https://sarabic.ae/20240905/الرئيس-الصيني-يتعهد-بتمويل-مشاريع-في-إفريقيا-خلال-السنوات-الثلاث-المقبلة-بأكثر-من-50-مليار-دولار-1092406047.html

الرئيس الصيني يتعهد بتمويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 50 مليار دولار

الرئيس الصيني يتعهد بتمويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 50 مليار دولار

سبوتنيك عربي

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بتقديم أكثر من 50 مليار دولار في تمويل لإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما وعد بالمساعدة في خلق ما لا يقل... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T03:44+0000

2024-09-05T03:44+0000

2024-09-05T03:45+0000

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جاءت تصريحات شي خلال كلمته في حفل افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) لعام 2024 في بكين، جمعت عشرات القادة الأفارقة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وإفريقيا.وقال شي للقادة الأفارقة في قاعة الشعب الكبرى: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترغب الحكومة الصينية في تقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)".وأضاف أن المبلغ يتضمن "210 مليارات يوان في تسهيلات ائتمانية و80 مليار يوان في أنواع مختلفة من المساعدات"، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصينية على استثمار 70 مليار يوان على الأقل.كما تعهد الرئيس الصيني بالمساعدة في "خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة لإفريقيا"ـ لافتا إلى أن:وتضمنت كلمته أيضًا وعدًا بتقديم "1 مليار يوان (140.9 مليون دولار) كمساعدات غذائية طارئة... وتنفيذ 500 مشروع رفاهية عامة، وتشجيع الشركات الصينية والأفريقية على الاستثمار وإنشاء أعمال في كلا الاتجاهين".تعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، وتسعى للاستفادة من موارد القارة الغنية، بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن النادرة.

https://sarabic.ae/20230824/شي-جين-بينغ-الصين-ستوسع-تعاونها-مع-أفريقيا-لدعم-تنمية-القارة-1080378126.html

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