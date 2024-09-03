الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية

وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ، تشهد الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وتقول إسرائيل إن العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.حصار مخيم طولكرمويواصل الجيش الإسرائيلي تجريف البنية التحتية في مخيم طولكرم، عقب اقتحامه من المدخل الغربي للمدينة، مدعوما بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة، ويعيش سكانه حالة حصار مشددة من كافة المداخل والطرق المؤدية إليه، وقد نشرت القوات الإسرائيلية القناصة على كافة المناطق، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف في مختلف أنحاء المخيم، وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيّرة موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي "ثابت ثابت" الحكومي و"الإسراء التخصصي"، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.وقال المسعف توفيق غنام لوكالة "سبوتنيك": "جيش الاحتلال يحاصر مشفى الإسراء ومشفى ثابت ثابت، ومنع التحركات حول المشفى، وهذا الاقتحام هو الأصعب، ونتعامل مع الحالات بصعوبة بالغة، بسبب صعوبة التحرك، وقمنا بإسعاف طفلة أصيبت برصاصة في الوجه وهي داخل منزلها في الطابق الخامس في عمارة سكنية".وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية، موقعا في مخيم طولكرم، فيما قامت جرافات إسرائيلية بتدمير البنية التحتية للمخيم ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء، وقد دمرت خطوط الكهرباء المغذية للمخيم مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه، عدا عن انقطاع المياه.وقال حكيم أبو صفية عضو بلدية طولكرم لـ"سبوتنيك": "الأضرار التي لحقت في المدينة تمتد إلى كل الاتجاهات، وتشمل معظم مناحي الخدمات، والخسائر كبيرة جدا وخاصة البنية التحية للمياه، وأعتقد أنَّ المياه هي الأكثر دمارا، وهذا الاجتياح أطلق عليه اجتياح المياه، وكان استهداف البنية التحتية للمياه بشكل مباشر، وقد تضررت البنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي، ولغاية الآن لا نستطيع معرفة الحجم الحقيقي للأضرار، وهناك صعوبة وخطورة للتحرك، والاجتياح لم ينتهي ولا نعلم التصعيد إلى أين سيصل".وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال، مع التأكيد أن هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023.وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 682.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ، تشهد الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وتقول إسرائيل إن العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.
حصار مخيم طولكرم
ويواصل الجيش الإسرائيلي تجريف البنية التحتية في مخيم طولكرم، عقب اقتحامه من المدخل الغربي للمدينة، مدعوما بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة، ويعيش سكانه حالة حصار مشددة من كافة المداخل والطرق المؤدية إليه، وقد نشرت القوات الإسرائيلية القناصة على كافة المناطق، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف في مختلف أنحاء المخيم، وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيّرة موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
وفي أعقاب الاقتحام، دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية في بعض مناطق المدينة، ثم تصاعدت وتيرة الاشتباكات داخل وعلى أطراف مخيم طولكرم، ودوت صوت انفجارات في المخيم نجمت عن استهداف قوات إسرائيلية بالعبوات الناسفة.
ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي "ثابت ثابت" الحكومي و"الإسراء التخصصي"، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.
وقال المسعف توفيق غنام لوكالة "سبوتنيك": "جيش الاحتلال يحاصر مشفى الإسراء ومشفى ثابت ثابت، ومنع التحركات حول المشفى، وهذا الاقتحام هو الأصعب، ونتعامل مع الحالات بصعوبة بالغة، بسبب صعوبة التحرك، وقمنا بإسعاف طفلة أصيبت برصاصة في الوجه وهي داخل منزلها في الطابق الخامس في عمارة سكنية".
وأضاف: "هناك معيقات كبيرة من قبل قوات الاحتلال، لا نستطيع التحرك بدون تفتيش كامل، وأيضا لا يسمح لنا بالتحرك إلا بعد وقت طويل من الانتظار، والوضع صعب جدا نرتدي اللباس الكامل ومع ذلك يتم استهدافنا ومنعنا، وهناك خطورة كبيرة، لكننا مضطرون لهذا العمل، لكن نبقى داخل سيارات الإسعاف حتى لا يتم استهدافنا".
وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية، موقعا في مخيم طولكرم، فيما قامت جرافات إسرائيلية بتدمير البنية التحتية للمخيم ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء، وقد دمرت خطوط الكهرباء المغذية للمخيم مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه، عدا عن انقطاع المياه.
وقال حكيم أبو صفية عضو بلدية طولكرم لـ"سبوتنيك": "الأضرار التي لحقت في المدينة تمتد إلى كل الاتجاهات، وتشمل معظم مناحي الخدمات، والخسائر كبيرة جدا وخاصة البنية التحية للمياه، وأعتقد أنَّ المياه هي الأكثر دمارا، وهذا الاجتياح أطلق عليه اجتياح المياه، وكان استهداف البنية التحتية للمياه بشكل مباشر، وقد تضررت البنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي، ولغاية الآن لا نستطيع معرفة الحجم الحقيقي للأضرار، وهناك صعوبة وخطورة للتحرك، والاجتياح لم ينتهي ولا نعلم التصعيد إلى أين سيصل".
ويستمر الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية، وقالت في بيان "إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحة أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
4/4
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مخيم طولكرم ويدمر البنية التحتية ويحاصر المشافي وسط انتشار للقناصة وانقطاع الماء والكهرباء
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان إسرائيل الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال، مع التأكيد أن هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين والتي تقدر بالعشرات، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي اليوم السابع للعملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة على الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 682.