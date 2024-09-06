https://sarabic.ae/20240906/بريطانيا-تعتزم-إرسال-650-صاروخا-متعدد-الأغراض-من-طراز-مارتليت-إلى-كييف-لدعم-الدفاع-الجوي-1092441300.html
بريطانيا تعتزم إرسال 650 صاروخا متعدد الأغراض من طراز "مارتليت" إلى كييف لدعم الدفاع الجوي
بريطانيا تعتزم إرسال 650 صاروخا متعدد الأغراض من طراز "مارتليت" إلى كييف لدعم الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عزمها إرسال 650 صاروخاً من طراز "مارتليت" إلى كييف لدعم الدفاع الجوي، ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى بحلول نهاية هذا... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T01:10+0000
2024-09-06T01:10+0000
2024-09-06T03:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "سترسل المملكة المتحدة 650 صاروخاً من طراز "مارتليت" بموجب عقد بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني (حوالي 213 مليون دولار) لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
بريطانيا تعتزم إرسال 650 صاروخا متعدد الأغراض من طراز "مارتليت" إلى كييف لدعم الدفاع الجوي
01:10 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 03:09 GMT 06.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عزمها إرسال 650 صاروخاً من طراز "مارتليت" إلى كييف لدعم الدفاع الجوي، ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى بحلول نهاية هذا العام.