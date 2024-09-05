https://sarabic.ae/20240905/مفاجأة-محمد-صلاح-فرانس-فوتبول-تعلن-المرشحين-لجائزة-الكرة-الذهبية-1092430934.html
مفاجأة محمد صلاح... "فرانس فوتبول" تعلن المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"
مفاجأة محمد صلاح... "فرانس فوتبول" تعلن المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"
سبوتنيك عربي
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T13:54+0000
2024-09-05T13:54+0000
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وأعلنت المجلة الفرنسية عن "30 اسما مرشحين للفوز بالجائزة الفردية الأهم في العالم"، مشيرة أن "الاختيارات شهدت وجود 6 لاعبين من ريال مدريد، جود بيلينغهام، داني كارباخال، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، توني كروس، أنطونيو روديجر، وكيليان مبابي.ووفقا للقائمة "تم ترشيح نجم برشلونة الواعد لامين يامال، بينما كانت المفاجأة هي خروج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول من القائمة النهائية.وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قد توج بالكرة الذهبية في العام الماضي 2023، بعدما ساعد منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم، ليصبح اللاعب الأكثر فوزًا بالبالون دور في تاريخ الجائزة بواقع 8 مرات.وكانت "فرانس فوتبول" قد أعلنت، في وقت سابق، أن "حفل توزيع جوائز البالون دور 2024، سيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، على مسرح دو شاتليه في باريس.وتشهد الجائزة هذا العام استثناءً ملفتًا، بعد التعاون بين مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024.
https://sarabic.ae/20230906/إعلام-محمد-صلاح-ينافس-بنزيما-وهالاند-على-جائزة-الكرة-الذهبية-1080769814.html
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رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, اللاعب محمد صلاح, أخبار فرنسا
رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, اللاعب محمد صلاح, أخبار فرنسا
مفاجأة محمد صلاح... "فرانس فوتبول" تعلن المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024.
وأعلنت المجلة الفرنسية عن "30 اسما مرشحين للفوز بالجائزة الفردية الأهم في العالم"، مشيرة أن "الاختيارات شهدت وجود 6 لاعبين من ريال مدريد، جود بيلينغهام، داني كارباخال، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، توني كروس، أنطونيو روديجر، وكيليان مبابي.
ووفقا للقائمة "تم ترشيح نجم برشلونة الواعد لامين يامال، بينما كانت المفاجأة هي خروج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول من القائمة النهائية.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قد توج بالكرة الذهبية في العام الماضي 2023، بعدما ساعد منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم، ليصبح اللاعب الأكثر فوزًا بالبالون دور في تاريخ الجائزة بواقع 8 مرات.
وكانت "فرانس فوتبول" قد أعلنت، في وقت سابق، أن "حفل توزيع جوائز البالون دور 2024، سيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، على مسرح دو شاتليه في باريس.
وتشهد الجائزة هذا العام استثناءً ملفتًا، بعد التعاون بين مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024.