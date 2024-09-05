https://sarabic.ae/20240905/خطوة-غير-مسبوقة-على-طريق-العلاقات-مع-إيران-من-سيصل-إلى-مصر-لأول-مرة-1092413496.html
"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟
"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟
سبوتنيك عربي
في خطوة غير مسبوقة على طريق تحسن العلاقات بين مصر وإيران، من المقرر أن تشهد مصر زيارة هي الأولى من نوعها من الأراضي الإيرانية. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T09:21+0000
2024-09-05T09:21+0000
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وأكد عضو هيئة التدريس في جامعة شريف الصناعية في طهران علي شريفي زارعي. أنه تم إصدار لأول مرة تأشيرات لأعضاء فريق الأولمبياد الوطني الإيراني للمعلوماتية، ما سيمكنه من المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI).وافتتحت بمكتبة الإسكندرية المصرية، فعاليات الدورة السادسة الثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 1 -8 سبتمبر/ أيلول 2024.وأضاف زارعي، أن إصدار التأشيرات تم بفضل التواصل المباشر بين وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، متابعا: "الفرق الإيرانية كانت منعت سابقاً من المشاركة في مسابقات علمية مختلفة استضافتها مصر، بسبب عدم إصدار التأشيرات".ويشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، طلاب من 96 دولة بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين.
https://sarabic.ae/20240610/إيران-نأمل-التوصل-لنتائج-إيجابية-مع-مصر-تزامنا-مع-محادثاتنا-الدبلوماسية-معها-1089705960.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم
"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟
في خطوة غير مسبوقة على طريق تحسن العلاقات بين مصر وإيران، من المقرر أن تشهد مصر زيارة هي الأولى من نوعها من الأراضي الإيرانية.
وأكد عضو هيئة التدريس في جامعة شريف الصناعية في طهران علي شريفي زارعي. أنه تم إصدار لأول مرة تأشيرات لأعضاء فريق الأولمبياد الوطني الإيراني للمعلوماتية، ما سيمكنه من المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI).
وافتتحت بمكتبة الإسكندرية المصرية، فعاليات الدورة السادسة الثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 1 -8 سبتمبر/ أيلول 2024.
وأضاف زارعي، أن إصدار التأشيرات تم بفضل التواصل المباشر بين وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، متابعا: "الفرق الإيرانية كانت منعت سابقاً من المشاركة في مسابقات علمية مختلفة استضافتها مصر، بسبب عدم إصدار التأشيرات".
ويشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، طلاب من 96 دولة بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين.