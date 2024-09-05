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رئيس أركان الجيش المصري يجري زيارة مفاجئة على الحدود مع قطاع غزة... فيديو
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"حادث خطير" قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ... فيديو
"حادث خطير" قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ... فيديو
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، عن حادث إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلي في ميونيخ، واصفة إياه بـ"الحادث الخطير". 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T10:00+0000
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وأوضحت الداخلية الألمانية، أن "أعيرة نارية أطلقت في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية"، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ"، مضيفة أنها "أطلقت النار على المشتبه به وقتلته.وذكرت على منصة إكس، أنه "لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين أو وقائع أخرى في المدينة"، مؤكدة أن "حماية المنشآت الإسرائيلية أولوية قصوى". من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا توجد إصابات في إطلاق النار قرب القنصلية في ميونخ، لافتا إلى أن مقر القنصلية كان مغلقا في هذا التوقيت. وأشارت الخارجية الإسرائيلية، أن الشرطة الألمانية أطلقت النار على منفذ الهجوم وقتلته.وتأتي هذه الحادثة في الذكرى السنوية لعملية ميونيخ الأولمبية عام 1972، حيث قُتل 11 رياضياً إسرائيلياً على يد جماعة "أيلول الأسود" الفلسطينية. وفي وقت لاحق، قالت "إسرائيل هيوم"، إنه بسبب حادثة اطلاق النار تم إلغاء الحدث التذكاري الرسمي لمقتل الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ الذي كان يفترض أن يتم اليوم.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم

"حادث خطير" قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ... فيديو

10:00 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 05.09.2024)
© AP Photo / Matthias Schraderالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، عن حادث إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلي في ميونيخ، واصفة إياه بـ"الحادث الخطير".
وأوضحت الداخلية الألمانية، أن "أعيرة نارية أطلقت في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية"، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ"، مضيفة أنها "أطلقت النار على المشتبه به وقتلته.
وذكرت على منصة إكس، أنه "لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين أو وقائع أخرى في المدينة"، مؤكدة أن "حماية المنشآت الإسرائيلية أولوية قصوى".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا توجد إصابات في إطلاق النار قرب القنصلية في ميونخ، لافتا إلى أن مقر القنصلية كان مغلقا في هذا التوقيت.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية، أن الشرطة الألمانية أطلقت النار على منفذ الهجوم وقتلته.
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
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وتأتي هذه الحادثة في الذكرى السنوية لعملية ميونيخ الأولمبية عام 1972، حيث قُتل 11 رياضياً إسرائيلياً على يد جماعة "أيلول الأسود" الفلسطينية.
وفي وقت لاحق، قالت "إسرائيل هيوم"، إنه بسبب حادثة اطلاق النار تم إلغاء الحدث التذكاري الرسمي لمقتل الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ الذي كان يفترض أن يتم اليوم.
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