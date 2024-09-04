https://sarabic.ae/20240904/تعرض-موكب-محافظ-درعا-وقائد-الشرطة-لهجوم-مسلح-جنوبي-سوريا--1092381337.html
تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:38+0000
2024-09-04T09:38+0000
2024-09-04T09:48+0000
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وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا وقائد شرطة المحافظة عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.وتابع: "أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حماية الموكب بإصابات متفاوتة، بينما لا توجد إصابات في صفوف الوفد الصحفي الذي يرافق المحافظ للاطلاع على الواقع الخدمي في قرى وبلدات ريف المحافظة".وقال مصدر أمني في درعا لـ"سبوتنيك": إن محافظ درعا لؤي خريطة، لم يصب بأذى، خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له موكبه على الطريق الواصل بين بلدتي (علما- الحراك- خربة غزالة) بريف المحافظة الشرقي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
09:38 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 04.09.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة.
وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا وقائد شرطة المحافظة عندما تم مهاجمته
بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.
وتابع: "أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حماية الموكب بإصابات متفاوتة، بينما لا توجد إصابات في صفوف الوفد الصحفي الذي يرافق المحافظ للاطلاع على الواقع الخدمي في قرى وبلدات ريف المحافظة
".
وقال مصدر أمني في درعا لـ"سبوتنيك
": إن محافظ درعا لؤي خريطة، لم يصب بأذى، خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له موكبه على الطريق الواصل بين بلدتي (علما- الحراك- خربة غزالة) بريف المحافظة الشرقي.