https://sarabic.ae/20240903/الخارجية-الروسية-لا-علاقة-لأوكرانيا-ولا-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالقانون-أو-العدالة-1092331241.html

الخارجية الروسية: لا علاقة لأوكرانيا ولا المحكمة الجنائية الدولية بالقانون أو العدالة

الخارجية الروسية: لا علاقة لأوكرانيا ولا المحكمة الجنائية الدولية بالقانون أو العدالة

سبوتنيك عربي

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على تصديق كييف على شروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأن "لا... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T06:29+0000

2024-09-03T06:29+0000

2024-09-03T06:29+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً. فلا هذا ولا ذاك مستقل ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة".وتابعت زاخاروفا: "البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يوضح الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة".وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن "هذه الخطوة تعبر فقط عن نية كييف لمنح جيشها تفويضا مطلقا لارتكاب جرائم حرب خطيرة".ووفقا لها فإن كل محاولات المجرمين الأوكرانيين للتهرب من المسؤولية "محكوم عليها بالفشل".وكانت أوكرانيا قد صادقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.

https://sarabic.ae/20240831/الخارجية-الروسية-موسكو-تتابع-وتوثق-جرائم-أوكرانيا-والمرتزقة-الأجانب-في-كورسك-1092253193.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا