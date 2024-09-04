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مقاتلة إماراتية تنفذ مناورة خطيرة أمام الرئيس المصري... فيديو
مقاتلة إماراتية تنفذ مناورة خطيرة أمام الرئيس المصري... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمناورة "خطيرة" أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
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وتبين المشاهد لقطات من المناورة التي أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.ويستمر معرض مصر للطيران ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء في مطار العلمين الدولي في مصر.
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نادي الفيديو, رصد عسكري
نادي الفيديو, رصد عسكري

مقاتلة إماراتية تنفذ مناورة خطيرة أمام الرئيس المصري... فيديو

14:23 GMT 04.09.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINطائرة فرنسية من نوع ميراج 2000
طائرة فرنسية من نوع ميراج 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمناورة "خطيرة" أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.
وتبين المشاهد لقطات من المناورة التي أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

وحضر العرض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وشارك في العرض عدد من الطائرات والطيارين برز منها أداء طيار سعودي بمناورة وصفها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المبهرة".

ويستمر معرض مصر للطيران ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء في مطار العلمين الدولي في مصر.
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