https://sarabic.ae/20240905/متسابق-يتناول-83-شطيرة-نقانق-في-10-دقائق-فيديو-1092413125.html
متسابق يتناول 83 شطيرة نقانق في 10 دقائق... فيديو
متسابق يتناول 83 شطيرة نقانق في 10 دقائق... فيديو
سبوتنيك عربي
دخل المتسابق المحترف جوي شيستنت، في منافسة تناول شطائر نقانق (هوت دوغ)، مع غريمه تاكيرو كوباياشي، خلال حدث "Netflix's Labor Day event". 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T08:54+0000
2024-09-05T08:54+0000
2024-09-05T08:54+0000
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وتمكن شيستنت من تناول 83 شطيرة نقانق في 10 دقائق فقط. أمام منافسه كوباياشي، الذي تأخر ولم يتمكن من اللحاق به. وتناول 66 شطيرة نقانق فقط. وقد تمكن جوي شيستنت من تحقيق رقم شخصي آخر، محطمًا رقمه القياسي العالمي في تناول شطائر النقانق.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
متسابق يتناول 83 شطيرة نقانق في 10 دقائق... فيديو
دخل المتسابق المحترف جوي شيستنت، في منافسة تناول شطائر نقانق (هوت دوغ)، مع غريمه تاكيرو كوباياشي، خلال حدث "Netflix's Labor Day event".
وتمكن شيستنت من تناول 83 شطيرة نقانق في 10 دقائق فقط. أمام منافسه كوباياشي، الذي تأخر ولم يتمكن من اللحاق به. وتناول 66 شطيرة نقانق فقط.
وقد تمكن جوي شيستنت من تحقيق رقم شخصي آخر، محطمًا رقمه القياسي العالمي في تناول شطائر النقانق.