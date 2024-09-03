https://sarabic.ae/20240903/توقيف-حاكم-مصرف-لبنان-السابق-رياض-سلامة-1092355465.html

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

سبوتنيك عربي

أوقف القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال من المصرف. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T13:21+0000

2024-09-03T13:21+0000

2024-09-03T13:21+0000

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092354946_0:131:2919:1772_1920x0_80_0_0_73411fbbebee891bc9fb2da22285f074.jpg

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرر توقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".من جهته، أكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، أن "القضاء قال كلمته بشأن رياض سلامة، ونحن نحترم قراره".وكانت هيئة تحقيق عدلية خاصة في لبنان، قد قررت العام الماضي، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من محافظ المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركائه.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة، وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".وأضاف البيان أن "سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية".وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك، والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة".ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة، إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.وبحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.وكان رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، قد خضع للتحقيق في لبنان وفرنسا و4 دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي اللبناني، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

https://sarabic.ae/20240418/حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-أموال-المودعين-ليست-موجودة-ولا-يمكن-إعادتها-بالكامل-1088092469.html

https://sarabic.ae/20230810/3-دول-كبرى-تفرض-عقوبات-على-حاكم-مصرف-لبنان-السابق-1079959559.html

https://sarabic.ae/20230825/القائم-بأعمال-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-يعلن-دفع-رواتب-القطاع-العام-بالدولار-الأمريكي-1080405661.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي