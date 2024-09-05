https://sarabic.ae/20240905/-هانتر-بايدن-يقر-بالذنب-أمام-المحكمة-في-قضية-التهرب-الضريبي--1092440295.html
هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي
هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي
سبوتنيك عربي
أقر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالذنب، أمس الخميس، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T23:00+0000
2024-09-05T23:00+0000
2024-09-05T23:43+0000
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وأقر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري".وأضاف بايدن: "كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني".وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمتلك صلاحية العفو عن ابنه، لكنه قال إنه لن يفعل ذلك.
https://sarabic.ae/20240808/مكتب-المدعي-العام-هانتر-بايدن-تلقى-ملايين-الدولارات-من-رجل-أعمال-روماني-1091528489.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي
23:00 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 23:43 GMT 05.09.2024)
أقر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالذنب، أمس الخميس، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.
وأقر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.
وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري".
وأضاف بايدن: "كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني".
وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر
. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمتلك صلاحية العفو عن ابنه، لكنه قال إنه لن يفعل ذلك.