https://sarabic.ae/20240905/ما-هو-محور-فيلادلفيا-صلاح-الدين-بين-مصر-وقطاع-غزة؟-1092417820.html
ما هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة؟
ما هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
نصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T11:01+0000
2024-09-05T11:01+0000
2024-09-05T11:02+0000
انفوجرافيك
غزة
قطاع غزة
مصر
إسرائيل
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وترفض مصر سيطرة إسرائيل على المحور، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل، وكذلك اتفاقية أوسلو الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطاً آمناً.
غزة
قطاع غزة
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إسرائيل
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انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, مصر, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, مصر, إسرائيل, инфографика
ما هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة؟
11:01 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 05.09.2024)
نصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أية أعمال عسكرية في المنطقة.
وترفض مصر سيطرة إسرائيل على المحور، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل، وكذلك اتفاقية أوسلو الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطاً آمناً.