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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240905/فرقة-إيقاعية-تستقبل-البابا-فرنسيس-في-أكبر-مسجد-بجنوب-شرق-آسيا-فيديو-1092421718.html
فرقة إيقاعية تستقبل البابا فرنسيس في أكبر مسجد بجنوب شرق آسيا.. فيديو
فرقة إيقاعية تستقبل البابا فرنسيس في أكبر مسجد بجنوب شرق آسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
زار البابا فرنسيس، مسجد الاستقلال في العاصمة الأندونيسية، حيث كانت في استقباله فرقة إيقاعية تستخدم عادة في الاحتفالات الإسلامية. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T12:29+0000
2024-09-05T12:29+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وفي أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، جلس البابا في مقعده، بجانب إمام مسجد جاكرتا الأكبر، نصر الدين عمر، واستمع إلى تلاوة من القرآن أدتها فتاة عمياء ومقطعا من الإنجيل، ثم خطب في الحاضرين الذين كانوا من ممثلي الطوائف الست المعترف بها رسميا في إندونيسيا (الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية).وحذر البابا وإمام جاكرتا الأكبر، من استغلال الدين لتأجيج الصراعات، وذلك قبيل قداس من المقرر أن يقيمه الحبر الأعظم البالغ 87 عاما أمام عشرات آلاف الأشخاص في ملعب لكرة القدم في العاصمة الإندونيسية.ووقّع البابا والإمام الأكبر، في المسجد، على نداء مشترك في إحدى أهم المحطات الأخيرة للزيارة البابوية ومدتها ثلاثة أيام إلى الأرخبيل الذي يعيش فيه أكبر عدد من السكان المسلمين.وكانت مسألة الحوار بين الأديان أهم مواضيع هذه الزيارة ودعا الإعلان المشترك إلى "تعزيز الانسجام الديني من أجل خير الإنسانية"في أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.وزار البابا فرنسيس عدة مرات دولا ذات أغلبية مسلمة ووقع في 2019 في أبوظبي وثيقة حول الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر.
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منوعات, نادي الفيديو, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
منوعات, نادي الفيديو, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

فرقة إيقاعية تستقبل البابا فرنسيس في أكبر مسجد بجنوب شرق آسيا.. فيديو

12:29 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Vlademir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Vlademir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
زار البابا فرنسيس، مسجد الاستقلال في العاصمة الأندونيسية، حيث كانت في استقباله فرقة إيقاعية تستخدم عادة في الاحتفالات الإسلامية.
وفي أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، جلس البابا في مقعده، بجانب إمام مسجد جاكرتا الأكبر، نصر الدين عمر، واستمع إلى تلاوة من القرآن أدتها فتاة عمياء ومقطعا من الإنجيل، ثم خطب في الحاضرين الذين كانوا من ممثلي الطوائف الست المعترف بها رسميا في إندونيسيا (الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية).
وحذر البابا وإمام جاكرتا الأكبر، من استغلال الدين لتأجيج الصراعات، وذلك قبيل قداس من المقرر أن يقيمه الحبر الأعظم البالغ 87 عاما أمام عشرات آلاف الأشخاص في ملعب لكرة القدم في العاصمة الإندونيسية.
ووقّع البابا والإمام الأكبر، في المسجد، على نداء مشترك في إحدى أهم المحطات الأخيرة للزيارة البابوية ومدتها ثلاثة أيام إلى الأرخبيل الذي يعيش فيه أكبر عدد من السكان المسلمين.
وكانت مسألة الحوار بين الأديان أهم مواضيع هذه الزيارة ودعا الإعلان المشترك إلى "تعزيز الانسجام الديني من أجل خير الإنسانية"في أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.
وزار البابا فرنسيس عدة مرات دولا ذات أغلبية مسلمة ووقع في 2019 في أبوظبي وثيقة حول الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر.
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