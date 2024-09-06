الأرجنتين تسحق تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبراء متضامنون مع "سبوتنيك" ضد العقوبات الأمريكية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لدى روسيا
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240906/الأرجنتين-تسحق-تشيلي-بثلاثية-نظيفة-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-فيديو-1092449395.html
الأرجنتين تسحق تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو
الأرجنتين تسحق تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو
سبوتنيك عربي
استطاع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أن يهزم منافسه تشيلي، وذلك في الجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت، أمس الخميس، على ملعب... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T12:02+0000
2024-09-06T12:02+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار تشيلي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092449226_0:0:1606:904_1920x0_80_0_0_e72e53927d0db867826d251c80ec00d9.jpg
وافتتح اللاعب الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، سجل الأهداف، بتسديده الهدف الأول في شباك فريق تشيلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما أحرز زميله، جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 84، أما باولو ديبالا فأحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ90. ومع نتيجة مبارة أمس، يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بـ18 نقطة، بينما يحتل منتخب تشيلي المركز التاسع وقبل الأخير بخمس نقاط.وسيواجه منتخب الأرجنتين فريق كولومبيا، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف منتخب تشيلي يستضيف فريق بوليفيا.وتقام التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم بمشاركة 10 منتخبات، ويتأهل أول 6 إلى كأس العالم 2026 مباشرة، والتي ستقام في أمريكا.يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني حقق الفوز على فرنسا في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
https://sarabic.ae/20231202/ميسي-يحسم-موقفه-من-المشاركة-في-كأس-العالم-2026-فيديو-1083676435.html
أخبار تشيلي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092449226_181:0:1606:1069_1920x0_80_0_0_a650b003f948216b140829af605bd258.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار تشيلي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار تشيلي, الأخبار

الأرجنتين تسحق تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو

12:02 GMT 06.09.2024
© AP Photo / Gustavo Garelloمباريات الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
مباريات الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
مباريات الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
© AP Photo / Gustavo Garello
تابعنا عبر
استطاع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أن يهزم منافسه تشيلي، وذلك في الجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت، أمس الخميس، على ملعب المونيومينتال.
وافتتح اللاعب الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، سجل الأهداف، بتسديده الهدف الأول في شباك فريق تشيلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما أحرز زميله، جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 84، أما باولو ديبالا فأحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ90.
ومع نتيجة مبارة أمس، يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بـ18 نقطة، بينما يحتل منتخب تشيلي المركز التاسع وقبل الأخير بخمس نقاط.
وسيواجه منتخب الأرجنتين فريق كولومبيا، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف منتخب تشيلي يستضيف فريق بوليفيا.
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
مجتمع
ميسي يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026... فيديو
2 ديسمبر 2023, 07:43 GMT
وتقام التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم بمشاركة 10 منتخبات، ويتأهل أول 6 إلى كأس العالم 2026 مباشرة، والتي ستقام في أمريكا.
يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني حقق الفوز على فرنسا في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала