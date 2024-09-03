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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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"صناعة محلية".. مصر تكشف عن مدرعتين جديدتين مزودتين بإمكانيات عالية.. صور وفيديو
"صناعة محلية".. مصر تكشف عن مدرعتين جديدتين مزودتين بإمكانيات عالية.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
في إطار فعاليات "معرض مصر الدولي للفضاء والطيران" بمدينة العلمين الجديدة، كشفت مصر عن مدرعتين جديدتين مصنعتين بالكامل محليا. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
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المدرعتان هما "إس تي 100" و"إس تي 500"، وتتميزان بقدرات قتالية عالية وتوفران دعمًا كبيرًا لقواتها المسلحة، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء.المدرعة "إس تي 100" متعددة المهام وتأتي في 10 أشكال مختلفة، ما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات متنوعة مثل نقل الجنود والإسعاف والاستطلاع، إضافة إلى المهام القتالية، التي تشمل التصدي لأهداف برية وجوية بصواريخ موجهة.يصل وزن المدرعة إلى 18 طنًا وسرعة قصوى تبلغ 115 كيلومترا في الساعة، وتتمتع بتصميم فريد لمقاومة الألغام والعبوات الناسفة، كما أنها مزودة بقمرة خاصة لحماية الطاقم في حالة تعرضت المدرعة لتفجير.وزودت مصر المدرعة بشبكة تمويه تقلل من البصمات الرادارية والحرارية ومنظومة قتال وحماية متكاملة، تشمل نظام إعاقة وتشويش إلكتروني.أما المدرعة "إس تي 500"، فهي مصممة للمهام التكتيكية الخفيفة مثل نقل الجنود أو لإجراء عمليات القوات الخاصة أو الإسعاف، ويبلغ وزنها 8 أطنان وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومترا في الساعة، مع مدى يصل إلى 700 كيلومترا.وتستضيف مدينة العلمين، "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء"، الذي يستمر على مدى 3 أيام بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء من أكثر من 100 دولة.
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار

"صناعة محلية".. مصر تكشف عن مدرعتين جديدتين مزودتين بإمكانيات عالية.. صور وفيديو

15:51 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 16:01 GMT 03.09.2024)
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021
مدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبر
في إطار فعاليات "معرض مصر الدولي للفضاء والطيران" بمدينة العلمين الجديدة، كشفت مصر عن مدرعتين جديدتين مصنعتين بالكامل محليا.
المدرعتان هما "إس تي 100" و"إس تي 500"، وتتميزان بقدرات قتالية عالية وتوفران دعمًا كبيرًا لقواتها المسلحة، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء.
المدرعة "إس تي 100" متعددة المهام وتأتي في 10 أشكال مختلفة، ما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات متنوعة مثل نقل الجنود والإسعاف والاستطلاع، إضافة إلى المهام القتالية، التي تشمل التصدي لأهداف برية وجوية بصواريخ موجهة.
يصل وزن المدرعة إلى 18 طنًا وسرعة قصوى تبلغ 115 كيلومترا في الساعة، وتتمتع بتصميم فريد لمقاومة الألغام والعبوات الناسفة، كما أنها مزودة بقمرة خاصة لحماية الطاقم في حالة تعرضت المدرعة لتفجير.
وزودت مصر المدرعة بشبكة تمويه تقلل من البصمات الرادارية والحرارية ومنظومة قتال وحماية متكاملة، تشمل نظام إعاقة وتشويش إلكتروني.
أما المدرعة "إس تي 500"، فهي مصممة للمهام التكتيكية الخفيفة مثل نقل الجنود أو لإجراء عمليات القوات الخاصة أو الإسعاف، ويبلغ وزنها 8 أطنان وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومترا في الساعة، مع مدى يصل إلى 700 كيلومترا.
وتستضيف مدينة العلمين، "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء"، الذي يستمر على مدى 3 أيام بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء من أكثر من 100 دولة.
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