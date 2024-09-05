https://sarabic.ae/20240905/ماليزيا-بريكس-أداة-مهمة-لتقليل-اعتماد-الدول-على-الدولار-1092433325.html
ماليزيا: "بريكس" أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار
ماليزيا: "بريكس" أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T14:58+0000
2024-09-05T14:58+0000
2024-09-05T14:58+0000
مجموعة بريكس
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اقتصاد
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وقال أنور إبراهيم، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" وشبكة "آر تي"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في حديثه عما يمكن أن تقدمه ماليزيا لدول "بريكس" وما تتوقعه في المقابل، مشيراً إلى مسألة استخدام العملات المحلية في الحسابات على خلفية ضرورة تقليل اعتماد دول الجنوب العالمي على الدولار، قائلاً: "على سبيل المثال، مسألة استخدام العملات المحلية، وهو ما فعلناه في الماضي مع الصين، ومع إندونيسيا، وإلى حد ما مع تايلاند، ونحن نتفاوض مع الهند، وما زلنا نعتمد بشكل كبير على الدولار، ولكن على الأقل لتقليل التأثير، نحتاج إلى القيام بذلك".والموضوع الرئيسي لهذا العام هو: "الشرق الأقصى 2030. فلنضافر جهودنا لخلق الفرص"؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.
https://sarabic.ae/20240905/تعليقا-على-كلمة-بوتين-خلال-المنتدى-الاقتصادي-خبير-لـ-سبوتنيك-المستقبل-للشرق-الأقصى-1092424529.html
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مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد
مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد
ماليزيا: "بريكس" أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار.
وقال أنور إبراهيم، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" وشبكة "آر تي"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في حديثه عما يمكن أن تقدمه ماليزيا لدول "بريكس" وما تتوقعه في المقابل، مشيراً إلى مسألة استخدام العملات المحلية في الحسابات على خلفية ضرورة تقليل اعتماد دول الجنوب العالمي على الدولار، قائلاً: "على سبيل المثال، مسألة استخدام العملات المحلية، وهو ما فعلناه في الماضي مع الصين، ومع إندونيسيا، وإلى حد ما مع تايلاند، ونحن نتفاوض مع الهند، وما زلنا نعتمد بشكل كبير على الدولار، ولكن على الأقل لتقليل التأثير، نحتاج إلى القيام بذلك".
ووفقاً له، تعتبر مجموعة "بريكس" بالطبع أداة أخرى للقيام بذلك (تقليل اعتماد الدول على الدولار)، وهذا هو المجال الذي سنستفيد فيه بالتأكيد من "بريكس".
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
والموضوع الرئيسي لهذا العام هو: "الشرق الأقصى 2030. فلنضافر جهودنا لخلق الفرص"؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.