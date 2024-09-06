https://sarabic.ae/20240906/موسكو-مستعدة-للعودة-إلى-مبادئ-إسطنبول-بشأن-التسوية-الأوكرانية-مع-الأخذ-في-الاعتبار-الحقائق-الجديدة-1092442140.html

موسكو مستعدة للعودة إلى مبادئ إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "الحقائق الجديدة"

موسكو مستعدة للعودة إلى مبادئ إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "الحقائق الجديدة"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة للعودة إلى مبادئ إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار "الحقائق الجديدة". 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T05:11+0000

2024-09-06T05:11+0000

2024-09-06T05:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إر بي كا" الروسية، "لا تزال هذه المبادئ ذات صلة اليوم. لقد قال الرئيس بوتين هذا أكثر من مرة إنه إذا كانوا يريدون المفاوضات، فعلى الأقل دعوا زيلينسكي يلغي المرسوم الذي يحظرها".وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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