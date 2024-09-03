مصر.. انهيار عقار في القاهرة والسلطات تستعين بالكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240903/مصر-انهيار-عقار-في-القاهرة-والسلطات-تستعين-بالكلاب-البوليسية-للبحث-عن-الضحايا-1092355888.html
مصر.. انهيار عقار في القاهرة والسلطات تستعين بالكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا
مصر.. انهيار عقار في القاهرة والسلطات تستعين بالكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في مدينة نصر، الواقعة شرقي القاهرة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T13:39+0000
2024-09-03T13:39+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078506305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_393fc77fae6fe1aa3065f45f0d2add10.jpg
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن "قوات الحماية المدنية في القاهرة، انتشلت جثتين من أسفل العقار المنهار، وجاري البحث عن 4 آخرين تحت الأنقاض".من جانبه، وصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، فيما كشفت المعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار العقار كما تحطمت 5 سيارات كانت مركونة أسفله.وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، كما وصل فريق من الهلال الأحمر للمساعدة في عمليات إنقاذ المصابين من انهيار عقار "النزهة"، واستعانت الأجهزة الأمنية بالكلاب البوليسية للبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انهار عقار قديم مؤلف من 3 طوابق في منطقة الخليفة في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتسبب في أي إصابات.وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إنه "تم اتخاذ قرار بإخلاء 3 عقارات مجاورة حتى يتم استكمال تقرير لجنة المنشآت الهندسية حول حالة تلك العقارات".وتلقت غرفة عمليات حي "الخليفة" بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار العقار في شارع علي بدوي بالقرب من شارع التونسي في منطقة الخليفة.من جانبها، استجابت قيادات الحي والأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الدفاع المدني والإسعاف السريع على الفور، وتمت معاينة الموقع والعقار المنهار بواسطة مسؤولي الحي.
https://sarabic.ae/20230717/قتلى-ومصابين-إثر-انهيار-عقار-سكني-في-القاهرة-1079134444.html
https://sarabic.ae/20230626/برلماني-مصري-لـسبوتنيك-لم-يتم-حصر-عدد-ضحايا-العقار-المنهار-في-الإسكندرية-حتى-الآن-1078503173.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078506305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55276625cab29ee790b598ee49488a02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر.. انهيار عقار في القاهرة والسلطات تستعين بالكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا

13:39 GMT 03.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانهيار عقار في الإسكندرية في مصر
انهيار عقار في الإسكندرية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
شهدت العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في مدينة نصر، الواقعة شرقي القاهرة.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن "قوات الحماية المدنية في القاهرة، انتشلت جثتين من أسفل العقار المنهار، وجاري البحث عن 4 آخرين تحت الأنقاض".
من جانبه، وصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، فيما كشفت المعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار العقار كما تحطمت 5 سيارات كانت مركونة أسفله.
انهيار عقار في الإسكندرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
قتلى ومصابين إثر انهيار عقار سكني في القاهرة
17 يوليو 2023, 06:53 GMT
وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، كما وصل فريق من الهلال الأحمر للمساعدة في عمليات إنقاذ المصابين من انهيار عقار "النزهة"، واستعانت الأجهزة الأمنية بالكلاب البوليسية للبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انهار عقار قديم مؤلف من 3 طوابق في منطقة الخليفة في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتسبب في أي إصابات.
انهيار عقار في الإسكندرية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
إصابة 4 أشخاص إثر انهيار عقار من 14 طابقا في الإسكندرية
26 يونيو 2023, 11:08 GMT
وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إنه "تم اتخاذ قرار بإخلاء 3 عقارات مجاورة حتى يتم استكمال تقرير لجنة المنشآت الهندسية حول حالة تلك العقارات".
وتلقت غرفة عمليات حي "الخليفة" بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار العقار في شارع علي بدوي بالقرب من شارع التونسي في منطقة الخليفة.
من جانبها، استجابت قيادات الحي والأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الدفاع المدني والإسعاف السريع على الفور، وتمت معاينة الموقع والعقار المنهار بواسطة مسؤولي الحي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطة13:56 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала