https://sarabic.ae/20240903/مراسل-سبوتنيك-الجيش-السوري-يحيد-عددا-من-المسلحين-الإيغور-في-ريف-اللاذقية-1092371286.html
مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يحيد عددا من المسلحين الإيغور في ريف اللاذقية
مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يحيد عددا من المسلحين الإيغور في ريف اللاذقية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بمقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا صينيا بنيران الجيش السوري على محور "جبل التركمان" في ريف اللاذقية الشمالي، شمال غربي سوريا. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T20:36+0000
2024-09-03T20:36+0000
2024-09-03T20:36+0000
تقارير سبوتنيك
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري رصد محاولة مجموعة مسلحة، تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي، الهجوم على أحد مواقعه في منطقة وادي كليز في جبل التركمان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة من مسافات قريبة".وأكد المصدر أن "أصوات الانفجارات التي تُسمع في مناطق ريف اللاذقية الشمالي ناجمة عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة الخلفية بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة لريفي محافظتي اللاذقية وإدلب".وقد تم توطين المسلحين الصينييين في تنظيم "الحزب لإسلامي التركستاني" مع عائلاتهم، في مناطق ريفي إدلب الغربي واللاذقية، واختاروا تلك المنطقة بسبب وجود العديد من القرى والبلدات التي تتشارك مع الحزب الجذور القومية التركية.وعرف الحزب "الإسلامي التركستاني" في بلاد الشام بقربه العقائدي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، ويقدر عدد عناصره في سوريا بآلاف المقاتلين، الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في منطقة شينغ يانغ الصينية.
https://sarabic.ae/20240811/مراسل-سبوتنيك-مقتل-6-عناصر-من-القوات-الرديفة-للجيش-السوري-بغارة-لطائرة-مسيرة-يرجح-أنها-أمريكية-1091615460.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يحيد عددا من المسلحين الإيغور في ريف اللاذقية
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بمقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا صينيا بنيران الجيش السوري على محور "جبل التركمان" في ريف اللاذقية الشمالي، شمال غربي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري رصد محاولة مجموعة مسلحة، تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي، الهجوم على أحد مواقعه في منطقة وادي كليز في جبل التركمان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة من مسافات قريبة".
ونقل المراسل عن مصدر ميداني، قوله إن "أكثر من 15 مسلحا من "الإيغور الصينيين" قُتلوا وأصيبوا خلال الهجوم الفاشل في منطقة وادي كيلز، وقد تم التصدي للهجوم بالكامل بعد ساعات من الاشتباكات دون تغير في خارطة السيطرة".
وأكد المصدر أن "أصوات الانفجارات التي تُسمع في مناطق ريف اللاذقية الشمالي ناجمة عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة الخلفية بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة لريفي محافظتي اللاذقية وإدلب".
ويعد المسلحون الصينيون إحدى القوى الضاربة التي اعتمدت عليها التنظيمات المسلحة الإرهابية في سوريا، بالسيطرة على شمال غربي سوريا، وقد لعبوا إلى جانب المقاتلين البلقان والأوزبك، دورا كبيرا في السيطرة على المنشآت العسكرية في تلك المنطقة.
وقد تم توطين المسلحين الصينييين في تنظيم "الحزب لإسلامي التركستاني" مع عائلاتهم، في مناطق ريفي إدلب الغربي واللاذقية، واختاروا تلك المنطقة بسبب وجود العديد من القرى والبلدات التي تتشارك مع الحزب الجذور القومية التركية.
وعرف الحزب "الإسلامي التركستاني" في بلاد الشام بقربه العقائدي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، ويقدر عدد عناصره في سوريا بآلاف المقاتلين، الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في منطقة شينغ يانغ الصينية.