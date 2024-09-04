الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240904/1092383787.html
الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي
الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للفائزين في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي (2024). 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T11:59+0000
2024-09-04T11:59+0000
وسائط متعددة
صور
مسابقة ستينين الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092383959_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_3e8626dce30705b34e82bf1853e0f711.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092383959_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_60a53cda2385b47078f7ce27020b841b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, مسابقة ستينين الدولية
фото, صور, مسابقة ستينين الدولية

الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

11:59 GMT 04.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للفائزين في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي (2024).
© Photo / Anna Plyusnina/Stenincontest

صورة لأشخاص مصابين بالتوحد يحضرون الفصول الدراسية مع أمهاتهم. (آنا بلوسنينا، روسيا)

صورة لأشخاص مصابين بالتوحد يحضرون الفصول الدراسية مع أمهاتهم. (آنا بلوسنينا، روسيا) - سبوتنيك عربي
1/15
© Photo / Anna Plyusnina/Stenincontest

صورة لأشخاص مصابين بالتوحد يحضرون الفصول الدراسية مع أمهاتهم. (آنا بلوسنينا، روسيا)

© Photo / Vladislav Nekrasov/Stenincontest

صورة لهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأورالية اضطراريا في حقل في منطقة أوبينسكي، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وكان على متنها 167 شخصًا، ولم تقع إصابات. (فلاديسلاف نيكراسوف، روسيا)

صورة لهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأورالية اضطراريا في حقل في منطقة أوبينسكي، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وكان على متنها 167 شخصًا، ولم تقع إصابات. (فلاديسلاف نيكراسوف، روسيا) - سبوتنيك عربي
2/15
© Photo / Vladislav Nekrasov/Stenincontest

صورة لهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأورالية اضطراريا في حقل في منطقة أوبينسكي، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وكان على متنها 167 شخصًا، ولم تقع إصابات. (فلاديسلاف نيكراسوف، روسيا)

© Photo / Alexander Oshchepkov/Stenincontest

صورة "بطل من عصرنا"، صورة لأب يحمل أطفالا خائفين، أثناء وقوع حادث في نوفوسيبيرسك. (ألكسندر أوشيبكوف، روسيا)

صورة &quot;بطل من عصرنا&quot;، صورة لأب يحمل أطفالا خائفين، أثناء وقوع حادث في نوفوسيبيرسك. (ألكسندر أوشيبكوف، روسيا) - سبوتنيك عربي
3/15
© Photo / Alexander Oshchepkov/Stenincontest

صورة "بطل من عصرنا"، صورة لأب يحمل أطفالا خائفين، أثناء وقوع حادث في نوفوسيبيرسك. (ألكسندر أوشيبكوف، روسيا)

© Photo / Mushfiqul Alam/Stenincontest

يعبر الناس الجسور فوق قناة للنفايات، والتي كانت صافية في السابق، مما يؤثر بشدة على نهر بوريغانغا، الذي كان ذات يوم شريان الحياة للمدينة. (مشفق علم، بنغلاديش)

يعبر الناس الجسور فوق قناة للنفايات، والتي كانت صافية في السابق، مما يؤثر بشدة على نهر بوريغانغا، الذي كان ذات يوم شريان الحياة للمدينة. (مشفق علم، بنغلاديش) - سبوتنيك عربي
4/15
© Photo / Mushfiqul Alam/Stenincontest

يعبر الناس الجسور فوق قناة للنفايات، والتي كانت صافية في السابق، مما يؤثر بشدة على نهر بوريغانغا، الذي كان ذات يوم شريان الحياة للمدينة. (مشفق علم، بنغلاديش)

© Photo / Jianfei Xie/Stenincontest

يستمتع الناس بالتزلج على الجليد في حلبة التزلج التابعة لمركز اللياقة البدنية الوطني في مدينة هيهي. (جيانفي شيه، الصين)

يستمتع الناس بالتزلج على الجليد في حلبة التزلج التابعة لمركز اللياقة البدنية الوطني في مدينة هيهي. (جيانفي شيه، الصين) - سبوتنيك عربي
5/15
© Photo / Jianfei Xie/Stenincontest

يستمتع الناس بالتزلج على الجليد في حلبة التزلج التابعة لمركز اللياقة البدنية الوطني في مدينة هيهي. (جيانفي شيه، الصين)

© Photo / Luke Dray /Stenincontest

فتاة صغيرة تقوم بتضفير شعر فتاة أخرى في محطة ضخ المياه في مخيم للنازحين داخليا، في جنوب السودان. (لوك دراي، المملكة المتحدة)

فتاة صغيرة تقوم بتضفير شعر فتاة أخرى في محطة ضخ المياه في مخيم للنازحين داخليا، في جنوب السودان. (لوك دراي، المملكة المتحدة) - سبوتنيك عربي
6/15
© Photo / Luke Dray /Stenincontest

فتاة صغيرة تقوم بتضفير شعر فتاة أخرى في محطة ضخ المياه في مخيم للنازحين داخليا، في جنوب السودان. (لوك دراي، المملكة المتحدة)

© Photo / Richard Nazaretyan/Stenincontest

صورة لتساقط الثلوج الكثيفة في منطقة الأورال في روسيا، والمعروفة بمناخها القاسي وبيئتها الصناعية، وسكانها الطيبون. (ريتشارد نازارتيان، روسيا)

صورة لتساقط الثلوج الكثيفة في منطقة الأورال في روسيا، والمعروفة بمناخها القاسي وبيئتها الصناعية، وسكانها الطيبون. (ريتشارد نازارتيان، روسيا) - سبوتنيك عربي
7/15
© Photo / Richard Nazaretyan/Stenincontest

صورة لتساقط الثلوج الكثيفة في منطقة الأورال في روسيا، والمعروفة بمناخها القاسي وبيئتها الصناعية، وسكانها الطيبون. (ريتشارد نازارتيان، روسيا)

© Photo / Aung Chan Thar/Stenincontest

منظر جوي لـ"أزهار الزنبق" في الصباح الهادئ في فيتنام، حيث يقوم الناس بتنظيف أزهار الزنبق بعناية، مما يعزز جمالها (أونغ تشان تار، ميانمار)

منظر جوي لـ&quot;أزهار الزنبق&quot; في الصباح الهادئ في فيتنام، حيث يقوم الناس بتنظيف أزهار الزنبق بعناية، مما يعزز جمالها (أونغ تشان تار، ميانمار) - سبوتنيك عربي
8/15
© Photo / Aung Chan Thar/Stenincontest

منظر جوي لـ"أزهار الزنبق" في الصباح الهادئ في فيتنام، حيث يقوم الناس بتنظيف أزهار الزنبق بعناية، مما يعزز جمالها (أونغ تشان تار، ميانمار)

© Photo / German Caballero/Stenincontest

صورة "بين الحياة والموت"، تشير امرأة إلى رجل إطفاء لجذب انتباهه أثناء حريق مدمر، في منطقة كامبانار في فالنسيا، إسبانيا. (كاباليرو، ألمانيا)

صورة &quot;بين الحياة والموت&quot;، تشير امرأة إلى رجل إطفاء لجذب انتباهه أثناء حريق مدمر، في منطقة كامبانار في فالنسيا، إسبانيا. (كاباليرو، ألمانيا) - سبوتنيك عربي
9/15
© Photo / German Caballero/Stenincontest

صورة "بين الحياة والموت"، تشير امرأة إلى رجل إطفاء لجذب انتباهه أثناء حريق مدمر، في منطقة كامبانار في فالنسيا، إسبانيا. (كاباليرو، ألمانيا)

© Photo / Frederique Gelinas/Stenincontest

صورة لنبات الصبار إسبادين، وهو نبات الصبار الأكثر شيوعًا في المكسيك، حيث يحظى بتقدير كبير لنكهته الفريدة في الطبق المعروف باسم "ميكسوتي". (فريدريك غيليناس، إيطاليا)

صورة لنبات الصبار إسبادين، وهو نبات الصبار الأكثر شيوعًا في المكسيك، حيث يحظى بتقدير كبير لنكهته الفريدة في الطبق المعروف باسم &quot;ميكسوتي&quot;. (فريدريك غيليناس، إيطاليا) - سبوتنيك عربي
10/15
© Photo / Frederique Gelinas/Stenincontest

صورة لنبات الصبار إسبادين، وهو نبات الصبار الأكثر شيوعًا في المكسيك، حيث يحظى بتقدير كبير لنكهته الفريدة في الطبق المعروف باسم "ميكسوتي". (فريدريك غيليناس، إيطاليا)

© Photo / Mohammed Suman/Stenincontest

أطفال في مدينة شيتاغونغ يلعبون بالتراب في المدينة المبنية من الطوب. (محمد سومان، بنغلاديش)

أطفال في مدينة شيتاغونغ يلعبون بالتراب في المدينة المبنية من الطوب. (محمد سومان، بنغلاديش) - سبوتنيك عربي
11/15
© Photo / Mohammed Suman/Stenincontest

أطفال في مدينة شيتاغونغ يلعبون بالتراب في المدينة المبنية من الطوب. (محمد سومان، بنغلاديش)

© Photo / Abdul Momin/Stenincontest

صورة "من التربة إلى التوابل"، تقوم العاملات بعناية بفرز الفلفل الأحمر المنتشر عبر شريط رملي، وتركه ليجف تحت أشعة الشمس. (عبد المؤمن، بنغلاديش)

صورة &quot;من التربة إلى التوابل&quot;، تقوم العاملات بعناية بفرز الفلفل الأحمر المنتشر عبر شريط رملي، وتركه ليجف تحت أشعة الشمس. (عبد المؤمن، بنغلاديش) - سبوتنيك عربي
12/15
© Photo / Abdul Momin/Stenincontest

صورة "من التربة إلى التوابل"، تقوم العاملات بعناية بفرز الفلفل الأحمر المنتشر عبر شريط رملي، وتركه ليجف تحت أشعة الشمس. (عبد المؤمن، بنغلاديش)

© Photo / Paula Jesus Brignardello/Stenincontest

المناظر الطبيعية تشكل جحيمًا قاتمًا، حيث تتدفق أنهار من النفايات السامة والبراز وحتى الجثث، في باكستان. (باولا جيسوس بريجنارديلو، إيطاليا)

المناظر الطبيعية تشكل جحيمًا قاتمًا، حيث تتدفق أنهار من النفايات السامة والبراز وحتى الجثث، في باكستان. (باولا جيسوس بريجنارديلو، إيطاليا) - سبوتنيك عربي
13/15
© Photo / Paula Jesus Brignardello/Stenincontest

المناظر الطبيعية تشكل جحيمًا قاتمًا، حيث تتدفق أنهار من النفايات السامة والبراز وحتى الجثث، في باكستان. (باولا جيسوس بريجنارديلو، إيطاليا)

© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontest

صورة للأرامل المنبوذات في الهند، حيث تتجمع الأرامل المشردات خارج مركز أشرم مايتري، وينتظرن بفارغ الصبر توزيع الفاكهة والحليب خلال النهار. (راجندرا باندي، الهند)

صورة للأرامل المنبوذات في الهند، حيث تتجمع الأرامل المشردات خارج مركز أشرم مايتري، وينتظرن بفارغ الصبر توزيع الفاكهة والحليب خلال النهار. (راجندرا باندي، الهند) - سبوتنيك عربي
14/15
© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontest

صورة للأرامل المنبوذات في الهند، حيث تتجمع الأرامل المشردات خارج مركز أشرم مايتري، وينتظرن بفارغ الصبر توزيع الفاكهة والحليب خلال النهار. (راجندرا باندي، الهند)

© Photo / Mosfiqur Rahman Johan/Stenincontest

صورة لأحد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، حيث فقدت أكثر من 1000 أسرة أراضيها ومنازلها بسبب مشروع محطة الطاقة الحرارية. (موسفيكور رحمن جوهان، بنغلاديش)

صورة لأحد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، حيث فقدت أكثر من 1000 أسرة أراضيها ومنازلها بسبب مشروع محطة الطاقة الحرارية. (موسفيكور رحمن جوهان، بنغلاديش) - سبوتنيك عربي
15/15
© Photo / Mosfiqur Rahman Johan/Stenincontest

صورة لأحد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، حيث فقدت أكثر من 1000 أسرة أراضيها ومنازلها بسبب مشروع محطة الطاقة الحرارية. (موسفيكور رحمن جوهان، بنغلاديش)

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала