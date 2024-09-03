لاعب كرة قدم عربي ينتقل إلى فرق الدرجة الأولى في أوروبا... صور

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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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https://sarabic.ae/20240903/لاعب-كرة-قدم-عربي-ينتقل-إلى-فرق-الدرجة-الأولى-في-أوروبا-صور-1092347981.html
لاعب كرة قدم عربي ينتقل إلى فرق الدرجة الأولى في أوروبا... صور
لاعب كرة قدم عربي ينتقل إلى فرق الدرجة الأولى في أوروبا... صور
سبوتنيك عربي
انتقل اللاعب الدولي التونسي علي العابدي من نادي كاين الفرنسي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، إلى نيس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T11:36+0000
2024-09-03T11:36+0000
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جاء ذلك حسبما أعلن النادي الفرنسي، أمس الاثنين، حيث أشاد المدير الرياضي للنادي فلوريان موريس، بالعابدي، مؤكدا أنه يمتلك السرعة الكافية التي تسهم في تعزز أسلوب لعب الفريق.كما أوضح موريس أن العابدي يتمتع بالقوة والقدرة على إنهاء الهجمات، وأنه أظهر أداء مميزا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي خلال الموسمين الماضيين، مما يجعله إضافة قوية لفريق نيس.وخاض العابدي، 30 عاما، 28 مباراة دولية، ويتمتع بقدرة على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والأيمن، وتم استدعاؤه أخيرا للمشاركة مع المنتخب التونسي في تصفيات كأس أمم أفريقيا لمواجهتي مدغشقر وغامبيا.وتميز العابدي في الموسم الماضي واختير ضمن التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية بعد تسجيله 9 أهداف في 33 مباراة، بينما لم يشارك هذا الموسم، إلا في مباراتين مع كاين.لعب العابدي سابقا مع أندية مختلفة أبرزها "باريس إف سي"، وشبيبة القيروان والترجي والملعب التونسي والأفريقي، وبعد انتقاله إلى نيس، أعرب عن سعادته بالصفقة، مشيرًا إلى أن المنافسة الشديدة ستكون دافعا إضافيا له.ويحتل نادي نيس، حاليا المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويضم أيضا المدافع المصري محمد عبد المنعم، ومن المقرر أن يشارك نيس في الدوري الأوروبي، هذا الموسم.
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رياضة, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

لاعب كرة قدم عربي ينتقل إلى فرق الدرجة الأولى في أوروبا... صور

11:36 GMT 03.09.2024
© ANNE-CHRISTINE POUJOULATملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
تابعنا عبر
انتقل اللاعب الدولي التونسي علي العابدي من نادي كاين الفرنسي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، إلى نيس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.
جاء ذلك حسبما أعلن النادي الفرنسي، أمس الاثنين، حيث أشاد المدير الرياضي للنادي فلوريان موريس، بالعابدي، مؤكدا أنه يمتلك السرعة الكافية التي تسهم في تعزز أسلوب لعب الفريق.
كما أوضح موريس أن العابدي يتمتع بالقوة والقدرة على إنهاء الهجمات، وأنه أظهر أداء مميزا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي خلال الموسمين الماضيين، مما يجعله إضافة قوية لفريق نيس.
وخاض العابدي، 30 عاما، 28 مباراة دولية، ويتمتع بقدرة على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والأيمن، وتم استدعاؤه أخيرا للمشاركة مع المنتخب التونسي في تصفيات كأس أمم أفريقيا لمواجهتي مدغشقر وغامبيا.
وتميز العابدي في الموسم الماضي واختير ضمن التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية بعد تسجيله 9 أهداف في 33 مباراة، بينما لم يشارك هذا الموسم، إلا في مباراتين مع كاين.
لعب العابدي سابقا مع أندية مختلفة أبرزها "باريس إف سي"، وشبيبة القيروان والترجي والملعب التونسي والأفريقي، وبعد انتقاله إلى نيس، أعرب عن سعادته بالصفقة، مشيرًا إلى أن المنافسة الشديدة ستكون دافعا إضافيا له.
ويحتل نادي نيس، حاليا المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويضم أيضا المدافع المصري محمد عبد المنعم، ومن المقرر أن يشارك نيس في الدوري الأوروبي، هذا الموسم.
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