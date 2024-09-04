الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي

صورة لهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأورالية اضطراريا في حقل في منطقة أوبينسكي، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، وكان على متنها 167 شخصًا، ولم تقع إصابات. (فلاديسلاف نيكراسوف، روسيا)