرية-هي-الأكبر-منذ-عملية-السور-الواقي-في-الضفة-الغربية--1092346020.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T11:52+0000
2024-09-03T11:52+0000
حصري
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092345382_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c74f0a87b6abd24e10cf7ec5c4b35088.jpg
وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ، تشهد الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وتقول إسرائيل إن العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.حصار مخيم طولكرمويواصل الجيش الإسرائيلي تجريف البنية التحتية في مخيم طولكرم، عقب اقتحامه من المدخل الغربي للمدينة، مدعوما بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة، ويعيش سكانه حالة حصار مشددة من كافة المداخل والطرق المؤدية إليه، وقد نشرت القوات الإسرائيلية القناصة على كافة المناطق، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف في مختلف أنحاء المخيم، وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيّرة موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي "ثابت ثابت" الحكومي و"الإسراء التخصصي"، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.وقال المسعف توفيق غنام لوكالة "سبوتنيك": "جيش الاحتلال يحاصر مشفى الإسراء ومشفى ثابت ثابت، ومنع التحركات حول المشفى، وهذا الاقتحام هو الأصعب، ونتعامل مع الحالات بصعوبة بالغة، بسبب صعوبة التحرك، وقمنا بإسعاف طفلة أصيبت برصاصة في الوجه وهي داخل منزلها في الطابق الخامس في عمارة سكنية".وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية، موقعا في مخيم طولكرم، فيما قامت جرافات إسرائيلية بتدمير البنية التحتية للمخيم ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء، وقد دمرت خطوط الكهرباء المغذية للمخيم مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه، عدا عن انقطاع المياه.وقال حكيم أبو صفية عضو بلدية طولكرم لـ"سبوتنيك": "الأضرار التي لحقت في المدينة تمتد إلى كل الاتجاهات، وتشمل معظم مناحي الخدمات، والخسائر كبيرة جدا وخاصة البنية التحية للمياه، وأعتقد أنَّ المياه هي الأكثر دمارا، وهذا الاجتياح أطلق عليه اجتياح المياه، وكان استهداف البنية التحتية للمياه بشكل مباشر، وقد تضررت البنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي، ولغاية الآن لا نستطيع معرفة الحجم الحقيقي للأضرار، وهناك صعوبة وخطورة للتحرك، والاجتياح لم ينتهي ولا نعلم التصعيد إلى أين سيصل".وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال، مع التأكيد أن هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023.وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 682.
https://sarabic.ae/20240901/سموتريتش-يحذر-من-طوفان-أقصى-جديد-في-الضفة-الغربية-1092273983.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092345382_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_492f3d2531f08683979ce556ac762f16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية

11:52 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ، تشهد الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وتقول إسرائيل إن العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.
حصار مخيم طولكرم
ويواصل الجيش الإسرائيلي تجريف البنية التحتية في مخيم طولكرم، عقب اقتحامه من المدخل الغربي للمدينة، مدعوما بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة، ويعيش سكانه حالة حصار مشددة من كافة المداخل والطرق المؤدية إليه، وقد نشرت القوات الإسرائيلية القناصة على كافة المناطق، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف في مختلف أنحاء المخيم، وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيّرة موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وفي أعقاب الاقتحام، دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية في بعض مناطق المدينة، ثم تصاعدت وتيرة الاشتباكات داخل وعلى أطراف مخيم طولكرم، ودوت صوت انفجارات في المخيم نجمت عن استهداف قوات إسرائيلية بالعبوات الناسفة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي "ثابت ثابت" الحكومي و"الإسراء التخصصي"، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.
وقال المسعف توفيق غنام لوكالة "سبوتنيك": "جيش الاحتلال يحاصر مشفى الإسراء ومشفى ثابت ثابت، ومنع التحركات حول المشفى، وهذا الاقتحام هو الأصعب، ونتعامل مع الحالات بصعوبة بالغة، بسبب صعوبة التحرك، وقمنا بإسعاف طفلة أصيبت برصاصة في الوجه وهي داخل منزلها في الطابق الخامس في عمارة سكنية".

وأضاف: "هناك معيقات كبيرة من قبل قوات الاحتلال، لا نستطيع التحرك بدون تفتيش كامل، وأيضا لا يسمح لنا بالتحرك إلا بعد وقت طويل من الانتظار، والوضع صعب جدا نرتدي اللباس الكامل ومع ذلك يتم استهدافنا ومنعنا، وهناك خطورة كبيرة، لكننا مضطرون لهذا العمل، لكن نبقى داخل سيارات الإسعاف حتى لا يتم استهدافنا".

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
سموتريتش يحذر من "طوفان أقصى" جديد في الضفة الغربية
1 سبتمبر, 10:05 GMT
وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية، موقعا في مخيم طولكرم، فيما قامت جرافات إسرائيلية بتدمير البنية التحتية للمخيم ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء، وقد دمرت خطوط الكهرباء المغذية للمخيم مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه، عدا عن انقطاع المياه.
وقال حكيم أبو صفية عضو بلدية طولكرم لـ"سبوتنيك": "الأضرار التي لحقت في المدينة تمتد إلى كل الاتجاهات، وتشمل معظم مناحي الخدمات، والخسائر كبيرة جدا وخاصة البنية التحية للمياه، وأعتقد أنَّ المياه هي الأكثر دمارا، وهذا الاجتياح أطلق عليه اجتياح المياه، وكان استهداف البنية التحتية للمياه بشكل مباشر، وقد تضررت البنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي، ولغاية الآن لا نستطيع معرفة الحجم الحقيقي للأضرار، وهناك صعوبة وخطورة للتحرك، والاجتياح لم ينتهي ولا نعلم التصعيد إلى أين سيصل".

ويستمر الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية، وقالت في بيان "إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحة أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".

© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء - سبوتنيك عربي
4/4
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
4/4
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال، مع التأكيد أن هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 682.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الخارجية المصرية ترفض محاولة نتنياهو الزج باسم مصر لعرقلة جهود وساطة12:08 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала