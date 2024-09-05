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https://sarabic.ae/20240905/روسيا-ندرس-عقوبات-واشنطن-على-مجموعاتنا-الإعلامية-لصياغة-الرد-المناسب--1092434729.html
روسيا: ندرس عقوبات واشنطن على مجموعاتنا الإعلامية لصياغة الرد المناسب
روسيا: ندرس عقوبات واشنطن على مجموعاتنا الإعلامية لصياغة الرد المناسب
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الروسية تدرس العقوبات التي فرضتها واشنطن على المجموعة... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024، تعليقاً على احتمال فرض قيود على الصحفيين الأمريكيين في روسيا رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "سنقوم بدراسة هذه المسألة من أجل صياغة الرد".وأكدت زاخاروفا: "يتوقف الأمر هنا على حقيقة أننا لا نعرف بعد تماماً المدى الكامل للقيود المفروضة على وسائل الإعلام والصحفيين الروس، ولم نر حتى القائمة بعد".وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
https://sarabic.ae/20240905/الخارجية-الروسية-تتوعد-باتخاذ-إجراءات-الرد-المناسبة-بعد-العقوبات-الأمريكية-ضد-وكالة-سبوتنيك---عاجل-1092409519.html
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روسيا, العالم

روسيا: ندرس عقوبات واشنطن على مجموعاتنا الإعلامية لصياغة الرد المناسب

16:07 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجناح "روسيا سيغودنيا" في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
جناح روسيا سيغودنيا في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الروسية تدرس العقوبات التي فرضتها واشنطن على المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" من أجل صياغة الرد المناسب.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024، تعليقاً على احتمال فرض قيود على الصحفيين الأمريكيين في روسيا رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "سنقوم بدراسة هذه المسألة من أجل صياغة الرد".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن موسكو تحاول التصرف بشكل مماثل بخصوص الوضع مع العقوبات الغربية.
وأكدت زاخاروفا: "يتوقف الأمر هنا على حقيقة أننا لا نعرف بعد تماماً المدى الكامل للقيود المفروضة على وسائل الإعلام والصحفيين الروس، ولم نر حتى القائمة بعد".
منصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
الخارجية الروسية تتوعد باتخاذ إجراءات الرد المناسبة بعد العقوبات الأمريكية ضد وكالة "سبوتنيك"
05:41 GMT

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نُشر، أمس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، "ريا نوفوستي"، "آر تي"، "سبوتنيك"، "رابتلي". وطالت العقوبات الجديدة رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، وعدداً من كبار مديري هذه القناة التلفزيونية.

وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
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