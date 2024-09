تعادل بطعم الهزيمة مع فلسطين... ماذا فعلت جماهير كوريا الجنوبية في المدرجات... صور وفيديو

مشجعو كوريا الجنوبية الداعمون لـ #فلسطين رفعوا علماً عملاقاً قبل انطلاق مباراة كوريا الجنوبية وفلسطين (0-0).



هكذا كانت الأجواء في سيوول.#Palestine supporters raise a giant Palestine flag before kickoff of South Korea vs Palestine. pic.twitter.com/jM3Vrk4Nbq