الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

صورة لأشخاص مصابين بالتوحد يحضرون الفصول الدراسية مع أمهاتهم. (آنا بلوسنينا، روسيا)
صورة لأشخاص مصابين بالتوحد يحضرون الفصول الدراسية مع أمهاتهم. (آنا بلوسنينا، روسيا)
صورة لهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأورالية اضطراريا في حقل في منطقة أوبينسكي، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وكان على متنها 167 شخصًا، ولم تقع إصابات. (فلاديسلاف نيكراسوف، روسيا)
صورة لهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأورالية اضطراريا في حقل في منطقة أوبينسكي، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وكان على متنها 167 شخصًا، ولم تقع إصابات. (فلاديسلاف نيكراسوف، روسيا)
صورة "بطل من عصرنا"، صورة لأب يحمل أطفالا خائفين، أثناء وقوع حادث في نوفوسيبيرسك. (ألكسندر أوشيبكوف، روسيا)
صورة "بطل من عصرنا"، صورة لأب يحمل أطفالا خائفين، أثناء وقوع حادث في نوفوسيبيرسك. (ألكسندر أوشيبكوف، روسيا)
يعبر الناس الجسور فوق قناة للنفايات، والتي كانت صافية في السابق، مما يؤثر بشدة على نهر بوريغانغا، الذي كان ذات يوم شريان الحياة للمدينة. (مشفق علم، بنغلاديش)
يعبر الناس الجسور فوق قناة للنفايات، والتي كانت صافية في السابق، مما يؤثر بشدة على نهر بوريغانغا، الذي كان ذات يوم شريان الحياة للمدينة. (مشفق علم، بنغلاديش)
يستمتع الناس بالتزلج على الجليد في حلبة التزلج التابعة لمركز اللياقة البدنية الوطني في مدينة هيهي. (جيانفي شيه، الصين)
يستمتع الناس بالتزلج على الجليد في حلبة التزلج التابعة لمركز اللياقة البدنية الوطني في مدينة هيهي. (جيانفي شيه، الصين)
فتاة صغيرة تقوم بتضفير شعر فتاة أخرى في محطة ضخ المياه في مخيم للنازحين داخليا، في جنوب السودان. (لوك دراي، المملكة المتحدة)
فتاة صغيرة تقوم بتضفير شعر فتاة أخرى في محطة ضخ المياه في مخيم للنازحين داخليا، في جنوب السودان. (لوك دراي، المملكة المتحدة)
صورة لتساقط الثلوج الكثيفة في منطقة الأورال في روسيا، والمعروفة بمناخها القاسي وبيئتها الصناعية، وسكانها الطيبون. (ريتشارد نازارتيان، روسيا)
صورة لتساقط الثلوج الكثيفة في منطقة الأورال في روسيا، والمعروفة بمناخها القاسي وبيئتها الصناعية، وسكانها الطيبون. (ريتشارد نازارتيان، روسيا)
منظر جوي لـ"أزهار الزنبق" في الصباح الهادئ في فيتنام، حيث يقوم الناس بتنظيف أزهار الزنبق بعناية، مما يعزز جمالها (أونغ تشان تار، ميانمار)
منظر جوي لـ"أزهار الزنبق" في الصباح الهادئ في فيتنام، حيث يقوم الناس بتنظيف أزهار الزنبق بعناية، مما يعزز جمالها (أونغ تشان تار، ميانمار)
صورة "بين الحياة والموت"، تشير امرأة إلى رجل إطفاء لجذب انتباهه أثناء حريق مدمر، في منطقة كامبانار في فالنسيا، إسبانيا. (كاباليرو، ألمانيا)
صورة "بين الحياة والموت"، تشير امرأة إلى رجل إطفاء لجذب انتباهه أثناء حريق مدمر، في منطقة كامبانار في فالنسيا، إسبانيا. (كاباليرو، ألمانيا)
صورة لنبات الصبار إسبادين، وهو نبات الصبار الأكثر شيوعًا في المكسيك، حيث يحظى بتقدير كبير لنكهته الفريدة في الطبق المعروف باسم "ميكسوتي". (فريدريك غيليناس، إيطاليا)
صورة لنبات الصبار إسبادين، وهو نبات الصبار الأكثر شيوعًا في المكسيك، حيث يحظى بتقدير كبير لنكهته الفريدة في الطبق المعروف باسم "ميكسوتي". (فريدريك غيليناس، إيطاليا)
أطفال في مدينة شيتاغونغ يلعبون بالتراب في المدينة المبنية من الطوب. (محمد سومان، بنغلاديش)
أطفال في مدينة شيتاغونغ يلعبون بالتراب في المدينة المبنية من الطوب. (محمد سومان، بنغلاديش)
صورة "من التربة إلى التوابل"، تقوم العاملات بعناية بفرز الفلفل الأحمر المنتشر عبر شريط رملي، وتركه ليجف تحت أشعة الشمس. (عبد المؤمن، بنغلاديش)
صورة "من التربة إلى التوابل"، تقوم العاملات بعناية بفرز الفلفل الأحمر المنتشر عبر شريط رملي، وتركه ليجف تحت أشعة الشمس. (عبد المؤمن، بنغلاديش)
المناظر الطبيعية تشكل جحيمًا قاتمًا، حيث تتدفق أنهار من النفايات السامة والبراز وحتى الجثث، في باكستان. (باولا جيسوس بريجنارديلو، إيطاليا)
المناظر الطبيعية تشكل جحيمًا قاتمًا، حيث تتدفق أنهار من النفايات السامة والبراز وحتى الجثث، في باكستان. (باولا جيسوس بريجنارديلو، إيطاليا)
صورة للأرامل المنبوذات في الهند، حيث تتجمع الأرامل المشردات خارج مركز أشرم مايتري، وينتظرن بفارغ الصبر توزيع الفاكهة والحليب خلال النهار. (راجندرا باندي، الهند)
صورة للأرامل المنبوذات في الهند، حيث تتجمع الأرامل المشردات خارج مركز أشرم مايتري، وينتظرن بفارغ الصبر توزيع الفاكهة والحليب خلال النهار. (راجندرا باندي، الهند)
صورة لأحد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، حيث فقدت أكثر من 1000 أسرة أراضيها ومنازلها بسبب مشروع محطة الطاقة الحرارية. (موسفيكور رحمن جوهان، بنغلاديش)
صورة لأحد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، حيث فقدت أكثر من 1000 أسرة أراضيها ومنازلها بسبب مشروع محطة الطاقة الحرارية. (موسفيكور رحمن جوهان، بنغلاديش)