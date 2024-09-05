"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
16:03 GMT
59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240905/خطوة-غير-مسبوقة-على-طريق-العلاقات-مع-إيران-من-سيصل-إلى-مصر-لأول-مرة-1092413496.html
"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟
"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟
سبوتنيك عربي
في خطوة غير مسبوقة على طريق تحسن العلاقات بين مصر وإيران، من المقرر أن تشهد مصر زيارة هي الأولى من نوعها من الأراضي الإيرانية. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T09:21+0000
2024-09-05T09:21+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_64679ed5015d92398d9c2874d60afcdc.jpg
وأكد عضو هيئة التدريس في جامعة شريف الصناعية في طهران علي شريفي زارعي. أنه تم إصدار لأول مرة تأشيرات لأعضاء فريق الأولمبياد الوطني الإيراني للمعلوماتية، ما سيمكنه من المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI).وافتتحت بمكتبة الإسكندرية المصرية، فعاليات الدورة السادسة الثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 1 -8 سبتمبر/ أيلول 2024.وأضاف زارعي، أن إصدار التأشيرات تم بفضل التواصل المباشر بين وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، متابعا: "الفرق الإيرانية كانت منعت سابقاً من المشاركة في مسابقات علمية مختلفة استضافتها مصر، بسبب عدم إصدار التأشيرات".ويشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، طلاب من 96 دولة بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين.
https://sarabic.ae/20240610/إيران-نأمل-التوصل-لنتائج-إيجابية-مع-مصر-تزامنا-مع-محادثاتنا-الدبلوماسية-معها-1089705960.html
إيران
أخبار إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:0:2816:2112_1920x0_80_0_0_d1169fdfc9f418c070ef7a33e9896b73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم

"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟

09:21 GMT 05.09.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
تابعنا عبر
في خطوة غير مسبوقة على طريق تحسن العلاقات بين مصر وإيران، من المقرر أن تشهد مصر زيارة هي الأولى من نوعها من الأراضي الإيرانية.
وأكد عضو هيئة التدريس في جامعة شريف الصناعية في طهران علي شريفي زارعي. أنه تم إصدار لأول مرة تأشيرات لأعضاء فريق الأولمبياد الوطني الإيراني للمعلوماتية، ما سيمكنه من المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI).
وافتتحت بمكتبة الإسكندرية المصرية، فعاليات الدورة السادسة الثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 1 -8 سبتمبر/ أيلول 2024.
وأضاف زارعي، أن إصدار التأشيرات تم بفضل التواصل المباشر بين وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، متابعا: "الفرق الإيرانية كانت منعت سابقاً من المشاركة في مسابقات علمية مختلفة استضافتها مصر، بسبب عدم إصدار التأشيرات".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
إيران: نأمل التوصل لنتائج إيجابية مع مصر تزامنا مع محادثاتنا الدبلوماسية معها
10 يونيو, 11:59 GMT
ويشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، طلاب من 96 دولة بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار08:14 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT - سبوتنيك عربيكلمة الرئيس بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала