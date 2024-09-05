تعادل بطعم الهزيمة مع فلسطين... ماذا فعلت جماهير كوريا الجنوبية في المدرجات... صور وفيديو
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
© AP Photo / Raad Adayleh
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عاد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية، بعد تعادلهما دون أهداف، في سيئول ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم.
لم ترضخ فلسطين المصنفة 96 عالميا أمام المضيف الأحمر المصنف 23، فلم يجد "محاربو تايغوك" أي حلول للتسجيل، حيث اعتمد منتخب "الفدائي" على إغلاق مناطقه الدفاعية وشنّ هجمات مرتدة كادت أن تثمر في العديد من المناسبات.
ولفت الانتباه خلال المباراة، الدعم الذي قدمته الجماهير الكورية الجنوبية لفلسطين، إذ رفعت العلم الفلسطيني، فيما رفع بعض الجماهير لافتة مكتوب عليها "لنذهب معًا إلى كأس العالم".
للتاريخ ❤️— أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) September 5, 2024
جماهير كوريا الجنوبية في ملعب سول ترفع علم فلسطين 🇵🇸
و هو علم الفريق المنافس لهم ضدهم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم دعماً لهم pic.twitter.com/2aPeW3SSBg
ونجح الفلسطينيون في هز شباك الخصم أمام 66 ألف متفرج، إلا أن هدف تامر صيام ألغي بداعي التسلل منتصف الشوط الأول.
وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.
وتألق حارس مرمى فلسطين، رامي حمادة، بشكل لافت ليحافظ على نظافة شباكه مستفيداً من فدائية رفاقه في خط الدفاع بالتزامن مع التزام لاعبي الوسط والهجوم بالمهام التكتيكية الموكلة لهم.
مشجعو كوريا الجنوبية الداعمون لـ #فلسطين رفعوا علماً عملاقاً قبل انطلاق مباراة كوريا الجنوبية وفلسطين (0-0).— Hasan Atieh | حسن عطيه (@HasanAtieh1) September 5, 2024
هكذا كانت الأجواء في سيوول.#Palestine supporters raise a giant Palestine flag before kickoff of South Korea vs Palestine. pic.twitter.com/jM3Vrk4Nbq
وبعد أن تصدى القائم لتسديدة من نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، في وقت قاتل، كان عدي الدباغ قريبا من صناعة هدف فلسطيني صادم للجماهير، عندما مرر إلى وسام أبو علي، الذي انفرد بالمرمى، وكاد يسجل لولا تصدي الحارس جو هيون-وو في الوقت بدل الضائع.
وتخوض فلسطين مباراتها المقبلة أمام الأردن، الثلاثاء، في كوالالمبور التي اعتمدتها أرضاً لها في ظل الحرب الدائرة في غزة، توقّف الدوري المحلي وعدم ارتباط بعض لاعبي المنتخب الفلسطيني في أندية راهناً.