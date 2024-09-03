https://sarabic.ae/20240903/نسبة-المهاجرين-في-دول-العالم-1092353371.html
نسبة المهاجرين في دول العالم
نسبة المهاجرين في دول العالم
سبوتنيك عربي
يعتبر موضوع الهجرة من الملفات الصعبة والثقيلة في بعض دول العالم، وخاصة في دول منطقة الشرق الأوسط. ويرى بعض الخبراء، على سبيل المثال، أن أزمة الهجرة غير... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T12:36+0000
2024-09-03T12:36+0000
2024-09-03T12:36+0000
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قام فريق وكالة "سبوتنيك" بجمع بيانات عن نسبة المهاجرين بين السكان في مختلف دول العالم، ومنطقة دول الشرقين الأوسط والأدنى.اقرأ أيضا - منتدى "الهجرة عبر المتوسط": تونس تبحث عن مقاربات جديدة لملف الهجرة غير النظامية
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انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика, أخبار الشرق الأوسط
انفوجرافيك, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика, أخبار الشرق الأوسط
نسبة المهاجرين في دول العالم
يعتبر موضوع الهجرة من الملفات الصعبة والثقيلة في بعض دول العالم، وخاصة في دول منطقة الشرق الأوسط. ويرى بعض الخبراء، على سبيل المثال، أن أزمة الهجرة غير النظامية، ستتفاقم وتتوسع أكثر في المستقبل، في ظل توسع الصراع بين القوى الإقليمية النافذة في المنطقة.
قام فريق وكالة "سبوتنيك" بجمع بيانات عن نسبة المهاجرين بين السكان في مختلف دول العالم، ومنطقة دول الشرقين الأوسط والأدنى.