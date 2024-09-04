https://sarabic.ae/20240904/حادثة-اغتيال-جديدة-تهز-إيران-1092396195.html
حادثة اغتيال جديدة تهز إيران
حادثة اغتيال جديدة تهز إيران
سبوتنيك عربي
اهتز الشارع الإيراني على وقع حادثة اغتيال جديدة، باستخدام الأسلحة الساخنة والباردة، لا تزال التفاصيل حول دوافعها ومنفذيها غامضة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T17:10+0000
2024-09-04T17:10+0000
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بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قُتل رئيس اتحاد الملاكمة في أذربيجان الشرقية، عيسى غُل محمدي، وهو أيضا مدرب منتخب شباب إيران للملاكمة، في حديقته الخاصة الواقعة في رباط كريم (46 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طهران) ليلة الثلاثاء.ووصفت وسائل الإعلام الحادث بـ"المروع"، ذلك أنه توفي متأثرًا بإصابته بـ11 رصاصة، فضلا عن طعنه خمس مرات، بأيدي مهاجمين اثنين، لم تُعرف هويتهما ولا سبب ارتكابهما الجريمة حتى الآن.وتشهد إيران منذ فترة جرائم قتل، آخرها اغتيال نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش حسين بيري بالقرب من منزله بعد حضوره صلاة الجمعة بملابسه الشخصية، قبل أسبوعين.وفي يوليو/تموز الماضي، قتل أربعة من عناصر شرطة المرور جراء "اعتداء إرهابي" استهدفهم في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.
https://sarabic.ae/20240824/إيران-تعلق-على-تقارير-أفادت-بأن-اغتيال-هنية-تم-بمساعدة-عملاء-في-أجهزتها-الأمنية-1092061234.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
حادثة اغتيال جديدة تهز إيران
اهتز الشارع الإيراني على وقع حادثة اغتيال جديدة، باستخدام الأسلحة الساخنة والباردة، لا تزال التفاصيل حول دوافعها ومنفذيها غامضة.
بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قُتل رئيس اتحاد الملاكمة في أذربيجان الشرقية، عيسى غُل محمدي، وهو أيضا مدرب منتخب شباب إيران للملاكمة، في حديقته الخاصة الواقعة في رباط كريم (46 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طهران) ليلة الثلاثاء.
ووصفت وسائل الإعلام
الحادث بـ"المروع"، ذلك أنه توفي متأثرًا بإصابته بـ11 رصاصة، فضلا عن طعنه خمس مرات، بأيدي مهاجمين اثنين، لم تُعرف هويتهما ولا سبب ارتكابهما الجريمة حتى الآن.
وأعلن نجله محمد رضا غل، أن "التحقيق جارٍ في جوانب مختلفة من جريمة القتل هذه من قبل عناصر إدارة الاستخبارات الإيرانية".
وتشهد إيران منذ فترة جرائم قتل، آخرها اغتيال نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش حسين بيري بالقرب من منزله بعد حضوره صلاة الجمعة بملابسه الشخصية، قبل أسبوعين.
وفي يوليو/تموز الماضي، قتل أربعة من عناصر شرطة المرور جراء "اعتداء إرهابي" استهدفهم في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.