لاعب كرة قدم عربي ينتقل إلى فرق الدرجة الأولى في أوروبا... صور
© ANNE-CHRISTINE POUJOULATملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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انتقل اللاعب الدولي التونسي علي العابدي من نادي كاين الفرنسي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، إلى نيس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.
جاء ذلك حسبما أعلن النادي الفرنسي، أمس الاثنين، حيث أشاد المدير الرياضي للنادي فلوريان موريس، بالعابدي، مؤكدا أنه يمتلك السرعة الكافية التي تسهم في تعزز أسلوب لعب الفريق.
علي العابدي..لكل مجتهد نصيب 👏🔝💥— زياد عطية (@ziedatia123) September 2, 2024
العابدي يتوج صبره الطويل وكفاحه الكبير بالانتقال إلى نيس خامس الدوري الفرنسي! بعد 5 مواسم قضاها في الدرجة الثانية بين ناديّي باريس أفسي وكان!
خطوة مستحقة جداً لإبن سكك الحديد الصفاقسي أحد أعراق مدارس كرة القدم في تونس! 👏 pic.twitter.com/hMZecMcjjl
كما أوضح موريس أن العابدي يتمتع بالقوة والقدرة على إنهاء الهجمات، وأنه أظهر أداء مميزا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي خلال الموسمين الماضيين، مما يجعله إضافة قوية لفريق نيس.
وخاض العابدي، 30 عاما، 28 مباراة دولية، ويتمتع بقدرة على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والأيمن، وتم استدعاؤه أخيرا للمشاركة مع المنتخب التونسي في تصفيات كأس أمم أفريقيا لمواجهتي مدغشقر وغامبيا.
وتميز العابدي في الموسم الماضي واختير ضمن التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية بعد تسجيله 9 أهداف في 33 مباراة، بينما لم يشارك هذا الموسم، إلا في مباراتين مع كاين.
الخدمة تجيب— Haythem #Coys ⚽️🎼🎥 (@99_haythem) September 3, 2024
على العابدي خرج من تونس وعمره 25 سنة لكي يحترف في الدرجة الثانية الفرنسية مع Paris FC بعدها بـ سنتين انتقل لنادي Caen .. حاول يطور من نفسه و موهبته و رفض العروض الخليجية و الافريقية
اليوم عنده 30 سنة وقع مع نادي Nice أحد أفضل الفرق في فرنسا🇫🇷🔝
🇹🇳❤️🦅 pic.twitter.com/1Bd9U1H5cD
لعب العابدي سابقا مع أندية مختلفة أبرزها "باريس إف سي"، وشبيبة القيروان والترجي والملعب التونسي والأفريقي، وبعد انتقاله إلى نيس، أعرب عن سعادته بالصفقة، مشيرًا إلى أن المنافسة الشديدة ستكون دافعا إضافيا له.
ويحتل نادي نيس، حاليا المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويضم أيضا المدافع المصري محمد عبد المنعم، ومن المقرر أن يشارك نيس في الدوري الأوروبي، هذا الموسم.