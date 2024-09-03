https://sarabic.ae/20240903/لاعب-كرة-قدم-عربي-ينتقل-إلى-فرق-الدرجة-الأولى-في-أوروبا-صور-1092347981.html

لاعب كرة قدم عربي ينتقل إلى فرق الدرجة الأولى في أوروبا... صور

لاعب كرة قدم عربي ينتقل إلى فرق الدرجة الأولى في أوروبا... صور

سبوتنيك عربي

انتقل اللاعب الدولي التونسي علي العابدي من نادي كاين الفرنسي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، إلى نيس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T11:36+0000

2024-09-03T11:36+0000

2024-09-03T11:36+0000

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جاء ذلك حسبما أعلن النادي الفرنسي، أمس الاثنين، حيث أشاد المدير الرياضي للنادي فلوريان موريس، بالعابدي، مؤكدا أنه يمتلك السرعة الكافية التي تسهم في تعزز أسلوب لعب الفريق.كما أوضح موريس أن العابدي يتمتع بالقوة والقدرة على إنهاء الهجمات، وأنه أظهر أداء مميزا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي خلال الموسمين الماضيين، مما يجعله إضافة قوية لفريق نيس.وخاض العابدي، 30 عاما، 28 مباراة دولية، ويتمتع بقدرة على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والأيمن، وتم استدعاؤه أخيرا للمشاركة مع المنتخب التونسي في تصفيات كأس أمم أفريقيا لمواجهتي مدغشقر وغامبيا.وتميز العابدي في الموسم الماضي واختير ضمن التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية بعد تسجيله 9 أهداف في 33 مباراة، بينما لم يشارك هذا الموسم، إلا في مباراتين مع كاين.لعب العابدي سابقا مع أندية مختلفة أبرزها "باريس إف سي"، وشبيبة القيروان والترجي والملعب التونسي والأفريقي، وبعد انتقاله إلى نيس، أعرب عن سعادته بالصفقة، مشيرًا إلى أن المنافسة الشديدة ستكون دافعا إضافيا له.ويحتل نادي نيس، حاليا المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويضم أيضا المدافع المصري محمد عبد المنعم، ومن المقرر أن يشارك نيس في الدوري الأوروبي، هذا الموسم.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

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