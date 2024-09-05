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خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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https://sarabic.ae/20240905/منتخب-فلسطين-يفاجئ-الشمشون-على-أرضه-فيديو-1092430790.html
منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو
منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو
سبوتنيك عربي
واصل المنتخب الفلسطيني النتائج العربية المميزة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T13:52+0000
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وخطف منتخب "الفدائي" نقطة مهمة، من كوريا الجنوبية، في سيئول، وأجبر "الشمشون" على التعادل بنتيجة 0-0، أمام أكثر من 50 ألف من مشجعيه.وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.وكاد المنتخب الفلسطيني أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع، إلا أن مهاجم الفريق أضاع انفرادة سانحة أمام المرمى.وكان منتخب البحرين قد حقق أول فوز بتاريخه على استراليا 1-0، الخميس، على استاد سي باس سوبر، في مدينة غولد كوست، ضمن افتتاح الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.وتضم المجموعة إلى جانب فلسطين وكوريا الجنوبية، منتخبات العراق والأردن وسلطنة عمان والكويت، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو

13:52 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 05.09.2024)
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEمهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024.
مهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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واصل المنتخب الفلسطيني النتائج العربية المميزة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم الخميس.
وخطف منتخب "الفدائي" نقطة مهمة، من كوريا الجنوبية، في سيئول، وأجبر "الشمشون" على التعادل بنتيجة 0-0، أمام أكثر من 50 ألف من مشجعيه.
وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.
وكاد المنتخب الفلسطيني أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع، إلا أن مهاجم الفريق أضاع انفرادة سانحة أمام المرمى.
وكان منتخب البحرين قد حقق أول فوز بتاريخه على استراليا 1-0، الخميس، على استاد سي باس سوبر، في مدينة غولد كوست، ضمن افتتاح الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.
وتضم المجموعة إلى جانب فلسطين وكوريا الجنوبية، منتخبات العراق والأردن وسلطنة عمان والكويت، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.
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