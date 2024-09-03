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https://sarabic.ae/20240903/توقيف-حاكم-مصرف-لبنان-السابق-رياض-سلامة-1092355465.html
توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
سبوتنيك عربي
أوقف القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال من المصرف. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T13:21+0000
2024-09-03T13:21+0000
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرر توقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".من جهته، أكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، أن "القضاء قال كلمته بشأن رياض سلامة، ونحن نحترم قراره".وكانت هيئة تحقيق عدلية خاصة في لبنان، قد قررت العام الماضي، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من محافظ المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركائه.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة، وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".وأضاف البيان أن "سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية".وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك، والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة".ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة، إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.وبحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.وكان رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، قد خضع للتحقيق في لبنان وفرنسا و4 دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي اللبناني، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
https://sarabic.ae/20240418/حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-أموال-المودعين-ليست-موجودة-ولا-يمكن-إعادتها-بالكامل-1088092469.html
https://sarabic.ae/20230810/3-دول-كبرى-تفرض-عقوبات-على-حاكم-مصرف-لبنان-السابق-1079959559.html
https://sarabic.ae/20230825/القائم-بأعمال-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-يعلن-دفع-رواتب-القطاع-العام-بالدولار-الأمريكي-1080405661.html
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توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

13:21 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة
الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أوقف القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال من المصرف.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرر توقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".
من جهته، أكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، أن "القضاء قال كلمته بشأن رياض سلامة، ونحن نحترم قراره".
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18 أبريل, 17:45 GMT
وكانت هيئة تحقيق عدلية خاصة في لبنان، قد قررت العام الماضي، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من محافظ المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركائه.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة، وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".
ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
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10 أغسطس 2023, 15:01 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".
وأضاف البيان أن "سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية".
وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك، والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة".
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مصرف لبنان المركزي يعلن دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي
25 أغسطس 2023, 11:06 GMT
ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة، إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وبحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وكان رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، قد خضع للتحقيق في لبنان وفرنسا و4 دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي اللبناني، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
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