https://sarabic.ae/20240905/الجيش-الإسرائيلي-أغسطس-شهد-إطلاق-1307-صواريخ-ومسيرة-من-لبنان-1092410778.html
الجيش الإسرائيلي: أغسطس شهد إطلاق 1307 صواريخ ومسيرة من لبنان
الجيش الإسرائيلي: أغسطس شهد إطلاق 1307 صواريخ ومسيرة من لبنان
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "شهر أغسطس/ آب الماضي، هو الأكثر استهدافاً في الشمال على الحدود البنانية منذ بداية الحرب. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T07:00+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال الشهر الماضي تمّ إطلاق 1307 صواريخ على إسرائيل، أي بمعدل أكثر من 40 صاروخاً في اليوم".وأوضح أن "لجيش يقول إن صواريخ حزب الله تأتي ردا على هجمات قواتنا واغتيال كبار قادة الحزب، لكن هذا ليس صحيحا دائما"، مشيرا إلى أنه "بالأمس فقط تم إطلاق 115 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال دون مقتل أي قائد أو مخرب".وأضافت الإذاعة، أن "إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل بلغ، خلال 11 شهرا، 6611 صاروخا، حيث كان العدد الأقل من الصواريخ في يناير/ كانون الأول الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخا، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في أغسطس الماضي.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الأربعاء، مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لبلدة قبريخا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد".يأتي ذلك في وقت أصيب شخصان واندلعت حرائق، صباح اليوم الأربعاء، في إصبع الجليل شمال إسرائيل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق القناة 12 الإسرائيلية.من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن "مقاتليه قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، ومرابض مدفعية في بلدة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا".كما أعلن الحزب أن عناصره "استهدفوا موقعي السماقة ورويسات العلم الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.وأضاف في بيان آخر، أن مقاتليه "قصفوا تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي: أغسطس شهد إطلاق 1307 صواريخ ومسيرة من لبنان
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "شهر أغسطس/ آب الماضي، هو الأكثر استهدافاً في الشمال على الحدود البنانية منذ بداية الحرب.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال الشهر الماضي تمّ إطلاق 1307 صواريخ على إسرائيل، أي بمعدل أكثر من 40 صاروخاً في اليوم".
وأوضح أن "لجيش يقول إن صواريخ حزب الله تأتي ردا على هجمات قواتنا واغتيال كبار قادة الحزب، لكن هذا ليس صحيحا دائما"، مشيرا إلى أنه "بالأمس فقط تم إطلاق 115 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال دون مقتل أي قائد أو مخرب".
وأضافت الإذاعة، أن "إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل بلغ، خلال 11 شهرا، 6611 صاروخا، حيث كان العدد الأقل من الصواريخ في يناير/ كانون الأول الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخا، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في أغسطس الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الأربعاء، مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لبلدة قبريخا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد".
يأتي ذلك في وقت أصيب شخصان واندلعت حرائق، صباح اليوم الأربعاء، في إصبع الجليل شمال إسرائيل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن "مقاتليه قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، ومرابض مدفعية في بلدة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا".
كما أعلن الحزب أن عناصره "استهدفوا موقعي السماقة ورويسات العلم الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف في بيان آخر، أن مقاتليه "قصفوا تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.