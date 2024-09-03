https://sarabic.ae/20240903/مصر-انهيار-عقار-في-القاهرة-والسلطات-تستعين-بالكلاب-البوليسية-للبحث-عن-الضحايا-1092355888.html

مصر.. انهيار عقار في القاهرة والسلطات تستعين بالكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا

مصر.. انهيار عقار في القاهرة والسلطات تستعين بالكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في مدينة نصر، الواقعة شرقي القاهرة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T13:39+0000

2024-09-03T13:39+0000

2024-09-03T13:39+0000

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن "قوات الحماية المدنية في القاهرة، انتشلت جثتين من أسفل العقار المنهار، وجاري البحث عن 4 آخرين تحت الأنقاض".من جانبه، وصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، فيما كشفت المعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار العقار كما تحطمت 5 سيارات كانت مركونة أسفله.وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، كما وصل فريق من الهلال الأحمر للمساعدة في عمليات إنقاذ المصابين من انهيار عقار "النزهة"، واستعانت الأجهزة الأمنية بالكلاب البوليسية للبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انهار عقار قديم مؤلف من 3 طوابق في منطقة الخليفة في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتسبب في أي إصابات.وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إنه "تم اتخاذ قرار بإخلاء 3 عقارات مجاورة حتى يتم استكمال تقرير لجنة المنشآت الهندسية حول حالة تلك العقارات".وتلقت غرفة عمليات حي "الخليفة" بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار العقار في شارع علي بدوي بالقرب من شارع التونسي في منطقة الخليفة.من جانبها، استجابت قيادات الحي والأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الدفاع المدني والإسعاف السريع على الفور، وتمت معاينة الموقع والعقار المنهار بواسطة مسؤولي الحي.

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