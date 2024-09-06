https://sarabic.ae/20240906/الأمم-المتحدة-تطالب-بمحاسبة-المسؤولين-عن-مقتل-الناشطة-الأمريكية-في-الضفة-1092468029.html

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشطة الأمريكية في الضفة

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشطة الأمريكية في الضفة

سبوتنيك عربي

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الناشطة الأمريكية التركية آيسينور إيجي في الضفة الغربية... 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T22:03+0000

2024-09-06T22:03+0000

2024-09-06T22:03+0000

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وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أهمية التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها. مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف.وأكد أن "التحقيقات تبدأ عادة بعد توقف الاشتباكات". مضيفا أن إسرائيل لم تحقق في العديد من حوادث قتل المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعرب عن أسفه لوفاة المواطنة الأمريكية من أصول تركية في الضفة الغربية المحتلة، ووعد باتخاذ إجراءات "حسب الضرورة".من ناحيته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أدين التدخل الإسرائيلي البربري ضد مظاهرة ضد الاحتلال في الضفة الغربية، وأدعو الله أن يرحم مواطنتنا، آيسنور إزجي إيجي، التي فقدت حياتها في الهجوم".وتابع: "سنواصل في تركيا العمل على كل منصة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة الإبادة الجماعية، التي تستمر منذ ما يقرب من عام، والتي قتلت 41 ألف إنسان، من بينهم أطفال وشباب وكبار السن، ومحاسبته أمام القانون على جرائمه ضد الإنسانية".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ظهر اليوم الجمعة، عن مقتل ناشطة أمريكية من أصول تركية، في منطقة جبل صبيح في منطقة "بيتا" بالقرب من مدينة نابلس.وأفادت مصادر طبية عن "إصابة متضامنة أجنبية برصاص الاحتلال الحي في الرأس، وصفت حالتها بالخطيرة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان".

https://sarabic.ae/20240906/أردوغان-ندين-العمل-الإسرائيلي-البربري-بعد-مقتل-مواطنة-أمريكية-من-أصل-تركي-في-الضفة-الغربية-1092464907.html

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