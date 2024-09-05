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https://sarabic.ae/20240905/لغز-الحوت-الجاسوس-يتواصل-ومنظمات-حقوق-الحيوان-ترجح-اغتياله-بالرصاص-1092408885.html
لغز "الحوت الجاسوس" يتواصل ومنظمات حقوق الحيوان ترجح "اغتياله بالرصاص"
لغز "الحوت الجاسوس" يتواصل ومنظمات حقوق الحيوان ترجح "اغتياله بالرصاص"
سبوتنيك عربي
عُثر على الحوت الأبيض "هفالديمير" من نوع "بيلوغا"، ميتاً أمام سواحل النرويج مساء السبت، وذلك بعدما أثيرت تكهنات بأنه جاسوس مدرب من قبل البحرية الروسية، بعدما... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T05:05+0000
2024-09-05T05:05+0000
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وقالت منظمتان نرويجيتان لحقوق الحيوان، إن "الحوت قُتل بالرصاص، بعد العثور عليه ميتا خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب النرويج"، داعيين إلى إجراء تحقيق جنائي بناءً على أدلة دامغة على أن الحوت قُتل متأثرًا بطلقات نارية، وقدمتا تقريرا للشرطة.من جهتها، دعت منظمة "مارين مايند"، وهي منظمة غير ربحية أخرى تدافع عن حماية الحياة البحرية، إلى الامتناع عن التكهنات حتى ينتهي معهد الطب البيطري في البلاد من تحقيقه الخاص.وأكدت الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أنها "تلقت طلبًا للتحقيق في نفوق هفالديمير، على الرغم من أنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا رسميا". وكان خبراء غربيون، استنتجوا في 2019، أن الحوت الأبيض الذي كان يلعب بالكرة مع مجموعة من محبي رياضة الرجبي في القطب الشمالي "جاسوس روسي".وتم نشر مقطع فيديو، أصبح بطله حوت أبيض، ويظهر في الفيديو كيف يقوم أحد ركاب سفينة في المحيط المتجمد الشمالي بإلقاء الكرة في الماء، ويمسكها الحوت ويعيدها له.ويعتقد بعض الباحثين أن الحوت الأبيض هو "حوت الجيش الروسي المدرب تدريبا خاصا" الملقب هفالديمير، وفقا لـ"إنديبندنت".وقال الصحفي فيريس جبر: "يبدو وكأنه هفالديمير، الذي ربما هرب من برنامج التجسس العسكري الروسي".وأيد هذه النظرية علماء الحيوان كواد فين ودارين نايش. يتشاركون في الموقف المتمثل في أن الحوت قد تدرب على مختلف الحيل، على سبيل المثال، لإحضار الأشياء في مقابل الغذاء. وهذه البيانات لم تؤكد.
https://sarabic.ae/20191111/الغرب-يعتقد-أن-الحوت-الأبيض-الذي-كان-يلعب-مع-البحارة-جاسوس-روسي-1043378864.html
https://sarabic.ae/20190429/حوت-كاميرا-غو-برو-روسيا-النرويج-1040782452.html
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روسيا, منوعات, الأخبار
روسيا, منوعات, الأخبار

لغز "الحوت الجاسوس" يتواصل ومنظمات حقوق الحيوان ترجح "اغتياله بالرصاص"

05:05 GMT 05.09.2024
© Depositphotos.com / Buchanحوت أبيض
حوت أبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Depositphotos.com / Buchan
تابعنا عبر
عُثر على الحوت الأبيض "هفالديمير" من نوع "بيلوغا"، ميتاً أمام سواحل النرويج مساء السبت، وذلك بعدما أثيرت تكهنات بأنه جاسوس مدرب من قبل البحرية الروسية، بعدما شوهد لأول مرة في عام 2019، وهو يرتدي حزاماً عليه حامل كاميرا.
وقالت منظمتان نرويجيتان لحقوق الحيوان، إن "الحوت قُتل بالرصاص، بعد العثور عليه ميتا خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب النرويج"، داعيين إلى إجراء تحقيق جنائي بناءً على أدلة دامغة على أن الحوت قُتل متأثرًا بطلقات نارية، وقدمتا تقريرا للشرطة.
من جهتها، دعت منظمة "مارين مايند"، وهي منظمة غير ربحية أخرى تدافع عن حماية الحياة البحرية، إلى الامتناع عن التكهنات حتى ينتهي معهد الطب البيطري في البلاد من تحقيقه الخاص.
حوت أبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2019
الغرب يعتقد أن الحوت الأبيض الذي كان يلعب مع البحارة "جاسوس روسي"
11 نوفمبر 2019, 09:32 GMT
وأكدت الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أنها "تلقت طلبًا للتحقيق في نفوق هفالديمير، على الرغم من أنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا رسميا".
وكان خبراء غربيون، استنتجوا في 2019، أن الحوت الأبيض الذي كان يلعب بالكرة مع مجموعة من محبي رياضة الرجبي في القطب الشمالي "جاسوس روسي".
وتم نشر مقطع فيديو، أصبح بطله حوت أبيض، ويظهر في الفيديو كيف يقوم أحد ركاب سفينة في المحيط المتجمد الشمالي بإلقاء الكرة في الماء، ويمسكها الحوت ويعيدها له.
Кит-белуха с камерой GoPro у берегов Норвегии - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2019
"الحوت الروسي الجاسوس" يثير رعب النرويجيين (فيديو)
29 أبريل 2019, 14:22 GMT
ويعتقد بعض الباحثين أن الحوت الأبيض هو "حوت الجيش الروسي المدرب تدريبا خاصا" الملقب هفالديمير، وفقا لـ"إنديبندنت".
وقال الصحفي فيريس جبر: "يبدو وكأنه هفالديمير، الذي ربما هرب من برنامج التجسس العسكري الروسي".
وأيد هذه النظرية علماء الحيوان كواد فين ودارين نايش. يتشاركون في الموقف المتمثل في أن الحوت قد تدرب على مختلف الحيل، على سبيل المثال، لإحضار الأشياء في مقابل الغذاء. وهذه البيانات لم تؤكد.
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