أطرف صور الأسبوع التي سجلتها عدسات الكاميرات

رجل يلتقط صورة "سيلفي" مع أحد المحتفلين خلال موكب "يوم غرب الهند" في حي بروكلين، في نيويورك.
رجل يلتقط صورة "سيلفي" مع أحد المحتفلين خلال موكب "يوم غرب الهند" في حي بروكلين، في نيويورك.
أشخاص يرتدون زي الديناصورات وبيكاتشو، ويؤدون عرضا في منتصف الشارع خلال موكب "دراغون كون" في أتلانتا.
أشخاص يرتدون زي الديناصورات وبيكاتشو، ويؤدون عرضا في منتصف الشارع خلال موكب "دراغون كون" في أتلانتا.
المرشحة الرئاسية، كامالا هاريس، تحيي أنصارها أثناء حملتها الانتخابية مع الرئيس جو بايدن، في عيد العمال، في بيتسبرغ.
المرشحة الرئاسية، كامالا هاريس، تحيي أنصارها أثناء حملتها الانتخابية مع الرئيس جو بايدن، في عيد العمال، في بيتسبرغ.
لقطة طريفة لسائق دراجة نارية بزي الأرنب في "كرملين قازان" خلال الاحتفال بيوم المدينة في قازان، روسيا.
لقطة طريفة لسائق دراجة نارية بزي الأرنب في "كرملين قازان" خلال الاحتفال بيوم المدينة في قازان، روسيا.
لقطة طريفة لأحد الاستعراضيين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، في مدينة فلاديفوستوك، روسيا.
لقطة طريفة لأحد الاستعراضيين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، في مدينة فلاديفوستوك، روسيا.
الممثل الأمريكي، كالب لاندري جونز، أمام المصورين في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "الحصاد" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي، إيطاليا.
الممثل الأمريكي، كالب لاندري جونز، أمام المصورين في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "الحصاد" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي، إيطاليا.
سائق توصيل ملثم يمر بسيارته أمام مطعم في بكين، الصين.
سائق توصيل ملثم يمر بسيارته أمام مطعم في بكين، الصين.
لقطة مضحكة لرجل مع صورة فوتوغرافية للبابا فرنسيس، معروضة في كاتدرائية جاكرتا قبل زيارته إلى جاكرتا، إندونيسيا.
لقطة مضحكة لرجل مع صورة فوتوغرافية للبابا فرنسيس، معروضة في كاتدرائية جاكرتا قبل زيارته إلى جاكرتا، إندونيسيا.