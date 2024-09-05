https://sarabic.ae/20240905/القائد-الأعلى-للقوات-الأوكرانية-يعترف-بتفوق-الجيش-الروسي-في-العتاد-والعديد-1092440919.html
القائد الأعلى للقوات الأوكرانية يعترف بتفوق الجيش الروسي في العتاد والعديد
القائد الأعلى للقوات الأوكرانية يعترف بتفوق الجيش الروسي في العتاد والعديد
سبوتنيك عربي
اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بعد تفقده الخط الأمامي يوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أدنى شأناً من الجيش الروسي في العتاد... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T23:08+0000
2024-09-05T23:08+0000
2024-09-05T23:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيرسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "العدو يتمتع بالفعل بميزة في الطيران والصواريخ والمدفعية وكمية الذخيرة المستخدمة، وبالطبع في الأفراد والدبابات ومركبات المشاة القتالية".وأشار القائد الأعلى للقوات الأوكرانية إلى أن التعبئة تمثل أولوية للجيش الأوكراني، وفي الوقت نفسه، اعترف بأنه يتعين على قوات كييف إعداد المجندين قبل إرسالهم إلى الجبهة في أسرع وقت ممكن.وقال: "ديناميكيات الجبهة تتطلب منا، على سبيل المثال، نشر هؤلاء الجنود الذين تم تعبئتهم بسرعة"، مضيفاً أن التدريب القتالي الأساسي الإلزامي يستغرق حوالي شهر واحد للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 أيار/مايو الماضي، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوماً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240902/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك-1092307796.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القائد الأعلى للقوات الأوكرانية يعترف بتفوق الجيش الروسي في العتاد والعديد
اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بعد تفقده الخط الأمامي يوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أدنى شأناً من الجيش الروسي في العتاد والعديد.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سيرسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "العدو يتمتع بالفعل بميزة في الطيران والصواريخ والمدفعية وكمية الذخيرة المستخدمة، وبالطبع في الأفراد والدبابات ومركبات المشاة القتالية".
وأشار القائد الأعلى للقوات الأوكرانية إلى أن التعبئة تمثل أولوية للجيش الأوكراني
، وفي الوقت نفسه، اعترف بأنه يتعين على قوات كييف إعداد المجندين قبل إرسالهم إلى الجبهة في أسرع وقت ممكن.
وقال: "ديناميكيات الجبهة تتطلب منا، على سبيل المثال، نشر هؤلاء الجنود الذين تم تعبئتهم بسرعة"، مضيفاً أن التدريب القتالي الأساسي الإلزامي يستغرق حوالي شهر واحد للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 أيار/مايو الماضي، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوماً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.