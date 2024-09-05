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هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي
هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي
سبوتنيك عربي
أقر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالذنب، أمس الخميس، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T23:00+0000
2024-09-05T23:43+0000
جو بايدن
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وأقر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري".وأضاف بايدن: "كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني".وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمتلك صلاحية العفو عن ابنه، لكنه قال إنه لن يفعل ذلك.
https://sarabic.ae/20240808/مكتب-المدعي-العام-هانتر-بايدن-تلقى-ملايين-الدولارات-من-رجل-أعمال-روماني-1091528489.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

هانتر بايدن يقر بالذنب أمام المحكمة في قضية التهرب الضريبي

23:00 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 23:43 GMT 05.09.2024)
© AP Photo / Andrew Harnikهَنتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن
هَنتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أقر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالذنب، أمس الخميس، في جميع التهم الضريبية التسع التي واجهها، دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين.
وأقر هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عامًا، بتسع تهم تتعلق بفشله في دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على مدار العقد الماضي، وهي الأموال التي قال المدعون إنه أنفقها على المعيشة الفاخرة، وعاملات الجنس، وتعاطي المخدرات.
هانتر بايدن مع والده الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
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وقال هانتر في بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية: "لن أضع عائلتي في مزيد من الألم، ومزيد من انتهاك الخصوصية، والإحراج غير الضروري".
وأضاف بايدن: "كان المدعون يركزون على تشويه صورتي بدلاً من تحقيق العدالة بسبب أفعالي خلال فترة إدماني".
وحدد القاضي الفيدرالي مارك سكارسي موعد الحكم في 16 ديسمبر. ويواجه بايدن عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن وغرامة تتجاوز مليون دولار.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمتلك صلاحية العفو عن ابنه، لكنه قال إنه لن يفعل ذلك.
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