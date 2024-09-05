https://sarabic.ae/20240905/بوتين-حول-التسوية-في-الشرق-الأوسط-موقفنا-واضح-نحن-نؤيد-حل-الدولتين-1092414432.html
بوتين حول التسوية في الشرق الأوسط: موقفنا واضح نحن نؤيد حل الدولتين
بوتين حول التسوية في الشرق الأوسط: موقفنا واضح نحن نؤيد حل الدولتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موقف موسكو واضح تماما بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرا أن بلاده تؤيد حل الدولتين المقترح مسبقا. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T09:38+0000
2024-09-05T09:38+0000
2024-09-05T09:38+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092414230_0:128:2861:1737_1920x0_80_0_0_3c9b60dad642f1932dd11400990983aa.jpg
وأشار بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التصعيد الحالي بين إسرائيل وفلسطين، يأتي نتيجة لعدم حل مسألة إقامة دولتين.وشدد بوتين على أن الموقف الأمريكي غير المحايد تجاه إسرائيل وفلسطين يعد معضلة بالنسبة لتسوية الصراع، مشددا على أن موقف روسيا من إسرائيل وفلسطين لا يحمل طابعا ظرفيا ويقوم على فكرة إنشاء دولتين.وفي سياق متصل، صرح بوتين بأن موسكو تحاول تسوية القضايا المتعلقة بالإفراج عن الرهائن في فلسطين وتحقق بعض النتائج في هذا الصدد.وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي بمدينة فلاديفوستوك.والموضوع الرئيسي لهذا العام هو: "الشرق الأقصى 2030. فلنضافر جهودنا لخلق الفرص"؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.
https://sarabic.ae/20231117/بوتين-أشياء-فظيعة-تحدث-في-قطاع-غزة-وفلسطين-بشكل-عام--عاجل-1083242109.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092414230_186:0:2673:1865_1920x0_80_0_0_b80b7044af052f21ba2bef16791c8e28.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
بوتين حول التسوية في الشرق الأوسط: موقفنا واضح نحن نؤيد حل الدولتين
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موقف موسكو واضح تماما بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرا أن بلاده تؤيد حل الدولتين المقترح مسبقا.
وأشار بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التصعيد الحالي بين إسرائيل وفلسطين، يأتي نتيجة لعدم حل مسألة إقامة دولتين.
وشدد بوتين على أن الموقف الأمريكي غير المحايد تجاه إسرائيل وفلسطين يعد معضلة بالنسبة لتسوية الصراع، مشددا على أن موقف روسيا من إسرائيل وفلسطين لا يحمل طابعا ظرفيا ويقوم على فكرة إنشاء دولتين.
وفي سياق متصل، صرح بوتين بأن موسكو تحاول تسوية القضايا المتعلقة بالإفراج عن الرهائن في فلسطين وتحقق بعض النتائج في هذا الصدد.
17 نوفمبر 2023, 15:16 GMT
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي بمدينة فلاديفوستوك.
والموضوع الرئيسي لهذا العام هو: "الشرق الأقصى 2030. فلنضافر جهودنا لخلق الفرص"؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.