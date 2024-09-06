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عالم سبوتنيك
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إيران ترد على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
إيران ترد على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
ردت إيران، اليوم الجمعة، على اتهامات أمريكية جديدة لها، بأنها تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T12:22+0000
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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الاتهامات التي وجهها المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، بأن إيران، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، شنّت حملة عدوانية للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية "لا أساس لها".وقال: "مرة أخرى، نرفض هذه الاتهامات التي لا أساس لها، والتي تخدم أغراضا سياسية داخلية في أمريكا"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الإيرانية.وأشار إلى أن "مثل هذه الاتهامات لا تخدم إلا إخفاء سجل أمريكا من الإجراءات التخريبية وغير القانونية ضد دول أخرى".وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، والعديد من وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى في بيان مشترك، أن إيران متورطة في هجمات إلكترونية تستهدف حملات كل من المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.
https://sarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران ترد على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

12:22 GMT 06.09.2024
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
© AP Photo
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ردت إيران، اليوم الجمعة، على اتهامات أمريكية جديدة لها، بأنها تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الاتهامات التي وجهها المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، بأن إيران، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، شنّت حملة عدوانية للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية "لا أساس لها".
وقال: "مرة أخرى، نرفض هذه الاتهامات التي لا أساس لها، والتي تخدم أغراضا سياسية داخلية في أمريكا"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الإيرانية.

وشدد كنعاني أن "المسؤولين الأمريكيين، لا يستطيعون معالجة القضايا البنيوية والسياسية والاجتماعية المتجذرة داخل بلادهم، من خلال تحويل اللوم إلى الآخرين".

وأشار إلى أن "مثل هذه الاتهامات لا تخدم إلا إخفاء سجل أمريكا من الإجراءات التخريبية وغير القانونية ضد دول أخرى".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
الصين تنفي مزاعم واشنطن بشأن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
29 أبريل, 14:39 GMT
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، والعديد من وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى في بيان مشترك، أن إيران متورطة في هجمات إلكترونية تستهدف حملات كل من المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.
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