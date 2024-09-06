https://sarabic.ae/20240906/الأرجنتين-تسحق-تشيلي-بثلاثية-نظيفة-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-فيديو-1092449395.html
الأرجنتين تسحق تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو
الأرجنتين تسحق تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو
سبوتنيك عربي
استطاع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أن يهزم منافسه تشيلي، وذلك في الجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت، أمس الخميس، على ملعب... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T12:02+0000
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وافتتح اللاعب الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، سجل الأهداف، بتسديده الهدف الأول في شباك فريق تشيلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما أحرز زميله، جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 84، أما باولو ديبالا فأحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ90. ومع نتيجة مبارة أمس، يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بـ18 نقطة، بينما يحتل منتخب تشيلي المركز التاسع وقبل الأخير بخمس نقاط.وسيواجه منتخب الأرجنتين فريق كولومبيا، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف منتخب تشيلي يستضيف فريق بوليفيا.وتقام التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم بمشاركة 10 منتخبات، ويتأهل أول 6 إلى كأس العالم 2026 مباشرة، والتي ستقام في أمريكا.يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني حقق الفوز على فرنسا في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار تشيلي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار تشيلي, الأخبار
الأرجنتين تسحق تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو
استطاع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أن يهزم منافسه تشيلي، وذلك في الجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت، أمس الخميس، على ملعب المونيومينتال.
وافتتح اللاعب الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، سجل الأهداف، بتسديده الهدف الأول في شباك فريق تشيلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما أحرز زميله، جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 84، أما باولو ديبالا فأحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ90.
ومع نتيجة مبارة أمس، يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بـ18 نقطة، بينما يحتل منتخب تشيلي المركز التاسع وقبل الأخير بخمس نقاط.
وسيواجه منتخب الأرجنتين فريق كولومبيا، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف منتخب تشيلي يستضيف فريق بوليفيا.
وتقام التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم بمشاركة 10 منتخبات، ويتأهل أول 6 إلى كأس العالم 2026 مباشرة، والتي ستقام في أمريكا.
يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني حقق الفوز على فرنسا في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.