https://sarabic.ae/20240905/الإمارات-تبدأ-التشغيل-التجاري-للمفاعل-النووي-الرابع-في-أول-محطة-للطاقة-النووية-بالعالم-العربي-1092421467.html
الإمارات تبدأ التشغيل التجاري للمفاعل النووي الرابع في أول محطة للطاقة النووية بالعالم العربي
الإمارات تبدأ التشغيل التجاري للمفاعل النووي الرابع في أول محطة للطاقة النووية بالعالم العربي
سبوتنيك عربي
قالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية، المملوكة لكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل التجاري للمفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T12:27+0000
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وبدأت الوحدة الرابعة في المحطة العمل في وقت سابق من اليوم، بعد الحصول على موافقة من الهيئة التنظيمية للدولة في الشرق الأوسط، بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستكمال إدخال قضبان الوقود في الشهر التالي، وفقا للشركة الكورية. وتعد الوحدة هي الأخيرة من المفاعلات النووية الأربعة، التي تم بناؤها على بعد 270 كيلومتر غرب أبو ظبي، بموجب عقد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، فاز به اتحاد بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية في عام 2009، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ويمثل المشروع أول تصدير لكوريا الجنوبية لمحطة طاقة نووية تجارية محلية الصنع.وأضافت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، أنه مع تشغيل جميع الوحدات الأربع، ستكون محطة "براكة" للطاقة النووية مسؤولة عن ما يصل إلى 25% من الطلب على الطاقة في الإمارات العربية المتحدة.وتابعت أنها تخطط لمواصلة الجهود الرامية إلى السعي إلى التعاون الاستراتيجي مع شركاء محتملين آخرين، مثل المملكة العربية السعودية وبريطانيا.وتعد محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية أول مشروع نووي عربي متعدد المحطات، أصبح في مرحلة التشغيل، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم تطوير محطات براكة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20230224/الإمارات-انطلاق-التشغيل-التجاري-لثالث-محطات-براكة-للطاقة-النووية-السلمية-1073961889.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الإمارات تبدأ التشغيل التجاري للمفاعل النووي الرابع في أول محطة للطاقة النووية بالعالم العربي
قالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية، المملوكة لكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل التجاري للمفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية، التي بنتها سيئول في الدولة الخليجية.
وبدأت الوحدة الرابعة في المحطة العمل في وقت سابق من اليوم، بعد الحصول على موافقة من الهيئة التنظيمية للدولة في الشرق الأوسط، بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستكمال إدخال قضبان الوقود في الشهر التالي، وفقا للشركة الكورية.
وتعد الوحدة هي الأخيرة من المفاعلات النووية الأربعة، التي تم بناؤها على بعد 270 كيلومتر غرب أبو ظبي، بموجب عقد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، فاز به اتحاد بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية في عام 2009، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
ويمثل المشروع أول تصدير لكوريا الجنوبية لمحطة طاقة نووية تجارية محلية الصنع.
24 فبراير 2023, 12:29 GMT
وأضافت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، أنه مع تشغيل جميع الوحدات الأربع، ستكون محطة "براكة" للطاقة النووية مسؤولة عن ما يصل إلى 25% من الطلب على الطاقة في الإمارات العربية المتحدة.
وتابعت أنها تخطط لمواصلة الجهود الرامية إلى السعي إلى التعاون الاستراتيجي مع شركاء محتملين آخرين، مثل المملكة العربية السعودية وبريطانيا.
وتعد محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية أول مشروع نووي عربي
متعدد المحطات، أصبح في مرحلة التشغيل، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم تطوير محطات براكة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.