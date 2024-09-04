تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا

عربي
القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240904/تعرض-موكب-محافظ-درعا-وقائد-الشرطة-لهجوم-مسلح-جنوبي-سوريا--1092381337.html
تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:38+0000
2024-09-04T09:48+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092381180_0:224:1080:832_1920x0_80_0_0_1c36352a4e503bc661fb3d35132abec8.jpg
وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا وقائد شرطة المحافظة عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.وتابع: "أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حماية الموكب بإصابات متفاوتة، بينما لا توجد إصابات في صفوف الوفد الصحفي الذي يرافق المحافظ للاطلاع على الواقع الخدمي في قرى وبلدات ريف المحافظة".وقال مصدر أمني في درعا لـ"سبوتنيك": إن محافظ درعا لؤي خريطة، لم يصب بأذى، خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له موكبه على الطريق الواصل بين بلدتي (علما- الحراك- خربة غزالة) بريف المحافظة الشرقي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092381180_0:123:1080:933_1920x0_80_0_0_5865d0d0c8fb455b38e8b21123d59ea8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن

تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا

09:38 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 04.09.2024)
© Sputnik . Fatima Harbatمشاهد لمكان تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
مشاهد لمكان تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Fatima Harbat
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة.
وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا وقائد شرطة المحافظة عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.
وتابع: "أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حماية الموكب بإصابات متفاوتة، بينما لا توجد إصابات في صفوف الوفد الصحفي الذي يرافق المحافظ للاطلاع على الواقع الخدمي في قرى وبلدات ريف المحافظة".
وقال مصدر أمني في درعا لـ"سبوتنيك": إن محافظ درعا لؤي خريطة، لم يصب بأذى، خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له موكبه على الطريق الواصل بين بلدتي (علما- الحراك- خربة غزالة) بريف المحافظة الشرقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала