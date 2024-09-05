https://sarabic.ae/20240905/ما-الدول-التي-علقت-أو-قيدت-تصدير-الأسلحة-إلى-إسرائيل؟-1092426154.html
ما الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟
ما الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
بعد اندلاع الحرب في غزة، التي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، اتخذت دول عدة قرارات بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب المخاوف من إمكان... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T13:03+0000
2024-09-05T13:03+0000
2024-09-05T13:03+0000
انفوجرافيك
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غزة
قطاع غزة
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إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, инфографика
انفوجرافيك, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, инфографика
ما الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟
بعد اندلاع الحرب في غزة، التي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، اتخذت دول عدة قرارات بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب المخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.