منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو
13:52 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 05.09.2024)
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEمهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024.
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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واصل المنتخب الفلسطيني النتائج العربية المميزة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم الخميس.
وخطف منتخب "الفدائي" نقطة مهمة، من كوريا الجنوبية، في سيئول، وأجبر "الشمشون" على التعادل بنتيجة 0-0، أمام أكثر من 50 ألف من مشجعيه.
وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.
قودلك قودلك المنتخب الفلسطيني والله العظيم رجال مع ان كل الظروف ولكن قدر يوقف منتخب الكوري الجنوبي على أرضه وبين جمهوره قودلك منتخب فلسطين رجال pic.twitter.com/pT8bLcEhjr— القلاف ولد منطقة الروضه مشجع نادي الكويت (@allawy_kuw) September 5, 2024
وكاد المنتخب الفلسطيني أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع، إلا أن مهاجم الفريق أضاع انفرادة سانحة أمام المرمى.
وكان منتخب البحرين قد حقق أول فوز بتاريخه على استراليا 1-0، الخميس، على استاد سي باس سوبر، في مدينة غولد كوست، ضمن افتتاح الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.
#منتخب_فلسطين— سمير عبدالعزيز دشتي (@Sameer_Dashti) September 5, 2024
من اصعب الظروف يعيشها حاليا
الي تعادل وكسب نقطة
من كوريا الجنوبية في سيؤول 👍
ابداع فريق كامل مع تألق حارس المرمى#رامي_حمادة
ومدرب الحراس / اياد فلنة💐.#تصفيات_كأس_العالم_2026 pic.twitter.com/nK0xsiJoJc
وتضم المجموعة إلى جانب فلسطين وكوريا الجنوبية، منتخبات العراق والأردن وسلطنة عمان والكويت، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.