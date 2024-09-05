https://sarabic.ae/20240905/لغز-الحوت-الجاسوس-يتواصل-ومنظمات-حقوق-الحيوان-ترجح-اغتياله-بالرصاص-1092408885.html

لغز "الحوت الجاسوس" يتواصل ومنظمات حقوق الحيوان ترجح "اغتياله بالرصاص"

لغز "الحوت الجاسوس" يتواصل ومنظمات حقوق الحيوان ترجح "اغتياله بالرصاص"

سبوتنيك عربي

عُثر على الحوت الأبيض "هفالديمير" من نوع "بيلوغا"، ميتاً أمام سواحل النرويج مساء السبت، وذلك بعدما أثيرت تكهنات بأنه جاسوس مدرب من قبل البحرية الروسية، بعدما... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T05:05+0000

2024-09-05T05:05+0000

2024-09-05T05:05+0000

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روسيا

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وقالت منظمتان نرويجيتان لحقوق الحيوان، إن "الحوت قُتل بالرصاص، بعد العثور عليه ميتا خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب النرويج"، داعيين إلى إجراء تحقيق جنائي بناءً على أدلة دامغة على أن الحوت قُتل متأثرًا بطلقات نارية، وقدمتا تقريرا للشرطة.من جهتها، دعت منظمة "مارين مايند"، وهي منظمة غير ربحية أخرى تدافع عن حماية الحياة البحرية، إلى الامتناع عن التكهنات حتى ينتهي معهد الطب البيطري في البلاد من تحقيقه الخاص.وأكدت الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أنها "تلقت طلبًا للتحقيق في نفوق هفالديمير، على الرغم من أنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا رسميا". وكان خبراء غربيون، استنتجوا في 2019، أن الحوت الأبيض الذي كان يلعب بالكرة مع مجموعة من محبي رياضة الرجبي في القطب الشمالي "جاسوس روسي".وتم نشر مقطع فيديو، أصبح بطله حوت أبيض، ويظهر في الفيديو كيف يقوم أحد ركاب سفينة في المحيط المتجمد الشمالي بإلقاء الكرة في الماء، ويمسكها الحوت ويعيدها له.ويعتقد بعض الباحثين أن الحوت الأبيض هو "حوت الجيش الروسي المدرب تدريبا خاصا" الملقب هفالديمير، وفقا لـ"إنديبندنت".وقال الصحفي فيريس جبر: "يبدو وكأنه هفالديمير، الذي ربما هرب من برنامج التجسس العسكري الروسي".وأيد هذه النظرية علماء الحيوان كواد فين ودارين نايش. يتشاركون في الموقف المتمثل في أن الحوت قد تدرب على مختلف الحيل، على سبيل المثال، لإحضار الأشياء في مقابل الغذاء. وهذه البيانات لم تؤكد.

https://sarabic.ae/20191111/الغرب-يعتقد-أن-الحوت-الأبيض-الذي-كان-يلعب-مع-البحارة-جاسوس-روسي-1043378864.html

https://sarabic.ae/20190429/حوت-كاميرا-غو-برو-روسيا-النرويج-1040782452.html

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