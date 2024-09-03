منظمات إغاثية دولية تحذر من أزمة جوع "ذات مستويات تاريخية" في السودان

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
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12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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13:00 GMT
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خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240903/منظمات-إغاثية-دولية-تحذر-من-أزمة-جوع-ذات-مستويات-تاريخية-في-السودان-1092364695.html
منظمات إغاثية دولية تحذر من أزمة جوع "ذات مستويات تاريخية" في السودان
منظمات إغاثية دولية تحذر من أزمة جوع "ذات مستويات تاريخية" في السودان
سبوتنيك عربي
يلجأ بعض السودانيين إلى تناول أوراق الأشجار بديلا عن الطعام، الذي لا يتمكنون من الحصول عليه بسبب أزمة جوع غير مسبوقة تشهدها البلاد، بحسب منظمات إغاثية. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T17:06+0000
2024-09-03T17:06+0000
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وحذّرت 3 منظمات إغاثة دولية تعمل في السودان، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، مما وصفته بـ"أزمة جوع غير مسبوقة تضرب البلاد"، مستنكرة حالة "اللامبالاة" الدولية تجاه هذه الأزمة.وشارك في البيان كل من "المجلس النرويجي للاجئين" و"المجلس الدنماركي للاجئين" ومؤسسة "ميرسي كوربس"، وجاء فيه أن "السودان يمر بأسوأ أزمة جوع في تاريخه، بينما لا يزال المجتمع الدولي صامتا تجاه بشر يموتون جوعا".ودعت المنظمات الـ3، المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى أن "التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان، لم يتجاوز 41 في المئة من الاحتياجات الفعلية للبلاد".ولفتت إلى أن "أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما أصبحت الكثير من العائلات مجبرة على تناول أوراق الأشجار والحشرات للبقاء على قيد الحياة".ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وأدى النزاع إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بينما أسفرت الحرب عن حصيلة قتلى تصل إلى نحو 150 ألف شخص، حسب بعض التقديرات، إضافة إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى دول مجاورة.وأشار البيان المشترك إلى أن "الحرب دمرت قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في السودان، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء، حيث شهدت فرق الإغاثة استخدام الطعام كسلاح في النزاع"، وتوقعت المؤسسات الـ3 أن "يفوق عدد الوفيات بسبب الجوع، حصيلة قتلى الحرب".
https://sarabic.ae/20240627/المرصد-الدولي-للجوع-السودان-يواجه-أسوأ-مستويات-النقص-الحاد-في-الأمن-الغذائي-على-الإطلاق-1090223682.html
https://sarabic.ae/20230825/الأمم-المتحدة-الحرب-والجوع-يهددان-بـالقضاء-على-السودان-بأكمله-1080403268.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

منظمات إغاثية دولية تحذر من أزمة جوع "ذات مستويات تاريخية" في السودان

17:06 GMT 03.09.2024
© AP Photoآثار الحرب على السودانيين
آثار الحرب على السودانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
يلجأ بعض السودانيين إلى تناول أوراق الأشجار بديلا عن الطعام، الذي لا يتمكنون من الحصول عليه بسبب أزمة جوع غير مسبوقة تشهدها البلاد، بحسب منظمات إغاثية.
وحذّرت 3 منظمات إغاثة دولية تعمل في السودان، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، مما وصفته بـ"أزمة جوع غير مسبوقة تضرب البلاد"، مستنكرة حالة "اللامبالاة" الدولية تجاه هذه الأزمة.
مدينة الكفرة الليبية تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
المرصد الدولي للجوع: السودان يواجه أسوأ مستويات النقص الحاد في الأمن الغذائي على الإطلاق
27 يونيو, 09:57 GMT
وشارك في البيان كل من "المجلس النرويجي للاجئين" و"المجلس الدنماركي للاجئين" ومؤسسة "ميرسي كوربس"، وجاء فيه أن "السودان يمر بأسوأ أزمة جوع في تاريخه، بينما لا يزال المجتمع الدولي صامتا تجاه بشر يموتون جوعا".
ودعت المنظمات الـ3، المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى أن "التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان، لم يتجاوز 41 في المئة من الاحتياجات الفعلية للبلاد".
ولفتت إلى أن "أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما أصبحت الكثير من العائلات مجبرة على تناول أوراق الأشجار والحشرات للبقاء على قيد الحياة".
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
نساء وطفل يمشون على طول شارع في الخرطوم في 18 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
الأمم المتحدة: الحرب والجوع يهددان بـ"القضاء" على السودان بأكمله
25 أغسطس 2023, 09:35 GMT
وأدى النزاع إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بينما أسفرت الحرب عن حصيلة قتلى تصل إلى نحو 150 ألف شخص، حسب بعض التقديرات، إضافة إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى دول مجاورة.
وأشار البيان المشترك إلى أن "الحرب دمرت قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في السودان، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء، حيث شهدت فرق الإغاثة استخدام الطعام كسلاح في النزاع"، وتوقعت المؤسسات الـ3 أن "يفوق عدد الوفيات بسبب الجوع، حصيلة قتلى الحرب".
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