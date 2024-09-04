https://sarabic.ae/20240904/مقاتلة-إماراتية-تنفذ-مناورة-خطيرة-أمام-الرئيس-المصري-فيديو---1092391206.html
مقاتلة إماراتية تنفذ مناورة خطيرة أمام الرئيس المصري... فيديو
مقاتلة إماراتية تنفذ مناورة خطيرة أمام الرئيس المصري... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمناورة "خطيرة" أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T14:23+0000
2024-09-04T14:23+0000
2024-09-04T14:23+0000
نادي الفيديو
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103811/63/1038116302_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_26090e8896398f5645aaeb7486f5c317.jpg
وتبين المشاهد لقطات من المناورة التي أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.ويستمر معرض مصر للطيران ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء في مطار العلمين الدولي في مصر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103811/63/1038116302_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_67ed68a37863ee0dddb72ea4bfb1aa39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رصد عسكري
مقاتلة إماراتية تنفذ مناورة خطيرة أمام الرئيس المصري... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمناورة "خطيرة" أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.
وتبين المشاهد لقطات من المناورة التي أدتها طائرة "ميراج 2000" تابعة لسلاح الجو الإماراتي أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال عرض جوي بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.
وحضر العرض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وشارك في العرض عدد من الطائرات والطيارين برز منها أداء طيار سعودي بمناورة وصفها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المبهرة".
ويستمر معرض مصر للطيران ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء في مطار العلمين الدولي في مصر.