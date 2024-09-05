https://sarabic.ae/20240905/بعيدا-عن-السعودية-نادي-عربي-يفاجئ-الجميع-بالتفاوض-مع-سيرخيو-راموس-1092425581.html
بعيدا عن السعودية... ناد عربي يفاجئ الجميع بالتفاوض مع سيرخيو راموس
بعيدا عن السعودية... ناد عربي يفاجئ الجميع بالتفاوض مع سيرخيو راموس
سبوتنيك عربي
أثار تقرير صحفي مفاجأة كبيرة بشأن انتقال النجم الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، إلى صفوف نادي الزمالك المصري ضمن فترة الانتقالات الصيفية... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T12:57+0000
2024-09-05T12:57+0000
2024-09-05T13:00+0000
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وقال الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الزمالك المصري يتفاوض حاليا مع سيرجيو راموس"، دون المزيد من التفاصيل.وبعد رحيله عن إشبيلية الموسم الماضي، ارتبط راموس باللعب في الدوري السعودي للمرة الأولى، سواء عبر نادي العروبة الصاعد حديثاً أو الشباب والنصر قبلهما، لكن الصحف الإسبانية ذكرت أن المدافع التاريخي لريال مدريد قرر عدم مغادرة إسبانيا وإنهاء مسيرته في بلادهوأعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميا رحيل مدافعه سيرجيو راموس، بعد موسم واحد فقط من انتقاله قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مسيرة حافلة بالأحداث في ريال مدريد الإسباني.وبحسب الصحفي الموثوق مارسيلو باترونسيني، فإن راموس سيفاجئ الميركاتو بالإعلان عن انتقاله إلى ديبورتيفو لاكورونيا في صفقة انتقال حر.
https://sarabic.ae/20230917/راموس-يحرز-مع-إشبيلية-أول-انتصار-للفريق-في-الموسم-الحالي-1081136519.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الزمالك اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الزمالك اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار
بعيدا عن السعودية... ناد عربي يفاجئ الجميع بالتفاوض مع سيرخيو راموس
12:57 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 13:00 GMT 05.09.2024)
أثار تقرير صحفي مفاجأة كبيرة بشأن انتقال النجم الإسباني سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، إلى صفوف نادي الزمالك المصري ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الزمالك المصري يتفاوض حاليا مع سيرجيو راموس"، دون المزيد من التفاصيل.
وبعد رحيله عن إشبيلية الموسم الماضي، ارتبط راموس
باللعب في الدوري السعودي للمرة الأولى، سواء عبر نادي العروبة الصاعد حديثاً أو الشباب والنصر قبلهما، لكن الصحف الإسبانية ذكرت أن المدافع التاريخي لريال مدريد قرر عدم مغادرة إسبانيا وإنهاء مسيرته في بلاده
وأعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميا رحيل مدافعه سيرجيو راموس، بعد موسم واحد فقط من انتقاله قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مسيرة حافلة بالأحداث في ريال مدريد
الإسباني.
17 سبتمبر 2023, 20:53 GMT
وبحسب الصحفي الموثوق مارسيلو باترونسيني، فإن راموس سيفاجئ الميركاتو بالإعلان عن انتقاله إلى ديبورتيفو لاكورونيا في صفقة انتقال حر.