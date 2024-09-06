https://sarabic.ae/20240906/الهيئة-المستقلة-للانتخاب-في-الأردن-تكشف-عن-خطوة-غير-مسبوقة-بشأن-الانتخابات-النيابية-1092456410.html
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تكشف عن خطوة "غير مسبوقة" بشأن الانتخابات النيابية
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تكشف عن خطوة "غير مسبوقة" بشأن الانتخابات النيابية
سبوتنيك عربي
كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، عن تفاصيل جديدة بشأن الاستعداد لعملية الاقتراع في الانتخابات النيابية، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T13:06+0000
2024-09-06T13:06+0000
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وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس موسى المعايطة، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة لمتابعة النتائج مباشرة، وفقا لموقع "رؤيا" الأردني.وبيّن أن المواطنين في إمكانهم الاطلاع على نتائج الانتخابات بشكل أكثر تفصيلا، من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك لأنها تتيح لهم معرفة النتائج لحظة بلحظة.كما أشار المعايطة إلى خطوة جديدة لم تعتمد من قبل في الانتخابات النيابية، وهي بث عملية الفرز على الهواء مباشرة.وأشار موسى المعايطة في تصريحاته، إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، استكملت كافة استعداداتها المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين، وتجهيز مراكز الاقتراع، وتوزيع الناخبين على هذه المراكز.كما لفت إلى أن الهيئة أنهت أخيرا التحضيرات الأساسية، بما في ذلك دراسة طلبات التسجيل وتحضير جميع المستلزمات اللازمة لدخول الناخبين إلى المراكز.وأضاف أن الانتخابات ستخصص 41 مقعدا بنسبة 30% للأحزاب السياسية، مما سيؤدي إلى زيادة إقبال المواطنين على الانتخابات وتعزيز دور الأحزاب في العملية السياسية.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أمرا بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.وذكرت قناة "المملكة" أن "الهيئة المستقلة للانتخاب حددت الـ10 من سبتمبر(أيلول المقبل)، موعدا لانتخابات مجلس النواب".ومن جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينة أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.وأشارت إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.وبموجب الدستور الأردني، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات. وأجريت آخر انتخابات في البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
https://sarabic.ae/20240429/مساعدة-رئيس-مجلس-النواب-الأردني-لـسبوتنيك-أهمية-سياسية-واقتصادية-للانتخابات-النيابية-2024-1088383381.html
https://sarabic.ae/20240424/الأردن-أمر-ملكي-بإجراء-الانتخابات-النيابية-وتحديد-10-سبتمبر-المقبل-موعدا-لها-1088254863.html
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أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تكشف عن خطوة "غير مسبوقة" بشأن الانتخابات النيابية
كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، عن تفاصيل جديدة بشأن الاستعداد لعملية الاقتراع في الانتخابات النيابية، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس موسى المعايطة، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة لمتابعة النتائج مباشرة، وفقا لموقع
"رؤيا" الأردني.
وبيّن أن المواطنين في إمكانهم الاطلاع على نتائج الانتخابات بشكل أكثر تفصيلا، من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك لأنها تتيح لهم معرفة النتائج لحظة بلحظة.
كما أشار المعايطة إلى خطوة جديدة لم تعتمد من قبل في الانتخابات النيابية، وهي بث عملية الفرز على الهواء مباشرة.
وأشار موسى المعايطة في تصريحاته، إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، استكملت كافة استعداداتها المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين، وتجهيز مراكز الاقتراع، وتوزيع الناخبين على هذه المراكز.
كما لفت إلى أن الهيئة أنهت أخيرا التحضيرات الأساسية، بما في ذلك دراسة طلبات التسجيل وتحضير جميع المستلزمات اللازمة لدخول الناخبين إلى المراكز.
وأضاف أن الانتخابات ستخصص 41 مقعدا بنسبة 30% للأحزاب السياسية، مما سيؤدي إلى زيادة إقبال المواطنين على الانتخابات وتعزيز دور الأحزاب في العملية السياسية.
وشدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، موسى المعايطة، على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يدّعي الأمية، ويصوّت بشكل علني يوم الاقتراع، مؤكدا أنه في تلك الحالة سيتم إيقاف عملية الاقتراع في صندوق الاقتراع والفرز، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أمرا بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وذكرت
قناة "المملكة" أن "الهيئة المستقلة للانتخاب حددت الـ10 من سبتمبر(أيلول المقبل)، موعدا لانتخابات مجلس النواب".
ومن جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينة أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشارت إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.
وبموجب الدستور الأردني، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات. وأجريت آخر انتخابات في البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.