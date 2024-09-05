أطرف صور الأسبوع التي سجلتها عدسات الكاميرات

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
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59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
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حصاد الأسبوع
خبراء متضامنون مع "سبوتنيك" ضد العقوبات الأمريكية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
17:03 GMT
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صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:34 GMT
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مدار الليل والنهار
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أطرف صور الأسبوع التي سجلتها عدسات الكاميرات
أطرف صور الأسبوع التي سجلتها عدسات الكاميرات
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف صور الأسبوع التي سجلتها عدسات الكاميرات

13:42 GMT 05.09.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Andres Kudacki

رجل يلتقط صورة "سيلفي" مع أحد المحتفلين خلال موكب "يوم غرب الهند" في حي بروكلين، في نيويورك.

رجل يلتقط صورة &quot;سيلفي&quot; مع أحد المحتفلين خلال موكب &quot;يوم غرب الهند&quot; في حي بروكلين، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andres Kudacki

رجل يلتقط صورة "سيلفي" مع أحد المحتفلين خلال موكب "يوم غرب الهند" في حي بروكلين، في نيويورك.

© AP Photo / Brynn Anderson

أشخاص يرتدون زي الديناصورات وبيكاتشو، ويؤدون عرضا في منتصف الشارع خلال موكب "دراغون كون" في أتلانتا.

أشخاص يرتدون زي الديناصورات وبيكاتشو، ويؤدون عرضا في منتصف الشارع خلال موكب &quot;دراغون كون&quot; في أتلانتا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Brynn Anderson

أشخاص يرتدون زي الديناصورات وبيكاتشو، ويؤدون عرضا في منتصف الشارع خلال موكب "دراغون كون" في أتلانتا.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

المرشحة الرئاسية، كامالا هاريس، تحيي أنصارها أثناء حملتها الانتخابية مع الرئيس جو بايدن، في عيد العمال، في بيتسبرغ.

المرشحة الرئاسية، كامالا هاريس، تحيي أنصارها أثناء حملتها الانتخابية مع الرئيس جو بايدن، في عيد العمال، في بيتسبرغ. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Jacquelyn Martin

المرشحة الرئاسية، كامالا هاريس، تحيي أنصارها أثناء حملتها الانتخابية مع الرئيس جو بايدن، في عيد العمال، في بيتسبرغ.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لسائق دراجة نارية بزي الأرنب في "كرملين قازان" خلال الاحتفال بيوم المدينة في قازان، روسيا.

لقطة طريفة لسائق دراجة نارية بزي الأرنب في &quot;كرملين قازان&quot; خلال الاحتفال بيوم المدينة في قازان، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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لقطة طريفة لسائق دراجة نارية بزي الأرنب في "كرملين قازان" خلال الاحتفال بيوم المدينة في قازان، روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لأحد الاستعراضيين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، في مدينة فلاديفوستوك، روسيا.

لقطة طريفة لأحد الاستعراضيين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، في مدينة فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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لقطة طريفة لأحد الاستعراضيين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، في مدينة فلاديفوستوك، روسيا.

© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision

الممثل الأمريكي، كالب لاندري جونز، أمام المصورين في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "الحصاد" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي، إيطاليا.

الممثل الأمريكي، كالب لاندري جونز، أمام المصورين في جلسة التصوير الخاصة بفيلم &quot;الحصاد&quot; خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision

الممثل الأمريكي، كالب لاندري جونز، أمام المصورين في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "الحصاد" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي، إيطاليا.

© AP Photo / Ng Han Guan

سائق توصيل ملثم يمر بسيارته أمام مطعم في بكين، الصين.

سائق توصيل ملثم يمر بسيارته أمام مطعم في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

سائق توصيل ملثم يمر بسيارته أمام مطعم في بكين، الصين.

© AP Photo / Dita Alangkara

لقطة مضحكة لرجل مع صورة فوتوغرافية للبابا فرنسيس، معروضة في كاتدرائية جاكرتا قبل زيارته إلى جاكرتا، إندونيسيا.

لقطة مضحكة لرجل مع صورة فوتوغرافية للبابا فرنسيس، معروضة في كاتدرائية جاكرتا قبل زيارته إلى جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dita Alangkara

لقطة مضحكة لرجل مع صورة فوتوغرافية للبابا فرنسيس، معروضة في كاتدرائية جاكرتا قبل زيارته إلى جاكرتا، إندونيسيا.

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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار08:14 GMT - سبوتنيك عربيكلمة الرئيس بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك06:12 GMT
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