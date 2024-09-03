مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يحيد عددا من المسلحين الإيغور في ريف اللاذقية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
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https://sarabic.ae/20240903/مراسل-سبوتنيك-الجيش-السوري-يحيد-عددا-من-المسلحين-الإيغور-في-ريف-اللاذقية-1092371286.html
مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يحيد عددا من المسلحين الإيغور في ريف اللاذقية
مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يحيد عددا من المسلحين الإيغور في ريف اللاذقية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بمقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا صينيا بنيران الجيش السوري على محور "جبل التركمان" في ريف اللاذقية الشمالي، شمال غربي سوريا. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T20:36+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري رصد محاولة مجموعة مسلحة، تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي، الهجوم على أحد مواقعه في منطقة وادي كليز في جبل التركمان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة من مسافات قريبة".وأكد المصدر أن "أصوات الانفجارات التي تُسمع في مناطق ريف اللاذقية الشمالي ناجمة عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة الخلفية بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة لريفي محافظتي اللاذقية وإدلب".وقد تم توطين المسلحين الصينييين في تنظيم "الحزب لإسلامي التركستاني" مع عائلاتهم، في مناطق ريفي إدلب الغربي واللاذقية، واختاروا تلك المنطقة بسبب وجود العديد من القرى والبلدات التي تتشارك مع الحزب الجذور القومية التركية.وعرف الحزب "الإسلامي التركستاني" في بلاد الشام بقربه العقائدي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، ويقدر عدد عناصره في سوريا بآلاف المقاتلين، الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في منطقة شينغ يانغ الصينية.
https://sarabic.ae/20240811/مراسل-سبوتنيك-مقتل-6-عناصر-من-القوات-الرديفة-للجيش-السوري-بغارة-لطائرة-مسيرة-يرجح-أنها-أمريكية-1091615460.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يحيد عددا من المسلحين الإيغور في ريف اللاذقية

20:36 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بمقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا صينيا بنيران الجيش السوري على محور "جبل التركمان" في ريف اللاذقية الشمالي، شمال غربي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري رصد محاولة مجموعة مسلحة، تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي، الهجوم على أحد مواقعه في منطقة وادي كليز في جبل التركمان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة من مسافات قريبة".

ونقل المراسل عن مصدر ميداني، قوله إن "أكثر من 15 مسلحا من "الإيغور الصينيين" قُتلوا وأصيبوا خلال الهجوم الفاشل في منطقة وادي كيلز، وقد تم التصدي للهجوم بالكامل بعد ساعات من الاشتباكات دون تغير في خارطة السيطرة".

وأكد المصدر أن "أصوات الانفجارات التي تُسمع في مناطق ريف اللاذقية الشمالي ناجمة عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة الخلفية بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة لريفي محافظتي اللاذقية وإدلب".
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
مراسل "سبوتنيك": مقتل 6 عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري بغارة لطائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية
11 أغسطس, 11:32 GMT

ويعد المسلحون الصينيون إحدى القوى الضاربة التي اعتمدت عليها التنظيمات المسلحة الإرهابية في سوريا، بالسيطرة على شمال غربي سوريا، وقد لعبوا إلى جانب المقاتلين البلقان والأوزبك، دورا كبيرا في السيطرة على المنشآت العسكرية في تلك المنطقة.

وقد تم توطين المسلحين الصينييين في تنظيم "الحزب لإسلامي التركستاني" مع عائلاتهم، في مناطق ريفي إدلب الغربي واللاذقية، واختاروا تلك المنطقة بسبب وجود العديد من القرى والبلدات التي تتشارك مع الحزب الجذور القومية التركية.
وعرف الحزب "الإسلامي التركستاني" في بلاد الشام بقربه العقائدي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، ويقدر عدد عناصره في سوريا بآلاف المقاتلين، الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في منطقة شينغ يانغ الصينية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطة21:16 GMT
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