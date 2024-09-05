https://sarabic.ae/20240905/ماذا-جرى-للكعبة-والأطفال-تحذيرات-متواصلة-والأمن-يتحرك-فيديو-1092413617.html
ماذا جرى للكعبة والأطفال... تحذيرات متواصلة والأمن يتحرك.. فيديو
ماذا جرى للكعبة والأطفال... تحذيرات متواصلة والأمن يتحرك.. فيديو
سبوتنيك عربي
لقي 4 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم، في حادث مأساوي، جرّاء السيول العنيفة، التي تجتاح مكة المكرمة ومناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T09:27+0000
2024-09-05T09:27+0000
2024-09-05T09:27+0000
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وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن أسرة "من جنسية عربية" مكونة من أب وأم و6 أبناء، كانوا يستقلون سيارة، عندما جرف التيار القوي السيارة، التي ارتطمت بأحد الجدران، في وادي المغمس، شرق مكة المكرمة.وتمكن عناصر بالدفاع المدني السعودي من إنقاذ طفلين (فتى وفتاة)، أحدهما يبلغ 13 عاما والآخر يبلغ سنتين، إضافة إلى الأم والأب، في حين توفي الأربعة الآخرون، وهم 3 بنات أكبرهن في السابعة من عمرها، وولد في الرابعة من عمره.وسحبت السيول الجارفة الجثث، ولكن جرى لاحقا العثور على جثث البنات الثلاث، ولا يزال البحث جاريا عن جثة الطفل الرابع.وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"الكعبة المشرفة تغتسل بمياه الأمطار"، الأربعاء.ورفع المركز الوطني السعودي للأرصاد، الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة، عن حالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.وتَوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول بالمناطق الثلاث، بالإضافة لاحتمال تكوّن الأعاصير القمعية بعسير.وأعلنت عدة مناطق في جدة ومكة المكرمة والطائف ومناطق أخرى تعليق الدراسة، الثلاثاء، بسبب الأمطار الغزيرة.وشهدت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة السبت، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة. وعلّق مؤسس "عالم الطقس"، الخبير بالحالات الجوية، عبد الله الحربي، على أحد الفيديوهات عبر حسابه بموقع "إكس"، حينها، قائلا: "سيول المدينة المنورة التاريخية".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, السعودية, نادي الفيديو
منوعات, السعودية, نادي الفيديو
ماذا جرى للكعبة والأطفال... تحذيرات متواصلة والأمن يتحرك.. فيديو
لقي 4 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم، في حادث مأساوي، جرّاء السيول العنيفة، التي تجتاح مكة المكرمة ومناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن أسرة "من جنسية عربية" مكونة من أب وأم و6 أبناء، كانوا يستقلون سيارة، عندما جرف التيار القوي السيارة، التي ارتطمت بأحد الجدران، في وادي المغمس، شرق مكة المكرمة.
وتمكن عناصر بالدفاع المدني السعودي من إنقاذ طفلين (فتى وفتاة)، أحدهما يبلغ 13 عاما والآخر يبلغ سنتين، إضافة إلى الأم والأب، في حين توفي الأربعة الآخرون، وهم 3 بنات أكبرهن في السابعة من عمرها، وولد في الرابعة من عمره.
وسحبت السيول الجارفة الجثث، ولكن جرى لاحقا العثور على جثث البنات الثلاث، ولا يزال البحث جاريا عن جثة الطفل الرابع.
وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"الكعبة المشرفة تغتسل بمياه الأمطار"، الأربعاء.
ورفع المركز الوطني السعودي للأرصاد، الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة، عن حالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وتَوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول بالمناطق الثلاث، بالإضافة لاحتمال تكوّن الأعاصير القمعية بعسير.
وأعلنت عدة مناطق في جدة ومكة المكرمة والطائف ومناطق أخرى تعليق الدراسة، الثلاثاء، بسبب الأمطار الغزيرة.
وشهدت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة السبت، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة.
وعلّق مؤسس "عالم الطقس"، الخبير بالحالات الجوية، عبد الله الحربي، على أحد الفيديوهات عبر حسابه بموقع "إكس"، حينها، قائلا: "سيول المدينة المنورة التاريخية".