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تعادل بطعم الهزيمة مع فلسطين... ماذا فعلت جماهير كوريا الجنوبية في المدرجات... صور وفيديو
تعادل بطعم الهزيمة مع فلسطين... ماذا فعلت جماهير كوريا الجنوبية في المدرجات... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
عاد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية، بعد تعادلهما دون أهداف، في سيئول ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2026 في كرة... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T16:45+0000
2024-09-05T16:45+0000
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لم ترضخ فلسطين المصنفة 96 عالميا أمام المضيف الأحمر المصنف 23، فلم يجد "محاربو تايغوك" أي حلول للتسجيل، حيث اعتمد منتخب "الفدائي" على إغلاق مناطقه الدفاعية وشنّ هجمات مرتدة كادت أن تثمر في العديد من المناسبات.ونجح الفلسطينيون في هز شباك الخصم أمام 66 ألف متفرج، إلا أن هدف تامر صيام ألغي بداعي التسلل منتصف الشوط الأول.وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.وتألق حارس مرمى فلسطين، رامي حمادة، بشكل لافت ليحافظ على نظافة شباكه مستفيداً من فدائية رفاقه في خط الدفاع بالتزامن مع التزام لاعبي الوسط والهجوم بالمهام التكتيكية الموكلة لهم.وبعد أن تصدى القائم لتسديدة من نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، في وقت قاتل، كان عدي الدباغ قريبا من صناعة هدف فلسطيني صادم للجماهير، عندما مرر إلى وسام أبو علي، الذي انفرد بالمرمى، وكاد يسجل لولا تصدي الحارس جو هيون-وو في الوقت بدل الضائع.وتخوض فلسطين مباراتها المقبلة أمام الأردن، الثلاثاء، في كوالالمبور التي اعتمدتها أرضاً لها في ظل الحرب الدائرة في غزة، توقّف الدوري المحلي وعدم ارتباط بعض لاعبي المنتخب الفلسطيني في أندية راهناً.
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منوعات, نادي الفيديو, رياضة, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, كوريا الجنوبية
منوعات, نادي الفيديو, رياضة, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, كوريا الجنوبية

تعادل بطعم الهزيمة مع فلسطين... ماذا فعلت جماهير كوريا الجنوبية في المدرجات... صور وفيديو

16:45 GMT 05.09.2024
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
مشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
عاد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية، بعد تعادلهما دون أهداف، في سيئول ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم.
لم ترضخ فلسطين المصنفة 96 عالميا أمام المضيف الأحمر المصنف 23، فلم يجد "محاربو تايغوك" أي حلول للتسجيل، حيث اعتمد منتخب "الفدائي" على إغلاق مناطقه الدفاعية وشنّ هجمات مرتدة كادت أن تثمر في العديد من المناسبات.
ولفت الانتباه خلال المباراة، الدعم الذي قدمته الجماهير الكورية الجنوبية لفلسطين، إذ رفعت العلم الفلسطيني، فيما رفع بعض الجماهير لافتة مكتوب عليها "لنذهب معًا إلى كأس العالم".
ونجح الفلسطينيون في هز شباك الخصم أمام 66 ألف متفرج، إلا أن هدف تامر صيام ألغي بداعي التسلل منتصف الشوط الأول.
وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.
وتألق حارس مرمى فلسطين، رامي حمادة، بشكل لافت ليحافظ على نظافة شباكه مستفيداً من فدائية رفاقه في خط الدفاع بالتزامن مع التزام لاعبي الوسط والهجوم بالمهام التكتيكية الموكلة لهم.
وبعد أن تصدى القائم لتسديدة من نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، في وقت قاتل، كان عدي الدباغ قريبا من صناعة هدف فلسطيني صادم للجماهير، عندما مرر إلى وسام أبو علي، الذي انفرد بالمرمى، وكاد يسجل لولا تصدي الحارس جو هيون-وو في الوقت بدل الضائع.
وتخوض فلسطين مباراتها المقبلة أمام الأردن، الثلاثاء، في كوالالمبور التي اعتمدتها أرضاً لها في ظل الحرب الدائرة في غزة، توقّف الدوري المحلي وعدم ارتباط بعض لاعبي المنتخب الفلسطيني في أندية راهناً.
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