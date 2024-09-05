https://sarabic.ae/20240905/منتخب-فلسطين-يفاجئ-الشمشون-على-أرضه-فيديو-1092430790.html

منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو

منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو

سبوتنيك عربي

واصل المنتخب الفلسطيني النتائج العربية المميزة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T13:52+0000

2024-09-05T13:52+0000

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وخطف منتخب "الفدائي" نقطة مهمة، من كوريا الجنوبية، في سيئول، وأجبر "الشمشون" على التعادل بنتيجة 0-0، أمام أكثر من 50 ألف من مشجعيه.وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.وكاد المنتخب الفلسطيني أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع، إلا أن مهاجم الفريق أضاع انفرادة سانحة أمام المرمى.وكان منتخب البحرين قد حقق أول فوز بتاريخه على استراليا 1-0، الخميس، على استاد سي باس سوبر، في مدينة غولد كوست، ضمن افتتاح الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.وتضم المجموعة إلى جانب فلسطين وكوريا الجنوبية، منتخبات العراق والأردن وسلطنة عمان والكويت، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.

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رياضة, نادي الفيديو