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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
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27 د
عرب بوينت بودكاست
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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بعيدا عن السعودية... ناد عربي يفاجئ الجميع بالتفاوض مع سيرخيو راموس
بعيدا عن السعودية... ناد عربي يفاجئ الجميع بالتفاوض مع سيرخيو راموس
سبوتنيك عربي
أثار تقرير صحفي مفاجأة كبيرة بشأن انتقال النجم الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، إلى صفوف نادي الزمالك المصري ضمن فترة الانتقالات الصيفية... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T12:57+0000
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مجتمع
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وقال الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الزمالك المصري يتفاوض حاليا مع سيرجيو راموس"، دون المزيد من التفاصيل.وبعد رحيله عن إشبيلية الموسم الماضي، ارتبط راموس باللعب في الدوري السعودي للمرة الأولى، سواء عبر نادي العروبة الصاعد حديثاً أو الشباب والنصر قبلهما، لكن الصحف الإسبانية ذكرت أن المدافع التاريخي لريال مدريد قرر عدم مغادرة إسبانيا وإنهاء مسيرته في بلادهوأعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميا رحيل مدافعه سيرجيو راموس، بعد موسم واحد فقط من انتقاله قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مسيرة حافلة بالأحداث في ريال مدريد الإسباني.وبحسب الصحفي الموثوق مارسيلو باترونسيني، فإن راموس سيفاجئ الميركاتو بالإعلان عن انتقاله إلى ديبورتيفو لاكورونيا في صفقة انتقال حر.
https://sarabic.ae/20230917/راموس-يحرز-مع-إشبيلية-أول-انتصار-للفريق-في-الموسم-الحالي-1081136519.html
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الزمالك اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الزمالك اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار

بعيدا عن السعودية... ناد عربي يفاجئ الجميع بالتفاوض مع سيرخيو راموس

12:57 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 13:00 GMT 05.09.2024)
© AP Photo / Joan Monfortسيرخيو راموس
سيرخيو راموس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Joan Monfort
تابعنا عبر
أثار تقرير صحفي مفاجأة كبيرة بشأن انتقال النجم الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، إلى صفوف نادي الزمالك المصري ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الزمالك المصري يتفاوض حاليا مع سيرجيو راموس"، دون المزيد من التفاصيل.
وبعد رحيله عن إشبيلية الموسم الماضي، ارتبط راموس باللعب في الدوري السعودي للمرة الأولى، سواء عبر نادي العروبة الصاعد حديثاً أو الشباب والنصر قبلهما، لكن الصحف الإسبانية ذكرت أن المدافع التاريخي لريال مدريد قرر عدم مغادرة إسبانيا وإنهاء مسيرته في بلاده
وأعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميا رحيل مدافعه سيرجيو راموس، بعد موسم واحد فقط من انتقاله قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مسيرة حافلة بالأحداث في ريال مدريد الإسباني.
الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
مجتمع
راموس يحرز مع إشبيلية أول انتصار للفريق في الموسم الحالي
17 سبتمبر 2023, 20:53 GMT
وبحسب الصحفي الموثوق مارسيلو باترونسيني، فإن راموس سيفاجئ الميركاتو بالإعلان عن انتقاله إلى ديبورتيفو لاكورونيا في صفقة انتقال حر.
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