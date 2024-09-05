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الرئيس الصيني يتعهد بتمويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 50 مليار دولار
الرئيس الصيني يتعهد بتمويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 50 مليار دولار
سبوتنيك عربي
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بتقديم أكثر من 50 مليار دولار في تمويل لإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما وعد بالمساعدة في خلق ما لا يقل... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T03:44+0000
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جاءت تصريحات شي خلال كلمته في حفل افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) لعام 2024 في بكين، جمعت عشرات القادة الأفارقة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وإفريقيا.وقال شي للقادة الأفارقة في قاعة الشعب الكبرى: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترغب الحكومة الصينية في تقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)".وأضاف أن المبلغ يتضمن "210 مليارات يوان في تسهيلات ائتمانية و80 مليار يوان في أنواع مختلفة من المساعدات"، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصينية على استثمار 70 مليار يوان على الأقل.كما تعهد الرئيس الصيني بالمساعدة في "خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة لإفريقيا"ـ لافتا إلى أن:وتضمنت كلمته أيضًا وعدًا بتقديم "1 مليار يوان (140.9 مليون دولار) كمساعدات غذائية طارئة... وتنفيذ 500 مشروع رفاهية عامة، وتشجيع الشركات الصينية والأفريقية على الاستثمار وإنشاء أعمال في كلا الاتجاهين".تعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، وتسعى للاستفادة من موارد القارة الغنية، بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن النادرة.
https://sarabic.ae/20230824/شي-جين-بينغ-الصين-ستوسع-تعاونها-مع-أفريقيا-لدعم-تنمية-القارة-1080378126.html
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الصين, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الصيني يتعهد بتمويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 50 مليار دولار

03:44 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 03:45 GMT 05.09.2024)
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بتقديم أكثر من 50 مليار دولار في تمويل لإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما وعد بالمساعدة في خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة في القارة.
جاءت تصريحات شي خلال كلمته في حفل افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) لعام 2024 في بكين، جمعت عشرات القادة الأفارقة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وإفريقيا.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
شي جين بينغ: الصين ستوسع تعاونها مع أفريقيا لدعم تنمية القارة
24 أغسطس 2023, 10:10 GMT
وقال شي للقادة الأفارقة في قاعة الشعب الكبرى: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترغب الحكومة الصينية في تقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)".
وأضاف أن المبلغ يتضمن "210 مليارات يوان في تسهيلات ائتمانية و80 مليار يوان في أنواع مختلفة من المساعدات"، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصينية على استثمار 70 مليار يوان على الأقل.
كما تعهد الرئيس الصيني بالمساعدة في "خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة لإفريقيا"ـ لافتا إلى أن:
"العلاقات بين الصين وإفريقيا الآن في أفضل فترة لها في التاريخ".
وتضمنت كلمته أيضًا وعدًا بتقديم "1 مليار يوان (140.9 مليون دولار) كمساعدات غذائية طارئة... وتنفيذ 500 مشروع رفاهية عامة، وتشجيع الشركات الصينية والأفريقية على الاستثمار وإنشاء أعمال في كلا الاتجاهين".
تعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، وتسعى للاستفادة من موارد القارة الغنية، بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن النادرة.
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