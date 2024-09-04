https://sarabic.ae/20240904/حادثة-اغتيال-جديدة-تهز-إيران-1092396195.html

حادثة اغتيال جديدة تهز إيران

حادثة اغتيال جديدة تهز إيران

سبوتنيك عربي

اهتز الشارع الإيراني على وقع حادثة اغتيال جديدة، باستخدام الأسلحة الساخنة والباردة، لا تزال التفاصيل حول دوافعها ومنفذيها غامضة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T17:10+0000

2024-09-04T17:10+0000

2024-09-04T17:10+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103633/64/1036336416_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_da020deba49b1df6e3c56963f68cd75f.jpg

بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قُتل رئيس اتحاد الملاكمة في أذربيجان الشرقية، عيسى غُل محمدي، وهو أيضا مدرب منتخب شباب إيران للملاكمة، في حديقته الخاصة الواقعة في رباط كريم (46 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طهران) ليلة الثلاثاء.ووصفت وسائل الإعلام الحادث بـ"المروع"، ذلك أنه توفي متأثرًا بإصابته بـ11 رصاصة، فضلا عن طعنه خمس مرات، بأيدي مهاجمين اثنين، لم تُعرف هويتهما ولا سبب ارتكابهما الجريمة حتى الآن.وتشهد إيران منذ فترة جرائم قتل، آخرها اغتيال نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش حسين بيري بالقرب من منزله بعد حضوره صلاة الجمعة بملابسه الشخصية، قبل أسبوعين.وفي يوليو/تموز الماضي، قتل أربعة من عناصر شرطة المرور جراء "اعتداء إرهابي" استهدفهم في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

https://sarabic.ae/20240824/إيران-تعلق-على-تقارير-أفادت-بأن-اغتيال-هنية-تم-بمساعدة-عملاء-في-أجهزتها-الأمنية-1092061234.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن