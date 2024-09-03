https://sarabic.ae/20240903/الخارجية-الروسية-لا-علاقة-لأوكرانيا-ولا-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالقانون-أو-العدالة-1092331241.html
الخارجية الروسية: لا علاقة لأوكرانيا ولا المحكمة الجنائية الدولية بالقانون أو العدالة
الخارجية الروسية: لا علاقة لأوكرانيا ولا المحكمة الجنائية الدولية بالقانون أو العدالة
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على تصديق كييف على شروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأن "لا... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T06:29+0000
2024-09-03T06:29+0000
2024-09-03T06:29+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً. فلا هذا ولا ذاك مستقل ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة".وتابعت زاخاروفا: "البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يوضح الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة".وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن "هذه الخطوة تعبر فقط عن نية كييف لمنح جيشها تفويضا مطلقا لارتكاب جرائم حرب خطيرة".ووفقا لها فإن كل محاولات المجرمين الأوكرانيين للتهرب من المسؤولية "محكوم عليها بالفشل".وكانت أوكرانيا قد صادقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.
https://sarabic.ae/20240831/الخارجية-الروسية-موسكو-تتابع-وتوثق-جرائم-أوكرانيا-والمرتزقة-الأجانب-في-كورسك-1092253193.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: لا علاقة لأوكرانيا ولا المحكمة الجنائية الدولية بالقانون أو العدالة
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على تصديق كييف على شروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأن "لا علاقة لأوكرانيا ولا المحكمة الجنائية الدولية بالقانون والعدالة".
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً. فلا هذا ولا ذاك مستقل ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة".
وأضافت: "هذا هو الحال عندما "ناقص بناقص" لا يعطي "زائد"، بل يزيد الفوضى".
وتابعت زاخاروفا: "البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يوضح الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة".
وأردفت بالقول: "في جوهر الأمر، يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة، الأكثر ولاءً لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية الملاحقة الجنائية في لاهاي لمواطني الدول الأخرى بتهم ملفقة من قبل كييف نفسها".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن "هذه الخطوة تعبر فقط عن نية كييف لمنح جيشها تفويضا مطلقا لارتكاب جرائم حرب خطيرة".
ووفقا لها فإن كل محاولات المجرمين الأوكرانيين للتهرب من المسؤولية "محكوم عليها بالفشل".
وأضافت زاخاروفا: "سيتم تقديم المجرمين الأوكرانيين المذنبين بارتكاب جرائم دولية خطيرة ضد مواطنيهم والمواطنين الروس، وكذلك أتباعهم، إلى العدالة وسيحصلون على عقوبة مستحقة تمامًا".
وكانت أوكرانيا قد صادقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.